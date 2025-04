AMA Calabria in corsa per l'Art Bonus: vota "Derby" e premia mezzo secolo di impegno musicale

Da quasi mezzo secolo, AMA Calabria rappresenta un vero e proprio motore culturale nella regione, realizzando un elevato numero di eventi che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza ai musical, cui si aggiungono concorsi, convegni, pubblicazioni editoriali e produzioni discografiche. Questo costante impegno non solo ha offerto a migliaia di giovani talenti musicali l'opportunità di esibirsi e di trasformare studi e sacrifici in concrete prospettive professionali, ma ha anche permesso a un pubblico sempre più numeroso, proveniente anche da fuori regione, di fruire di eventi di grande qualità.

Nel 2024, AMA Calabria ha presentato con orgoglio la sua ultima e innovativa iniziativa: "Derby". Ideato da Paolo Giura, con le suggestive musiche di Ferruccio Messinese, "Derby" è uno spettacolo teatrale che affronta temi cruciali come l'economia circolare e la sostenibilità ambientale, invitando direttamente i giovani a riscoprire, nella quotidianità, il valore del rispetto per il pianeta.

Lo spettacolo si configura come una vivace radiocronaca di una surreale partita di calcio, dove il palcoscenico si trasforma in uno stadio vibrante di luci, effetti sonori e l'energia tipica di un match. Protagonisti attivi sono stati gli studenti delle scuole elementari del territorio, affiancati da un ensemble strumentale che ha creato una avvolgente colonna sonora. Per un giorno, gli spettatori-studenti hanno vestito i panni di "allenatori", prendendo decisioni strategiche sulla formazione e le sostituzioni.

Il valore e l'originalità del progetto "Derby" hanno meritato la selezione per il prestigioso "Concorso Art Bonus 2025", promosso dal Ministero della Cultura per diffondere la conoscenza dell'Art Bonus, un'importante misura/beneficio per incentivare le donazioni a sostegno della cultura. In questa competizione nazionale, per la prima volta, un'iniziativa calabrese si è posizionata tra le prime, attualmente al secondo posto, con concrete possibilità di vittoria.

Al fine di sostenere il significativo impegno culturale di AMA Calabria, invitiamo tutti i calabresi a supportare il progetto "Derby" esprimendo il proprio voto sulla piattaforma online, accessibile tramite il seguente link: https://artbonus.gov.it/concorso/2025/ama-calabria-derby.html

È fondamentale sottolineare che il premio in palio è un riconoscimento simbolico, una targa celebrativa per l'ente vincitore. Tuttavia, per AMA Calabria questo rappresenterebbe il culmine di quasi cinquant'anni di passione e dedizione ininterrotta alla promozione della musica e della cultura nel territorio e, contestualmente, un importante ritorno d’immagine per l'intera regione.

Siamo profondamente grati a tutti coloro che, con il loro prezioso sostegno, contribuiranno al successo di "Derby" e all'impegno di AMA Calabria per la cultura.