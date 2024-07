Calcio: ecco il calendario delle partite in streaming 2024 su DAZN - date e orari

Il calendario delle amichevoli estive 2024 su DAZN: date e orari

Il grande calcio non si ferma su DAZN e anche per quest’estate tutti i tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino potranno seguire il meglio delle amichevoli della propria squadra del cuore.

Testa e cuore, quindi, già alla fase preparatoria che porterà al calcio di inizio della nuova stagione di Serie A Enilive 2024/2025 in partenza il 17 agosto, sempre su DAZN, con le 20 squadre che si sfideranno sui campi per il titolo di Campione d’Italia.

Un appuntamento, quello con le amichevoli su DAZN, da non perdere per tutti i tifosi del grande calcio italiano e non solo. Infatti, disponibile sull’app di live streaming e intrattenimento sportivo, anche per quest’anno, il Soccer Champions Tour 2024, la competizione su suolo statunitense che vedrà Milan, Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Chelsea sfidarsi in sei imperdibili match. Si comincia il 27 luglio quando, allo Yankee Stadium di New York, il neo-allenatore del Milan, Paulo Fonseca, scenderà in campo contro il Manchester City di Guardiola.

Amichevoli e Soccer Champions Tour completano un’offerta estiva di grande sport che permetterà a tutti gli appassionati di continuare a vivere la propria passione per il pallone anche durante i mesi estivi. Ma la programmazione sportiva su DAZN non si ferma al grande calcio: tutti i fan, infatti, potranno seguire in app, grazie ai canali Eurosport HD1 e HD2, il Tour de France in diretta per tutto il mese di luglio, e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie ai sei nuovi canali tematici di Eurosport disponibili su DAZN che si attiveranno dal 26 luglio e che accompagneranno tutti gli appassionati di sport fino all’11 di agosto.

L’offerta di DAZN comprende anche tutte le partite di Serie A fino al 2029, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, il basket con la Serie A e la Basketball Champions League, la nuova ricca offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione 2024/2025 e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027, il grande fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.

L'elenco completo delle amichevoli su DAZN

Partita Data Ora Risultato Roma-Latina 17/07/24 18:00 06-gen Lazio-Trapani 18/07/24 18:00 03-gen Fiorentina-Reggiana 19/07/24 20:00 4-0 Rapid Vienna-Milan 20/07/24 17:30 01-gen Lazio-Triestina 21/07/24 18:00 01-gen Kosice-Roma 22/07/24 19:30 01-gen Norimberga-Juventus 26/07/24 17:00 - AZ Alkmaar-Atalanta 27/07/24 15:00 - Hansa Rostock-Lazio 27/07/24 15:00 - Roma - Tolosa 27/07/24 18:00 - Inter-Las Palmas 27/07/24 19:30 - Manchester City-Milan 28/07/24 00:00 - Hull City-Fiorentina 30/07/24 20:45 - Manchester City-Barcellona 31/07/24 01:00 - Lione-Torino 31/07/24 20:00 - Real Madrid-Milan 01/08/24 02:30 - Pisa-Inter 02/08/24 19:30 - Roma-Olympiacos 03/08/24 17:00 - Frosinone-Lazio 03/08/24 20:45 - Juventus-Brest 03/08/24 21:00 - Barcellona-Real Madrid 04/08/24 01:00 - Fiorentina-Montpellier 04/08/24 19:00 - Juventus-Juventus Next Gen 06/08/24 18:30 - Chelsea-Real Madrid 07/08/24 01:00 - Barcellona-Milan 07/08/24 01:30 - Inter-Al Ittihad 07/08/24 20:30 - Friburgo-Fiorentina 10/08/24 15:30 - Atletico Madrid-Juventus 11/08/24 15:00 - Chelsea-Inter 11/08/24 17:00 -

