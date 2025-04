Stadio di Catanzaro, Mancuso chiarisce: "I fondi ci sono, il decreto è stato firmato"

Catanzaro – Nessun mistero, nessun caso, nessun ritardo da imputare alla Regione Calabria: i fondi per la riqualificazione dello stadio comunale di Catanzaro ci sono, e il relativo decreto è stato già firmato.

A chiarire definitivamente la situazione è il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, che in una recente intervista ha ribadito l'impegno concreto dell'ente regionale per il rilancio dell’impianto sportivo.

“I fondi ci sono, saranno trasferiti. Non c’è nessun caso stadio o finanziamento”, ha affermato Mancuso.

“C'è un decreto – il numero 547 del 7 aprile 2025 – che ha decretato l’assegnazione dei fondi per lo stadio di Catanzaro. Penso sia sufficiente anche per l'iscrizione in bilancio”.

Fondi già aumentati rispetto alla richiesta iniziale

Il presidente ha sottolineato come la somma stanziata sia superiore rispetto alla richiesta originaria avanzata dal Comune.

“La richiesta era di 9 milioni: 3 milioni sono stati erogati l’anno scorso, e ora sono stati assegnati altri 9 milioni. In totale, 12 milioni”, ha specificato Mancuso, sottolineando lo sforzo aggiuntivo della Regione.

“È chiaro che ci sarà sempre chi dice che sono pochi, o che non sono ancora erogati, o che la Regione dovrebbe fare di più. Ma questo fa parte del gioco delle parti, non del bene della città”.

Compiti e responsabilità: ora tocca al Comune

L’iter ora passa nelle mani del Comune, a cui spetta l’attivazione delle procedure necessarie per avviare i lavori.

“Penso che i contabili e gli esperti del Comune dovranno attivarsi per fare la variazione di bilancio e procedere con progettazione ed esecuzione dell'opera”, ha spiegato Mancuso.

“Il decreto è pubblico e visibile. Qualsiasi polemica si potrebbe evitare facilmente, se si adottasse uno spirito collaborativo”.

Il presidente ha inoltre ribadito il ruolo della Regione: “Noi abbiamo fatto quello che spettava a noi. Ora vigileremo, e penso che anche la società sportiva vigilerà sull’andamento dei lavori”.

Nessuna riconoscenza, ma avanti comunque

Un passaggio particolarmente significativo dell’intervento riguarda i rapporti tra Regione e Comune di Catanzaro.

Nonostante le differenze politiche, la Regione ha garantito il finanziamento.

“Il Comune non ci ringrazia, anzi rilancia. Ma non mi appartiene il tipo di politica che spara sulla Croce Rossa”, ha dichiarato Mancuso, lasciando intendere che il vero obiettivo è il bene della città, non le schermaglie politiche.

Un’occasione per la città e i tifosi

Il progetto di rinnovamento dello stadio rappresenta un’opportunità strategica per Catanzaro, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per l’indotto economico e l’immagine del territorio.

Il chiarimento fornito da Filippo Mancuso fa luce su una vicenda che, pur tra incomprensioni e polemiche, ha un dato certo: i fondi ci sono, il decreto è firmato.

Ora si attende che il Comune avvii concretamente i lavori. (Immagine Regione Calabria)