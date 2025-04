Tragedia sulla SP110 a Lizzano: quattro giovani morti in un terribile incidente stradale

Taranto – 6 aprile 2025. Una notte di dolore e sgomento ha sconvolto la provincia di Taranto. Quattro giovani hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 110, nel tratto che collega Lizzano a Faggiano. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea, uscita di strada all’altezza di una curva nei pressi della centrale Enel di Lizzano, finendo per schiantarsi violentemente contro un albero.

Le vittime: due ragazzi e due minorenni

Secondo quanto appreso dalle prime fonti ufficiali, nell’impatto sono morti due ragazzi di 23 e 19 anni, insieme a due ragazze minorenni. Un gruppo di amici, una serata come tante, trasformata in un incubo senza ritorno. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio degli investigatori, ma la violenza dello schianto e il ribaltamento dell’auto non hanno lasciato scampo agli occupanti.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, che hanno lavorato per ore nel tentativo di estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per i quattro giovani non c’era più nulla da fare.

Comunità sconvolta

La notizia si è diffusa rapidamente tra i comuni del Tarantino, lasciando sgomenti familiari, amici e tutta la comunità locale. Le scuole frequentate dalle due ragazze minorenni hanno deciso di osservare un momento di silenzio in segno di lutto. Sui social, decine di messaggi di cordoglio stanno invadendo i profili delle vittime, in un coro unanime di dolore e incredulità.

Indagini in corso: si cerca di capire cosa sia accaduto

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Manduria e agli agenti della polizia stradale. L'obiettivo è chiarire le cause dell’incidente: non si esclude l’alta velocità, una distrazione o l’asfalto reso viscido dall’umidità notturna. Al momento, gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti del gruppo, anche tramite le testimonianze di amici e familiari.

Giovani vite spezzate: un'altra tragedia della strada

L’ennesimo incidente stradale che porta via giovani vite e che riapre, con forza, il dibattito sulla sicurezza stradale, sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di interventi più incisivi per evitare che tragedie come questa si ripetano.