Tennistavolo Norbello: ecco le gare che assegnano lo scudetto femminile 2025

Alla gioia di aver raggiunto per la seconda volta nella sua storia una finale scudetto nel Campionato Nazionale di Tennistavolo, si aggiunge uno stato d’agitazione che si divide tra tensioni da tagliare a fette e desiderio irrefrenabile di vedere finalmente in campo le Norbellissime.

Il countdown va ormai ad esaurirsi perché le prime due date sono state diramate.

La gara di andata si gioca in casa delle detentrici del titolo, il Castel Goffredo, sabato 12 aprile 2025, con inizio alle ore 18:00.

Il grande giorno del ritorno, che vedrà coinvolta, si spera, l’intera comunità norbellese e gli appassionati da tutta l’isola è fissato per martedì 15 aprile, sempre alle ore 18:00, presso la palestra comunale di via Azuni, a Norbello (OR).

La dirigenza del sodalizio gialloblu non vede l’ora di accogliere tanta gente nell’impianto dedicato prevalentemente allo sport con racchetta e pallina che in quindici anni d’esistenza è diventato meta di pongisti provenienti da tutto il mondo grazie alla costante organizzazione di tornei e manifestazioni di spicco.

Il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu ricorda ai cultori della disciplina e ai suoi concittadini che l’ingresso è gratuito. I presenti potranno assistere ad un match di alto profilo con campionesse conosciute in tutti i continenti. E se tutto andrà bene, potranno essere testimoni di un evento che nobiliterà la storia sportiva di Norbello, della Provincia di Oristano e della Sardegna interna.

Nel caso in cui i due incontri terminassero con una vittoria per parte, si giocherà una terza gara, di nuovo a Norbello, in quanto le ragazze allenate dall’italo-slovacca Olga Dzelinska (Hana Matelova, Tan Wenling, Magdalena Sikorska e Ana Tofant), hanno chiuso la fase regolare in prima posizione e con nessuna sconfitta.

Per conoscere più approfonditamente il cammino delle ragazze e tutte le notizie del club giallo blu si consiglia di consultare il sito web: www.tennistavolonorbello.it