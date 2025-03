Tennistavolo Norbello: gli ultimi fuochi delle A1

Le battute finali sono quelle che decretano se durante l’anno si è fatto il giusto per meritarsi la piena assoluzione. Di sicuro non temono le Norbellissime che agguantati i play off (semifinali 29 marzo – 5 aprile 2025) già da diverse giornate, possono però ambire ad un traguardo inedito nella storia societaria: chiudere in vetta la regular season.

Non sarà per nulla facile con ancora due compagini “rognose” da affrontare in trasferta come il Quattro Mori Cagliari e tre giorni dopo il Sudtirol. Ma di sicuro le atlete allenate da Olga Dzelinska hanno spalle larghe e combatteranno fino alla fine nella ricerca di un risultato favorevole.

Il club maschile va invece a Prato per vincer a tutti i costi e levarsi dall’ultimo posto in graduatoria in una corsa disperata alla ricerca di una salvezza davvero difficilissima da agguantare.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Mercoledì 5 marzo 2025 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani - Cagliari

ASD Quattro Mori Tennistavolo Norbello

VETTA DA DIFENDERE A TUTTI I COSTI

Attualmente le giallo blu sono state scavalcate dal Castel Goffredo che ha battuto in scioltezza il club altoatesino presentatosi in formazione rimaneggiata. Al Palatennistavolo del capoluogo sardo è garantita la presenza della campionessa ceca Hana Matelova che affronterà le padrone di casa con l’apporto di Magdalena Sikorska e Tan Wenling.

Nell’ultima uscita di campionato, ospiti delle scudettate mantovane, la squadra allenata da Stefano Curcio si è palesata con un terzetto interamente italiano formato da Arianna Barani, Miriam Carnovale (fresca vincitrice di due titoli italiani nel doppio femminile e misto e un argento nel singolo under 21) e Margherita Cerritelli (oro con Carnovale nel doppio femminile under 21).

Ma i ranghi sono molto più ampi con la romena Tania Plaian, la russa Elizabet Abraamian e la cinese Hu Limei impiegata, per ora, solo nelle competizioni internazionali. Il loro contributo darebbe un tocco ancor più aggressivo al club vincitore della Europe Cup Woman nel 2023. All’andata il Tennistavolo Norbello si impose per 4-2 in una gara ricca di colpi di scena.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Venerdì 7 marzo 2024 Ore 20:00

Sede di Gioco Convitto Nazionale Cicognini – Piazza del Collegio - Prato

A.S.D. Il Circolo Prato 2010 Tennistavolo Norbello

NESSUNA ARRENDEVOLEZZA, ANZI

L’umore dei Norbelloni è comunque eccellente, sebbene stiano già sondando il clima che potrebbe riservare un campionato di A2 maschile. Ma anche gli sfizi vanno assecondati: battere e superare i toscani in classifica renderebbe iper felice la dirigenza del piccolo borgo isolano.

L’affiatamento non manca tra Marco Antonio Cappuccio, Gaston Alto e Nicolas Galvano che hanno affrontato insieme le ultime tragiche uscite di campionato.

Il Prato, reduce dallo straordinario pareggio strappato in casa del Tennistavolo Sassari, terza forza del campionato, si avvale dei contributi dei russi Kirill Skachkov (60%) e Nikita Artemenk (83,3%), dell’ellenico Panagiotis Gkionis (100%), del romeno Csaba Kun, dell’italo nigeriano Fatai Adeyemo Akanbi e dell’italiano Giacomo Allegranza. Avendo un punto in più degli avversari, i locali faranno di tutto per tenersi aggrappati alla scia del Virtus Servigliano (otto punti) quando mancano appena tre giornate al termine. All’andata si registrò l’unico acuto stagionale norbellese con il club pratese che si presentò in via Azuni priva di alcuni titolari.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Venerdì 7 marzo 2025 Ore 18:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Maso della Pieve - Via Maso della Pieve - Bolzano

ASV TT SÜDTIROL Tennistavolo Norbello

MANTENERE LA DETERMINAZIONE

Sicuro di partecipare alla propaggine del campionato riservata alle prime quattro classificate, il sodalizio bolzanino potrebbe ancora insidiare le posizioni delle due battistrada. Ma visto il tono dimesso con cui ha affrontato le campionesse d’Italia in carica, prima della sfida distanti appena tre lunghezze, viene difficile capire con quale assetto deciderà di ostacolare la marcia di Matelova, Sikorska e Tan Wenling.

Il roster altoatesino comprende Gaia Monfardini (85,7%), Debora Vivarelli (70%), Evelyn Vivarelli, e la spagnola Eugenia Perez Sastre (60%).

Nella foto: a sx Gaston Alto con Simone Carrucciu, un piccolo fan, Oriana Pistidda e Eleonora Trudu