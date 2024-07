Sgombero a Bova Marina: La Perla Jonica evacuata dalle forze dell'ordine per irregolarità edilizie

Bova Marina, ordine di sfratto per 'La Perla Jonica': sgomberati centinaia di residenti

BOVA MARINA, 25 LUG. - Stamane i residenti del villaggio turistico 'La Perla Jonica' di Bova Marina hanno avuto una brutta sorpresa al loro risveglio. Lo storico residence è stato oggetto dell’intervento delle forze dell’ordine che ne hanno ordinato l’immediato sgombero, mettendo in atto un’ordinanza del 9 luglio.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero stati riscontrati diversi impianti non a norma e la costruzione abusiva di alcuni manufatti. I residenti sono stati svegliati già nelle prime ore del mattino dalle volanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Tutti i residenti sono stati identificati e interrogati riguardo alle modalità e ai contratti del loro soggiorno estivo.

La struttura di circa 10.000 metri quadri, composta da bungalow e mini appartamenti sul mare, era operante su un’area demaniale del litorale bovese da oltre quarant’anni. Le operazioni di sgombero sono tutt'ora in corso e si prevede possano durare fino a tarda sera.

Le autorità locali hanno dichiarato che la sicurezza dei residenti e il rispetto delle normative edilizie sono stati i principali motivi alla base dell'ordinanza. "Non possiamo tollerare situazioni di irregolarità che possano mettere a rischio la vita delle persone", ha affermato un portavoce dei Carabinieri.

La comunità di Bova Marina è rimasta scioccata dalla notizia, e molti residenti hanno espresso la loro frustrazione per la mancanza di preavviso e per l'incertezza riguardo al loro futuro. "Siamo stati trattati come criminali", ha dichiarato un residente, "senza alcuna possibilità di difendere i nostri diritti".