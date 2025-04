Champions League, notte da sogno per Inter e Arsenal: nerazzurri corsari a Monaco

ROMA, 09 APR. - Notte di grande calcio europeo e di risultati clamorosi nei quarti di finale d’andata della UEFA Champions League. A prendersi la scena sono Inter e Arsenal, protagoniste di due imprese contro autentiche corazzate del panorama continentale: i nerazzurri espugnano l’Allianz Arena di Monaco battendo il Bayern per 2-1, mentre i Gunners travolgono il Real Madrid con un secco 3-0 davanti al proprio pubblico all’Emirates Stadium.

In Germania, l’Inter mostra personalità, organizzazione e cinismo.

I ragazzi di Simone Inzaghi passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un’invenzione di Lautaro Martinez, bravo a capitalizzare un’azione corale costruita con pazienza. Il Bayern reagisce nella ripresa e trova il pareggio con Thomas Müller, abile a sfruttare una disattenzione difensiva interista. Ma nel finale, quando la sfida sembrava destinata a chiudersi in parità, è Davide Frattesi a firmare il colpo del ko, regalando ai nerazzurri una vittoria pesantissima in vista del ritorno a San Siro.

A Londra, invece, l’Arsenal di Mikel Arteta mette in scena una delle prestazioni più convincenti della propria recente storia europea. Dopo un primo tempo equilibrato e a reti inviolate, è Declan Rice a rompere gli equilibri nella ripresa, firmando due autentiche perle su calcio di punizione che lasciano di stucco Courtois. Il Real Madrid, quasi irriconoscibile e mai realmente pericoloso, subisce anche il terzo gol, realizzato da Mikel Merino al termine di una splendida azione corale. Il 3-0 finale è una sentenza che rende la strada in salita per i Blancos in vista della sfida di ritorno al Bernabéu.

Serata quindi amara per le due big storiche del calcio europeo, Bayern Monaco e Real Madrid, che dovranno ribaltare due risultati complicati nella gara di ritorno. Al contrario, Inter e Arsenal si godono un vantaggio prezioso e una prestazione che alimenta i sogni di semifinale.