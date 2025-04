Previsioni Meteo: weekend tra caldo africano e sabbia del deserto, ma per Pasqua torna il maltempo - Tutti i dettagli

Previsioni Meteo: in arrivo caldo estivo e sabbia dal Sahara, poi tornano piogge e instabilità

Le mezze stagioni non sono scomparse: lo conferma l’altalena meteo che ci accompagnerà fino a Pasqua. Dalla sabbia del deserto e caldo africano al ritorno delle piogge: l’Italia resta nel mirino della variabilità primaverile.

Un aprile imprevedibile: dal freddo russo al caldo africano

L’Italia sta vivendo una vera e propria altalena meteorologica, segno inequivocabile che le mezze stagioni non sono scomparse, ma semplicemente mutate. Dopo un inizio settimana segnato da gelate notturne e un’irruzione fredda di origine artica, nelle prossime ore il clima cambierà drasticamente. L’anticiclone africano è pronto a tornare protagonista, con un’ondata di caldo anomalo che porterà temperature oltre i 30°C su molte regioni italiane.

Temperature in aumento e sabbia sahariana: sabato da piena estate

Già da venerdì 11 aprile, l'Italia inizierà a sentire gli effetti delle correnti calde nordafricane. Il picco del caldo si raggiungerà tra sabato 12 e lunedì 14 aprile, con un vero e proprio assaggio d’estate su almeno 7 regioni.

Le regioni più calde:

Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata : temperature fino a 28-30°C , con picchi oltre i 30°C nelle zone interne siciliane e pugliesi. Sardegna : valori massimi anch’essi superiori ai 30°C. Abruzzo e Molise : attese punte fino a 25°C , ben oltre la media stagionale.



Complice anche la presenza di sabbia del Sahara sospinta dai venti in quota, il cielo assumerà tonalità giallastre e l’atmosfera potrebbe risultare opprimente, soprattutto nelle ore centrali del giorno. A livello visivo e termico, sembrerà di trovarsi più in Africa che in Europa.

Piogge in arrivo da Domenica delle Palme

Ma attenzione: l’illusione estiva sarà breve. Proprio a partire dalla Domenica delle Palme, una nuova perturbazione si farà largo a partire dal Nord-Ovest, con piogge anche forti e un graduale peggioramento che coinvolgerà quasi tutta la Penisola nel corso della Settimana Santa.

Previsioni per Pasqua 2025: miglioramento incerto

È ancora presto per avere certezze su Pasqua e Pasquetta, ma i modelli attuali indicano un possibile miglioramento dopo il maltempo atteso nei giorni precedenti. La Primavera, del resto, è la stagione della transizione climatica per eccellenza, capace di alternare colpi di coda invernali, giornate calde da mare e ritorni improvvisi di instabilità.

Conclusione: Italia tra caldo estivo e clima imprevedibile

Questa prima metà di aprile ci ricorda che la Primavera è la stagione dell’incertezza, con oscillazioni termiche anche estreme nel giro di pochi giorni. Dal freddo artico alle temperature estive, passando per la sabbia sahariana e il ritorno delle piogge, le previsioni meteo confermano che l’equilibrio stagionale è sempre più sottile. Resta solo da monitorare l’evoluzione verso Pasqua 2025, con un occhio al cielo e uno ai modelli.

In aggiornamento