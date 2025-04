Papà ti salvo io: giornata di divertimento e sicurezza sulla spiaggia in Versilia

Quando l'apprendimento si trasforma in gioco, anche le lezioni più importanti diventano indimenticabili. È questa la formula vincente di "Papà ti salvo io", la giornata ludico-formativa dedicata alla sicurezza in spiaggia e in mare che ha coinvolgerà gli alunni delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo Gaber di Lido di Camaiore. Giovedì 15 aprile il litorale di Lido di Camaiore si trasformerà in un vivace laboratorio all'aperto dedicato alla sicurezza in mare e sulla spiaggia. Torna infatti, la giornata promossa dall'Associazione Balneari di Lido di Camaiore in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio.

Un'alleanza per la sicurezza

L'iniziativa vedrà la partecipazione di un network di realtà che quotidianamente operano per garantire la sicurezza sulle nostre coste: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Società Nazionale Salvamento, la scuola Max per unità cinofile di salvamento nautico di Marina di Massa, Misericordia e Croce Verde, ERSU, la Ditta Centro, la Scuola Vela del Porto Spiaggia e l'Associazione Il Cavallo e noi di Camaiore.



Un percorso di consapevolezza

La giornata, che coinvolgerà gli alunni delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo Gaber, avrà inizio alle 9:00 con l'arrivo dei partecipanti al pontile di Lido di Camaiore. Il programma si svilupperà attraverso diverse "isole" tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto specifico della sicurezza in mare e sulla spiaggia. Particolarmente interessante sarà il percorso in dieci tappe sulle "regole d'oro per un bagno sicuro", un'attività che trasformerà ogni bambino in un piccolo bagnino consapevole, capace non solo di proteggere se stesso, ma anche di trasmettere queste conoscenze fondamentali agli adulti. "L'obiettivo è creare una cultura della sicurezza che parta dai più piccoli," spiegano gli organizzatori. "I bambini impareranno per sé e potranno insegnare ai genitori, diventando così ambasciatori di comportamenti sicuri.” La mattinata offrirà ai giovani partecipanti l'opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche di primo soccorso pediatrico, di familiarizzare con i mezzi di soccorso terrestre e acquatico come quad e moto d'acqua, e persino di conoscere l'importante ruolo dei cani addestrati per il salvamento in mare. Dopo una meritata merenda offerta dall'Associazione Balneari, dal Panificio La Spiga e da Versilia Food Service prevista per le 11:00, i bambini assisteranno con entusiasmo alle dimostrazioni in acqua e a terra: spegnimento incendi, tecniche di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore, momenti che renderanno concreti e tangibili gli insegnamenti ricevuti durante la giornata.



Educare divertendo

"Papà ti salvo io" rappresenta un esempio perfetto di come l'educazione alla sicurezza possa essere trasmessa in modo efficace attraverso il gioco e l'esperienza diretta. Un approccio che non solo rende l'apprendimento più piacevole, ma che lascia un'impronta duratura nella coscienza dei più piccoli.