Tennistavolo Norbello: bye-bye A1 maschile; giocano i paralimpici

Le varie succursali della grande famiglia giallo blu continuano ad essere operose per gli ultimi capitoli stagionali.

La A1 maschile si appresta ad atterrare dolcemente sul pianeta A2 affrontando formazioni che al contrario suo, sono motivatissime per soddisfare i loro desiderata di inizio anno.

Scontato sin troppo l’ennesimo scivolone casalingo, per fortuna l’ultimo della lunga serie 2024 – 25, alle prese con un Top Spin Messina che rimane sempre tra i migliori collettivi d’Italia.

Dopo mesi di letargo ritornano in auge i prodi atleti paralimpici di A2 maschile in piedi (6-10) che giocano e si divertono in Alto Adige, con i loro avversari locali e diversi corregionali.

I tifosi seguono le due squadre come se fossero degli scacciapensieri in attesa di immergersi nelle finali scudetto femminili che opporranno le Norbellissime alla super corazzata Castel Goffredo, reduce dal superamento dell’ostacolo TT Südtirol, in semifinale, con un pareggio e la successiva vittoria.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di ritorno Sabato 5 aprile 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Top Spin Messina 0 4

FINITO UN INCUBO

Oltre il danno, la beffa. I padroni di casa devono fare a meno anche dell’italo argentino Nicolas Galvano infortunatosi all’ultimo momento.

È un giocatore autoctono, Peppe Mele, ad immolarsi per la causa norbellese e a condividere questo inaspettato esordio nella massima serie con i suoi altolocati compagni Gaston Alto e Marco Antonio Cappuccio.

L’argentino si inginocchia a Stoyanov, il siculo combatte ma si arrende di misura al quinto set a Giovannetti.

Mele constata di persona le note abilità racchettare di Amato.

Cappuccio appare ancora il più combattivo del trio quando tiene in bilico, per due set, la baldanza di Stoyanov, prima di crollare.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Secondo concentramento Domenica 6 aprile 2025 Ore 09:30 – 11:30 – 13:30

Sede di Gioco Palestra Sportzone Pfarrhof - via Maso della Pieve - Bolzano

Asv TT Südtirol Crimson Snow Tennistavolo Norbello 3 0 Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori 0 3 ASD TT Decimomannu Tennistavolo Norbello 3 0

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE E..RIDERE

Con Max Manfredi e Mauro Mereu è impossibile prenderla completamente sul serio perché i loro match si trasformano in siparietti scherzosi dove gli avversari, prima di vincere a mani basse, condividono qualche risata con l’irresistibile duo paralimpico in piedi.

Per due volte incrociano club sardi e per due volte si inchinano inesorabilmente.

Come succede anche nella gara d’esordio con il sodalizio padrone di casa.

Ma i miglioramenti sul piano del feeling ci sono sempre e anche nell’ultimo concentramento, a maggio, se ne vedranno delle belle.