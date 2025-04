Previsioni Meteo: in arrivo un tracollo termico, svolta invernale in 24 ore sull’Italia



Dal sole primaverile al gelo invernale in meno di un giorno. È quanto ci attende nelle prossime ore, secondo gli ultimi aggiornamenti meteo.



Un’irruzione di aria artica proveniente dal Baltico è pronta a investire l’Italia con venti forti, piogge, temporali, grandine e un crollo termico fino a 10°C.



Ecco tutti i dettagli sul maltempo di domenica e su come evolverà la situazione nei prossimi giorni.







Colpo di scena atmosferico: dalle immagini satellitari all'irruzione artica



Le immagini satellitari confermano: una massa d’aria fredda artica ha appena lasciato il Baltico e sta scendendo rapidamente verso sud.



Raggiungerà Austria e Slovacchia in serata, per poi irrompere sul Nord Italia durante la notte, accompagnata da raffiche di Bora fino a 100 km/h.



Questo rapido cambiamento segnerà un vero e proprio voltafaccia stagionale: sabato con temperature primaverili, domenica da pieno inverno, sia per i valori termici che per le condizioni meteorologiche.







Maltempo domenica: le previsioni meteo regione per regione







Nord Italia: Bora impetuosa, piogge e neve sotto i 1000 metri



Al Nord, la giornata inizierà con nubi irregolari e rovesci intermittenti, in rapido movimento da est verso ovest.



Le zone più interessate saranno:



- Basso Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, bassa Lombardia in mattinata

- Liguria interna e basso Piemonte tra pomeriggio e sera



Possibili temporali brevi ma intensi, accompagnati da grandinate locali.



La neve farà la sua comparsa sulle Alpi occidentali e sull’Appennino, con quota in calo fino a 900-1000 metri.







Miglioramento in serata da est verso ovest.







Centro Italia: temporali e grandinate, neve in Appennino



Al Centro, la perturbazione sarà più organizzata e intensa:



- Rovesci e temporali sin dal mattino sulle Marche, con grandinate anche di forte intensità

- Estensione dei fenomeni verso Abruzzo, Umbria e regioni tirreniche nel corso della giornata



Anche qui, neve in rapido calo sotto i 1000 metri sull’Appennino, ma con accumuli modesti.



Atteso un miglioramento dal tardo pomeriggio, dapprima sull’Adriatico, poi anche sul versante tirrenico.







Sud Italia: temporali in arrivo, neve a bassa quota sugli Appennini



Il Sud sarà coinvolto nella seconda parte della giornata:



- Mattinata: primi rovesci su Molise, Gargano e Campania interna

- Pomeriggio-sera: maltempo diffuso su Basilicata, Calabria, Salento, Campania costiera e Sicilia



Attesi temporali intensi e grandinate, con neve sull’Appennino sotto i 1000 metri.



Anche al Sud il fronte sarà veloce: migliora in serata su quasi tutte le regioni.







Temperature in picchiata: fino a -10°C in 24 ore



L’ingresso dell’aria artica porterà un calo termico significativo, soprattutto lungo il versante adriatico e settentrionale.



Le temperature scenderanno bruscamente già da domenica mattina, estendendosi poi a tutta l’Italia peninsulare entro sera.







Quanto durerà il freddo?



La fase di maltempo sarà veloce, ma i residui di aria fredda ci accompagneranno almeno per 48 ore, con valori termici inferiori alla media stagionale.



Da martedì è atteso un nuovo graduale aumento delle temperature, ma l’instabilità potrebbe tornare a metà settimana.







Dopo un sabato dal sapore primaverile, prepariamoci a una domenica di maltempo e gelo improvviso.



Il voltafaccia stagionale sarà netto e repentino, con piogge, temporali, neve e un crollo termico diffuso.



Restate aggiornati con le prossime previsioni meteo dettagliate per monitorare l’evoluzione di questo shock atmosferico invernale.