Catanzaro. Pubblicati quattro avvisi per l’installazione di chioschi con varie finalità commerciali

CATANZARO - A seguito della delibera della giunta comunale n.778 del 29 dicembre /2023, il settore Patrimonio – Provveditorato ha pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Catanzaro e nella sezione “Bandi ed Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente 4 avvisi pubblici per la concessione di aree destinate all’installazione di chioschi con varie finalità commerciali, in conformità con l’art. 6 del “Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali, di somministrazione, a fini sociali o di pubblica utilità” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2024.

Gli avvisi, liberamente consultabili sull’Albo pretorio online dell’Ente e disponibili anche al link https://www.comune.catanzaro.it/bando/, afferiscono in particolare alla concessione, della durata di 10 anni, di:

- n. 4 aree pubbliche destinate all’installazione di chioschi per attività commerciali adibite alla vendita di giornali e riviste (Edicola)

- n. 1 area pubblica destinata all’installazione di chiosco per attività di esercizio di vicinato/settore alimentare

- n. 3 aree pubbliche destinate all’installazione di chioschi per attività di BAR/Somministrazione alimenti e bevande

- n. 6 aree pubbliche destinate all’installazione di chioschi per la vendita di fiori e piante

Le aree pubbliche interessate sono quelle storicamente adibite a tale utilizzo e comprendono anche situazioni di inutilizzo/degrado e/o occupazioni finora non oggetto di specifica regolamentazione.

L’assegnazione delle aree avverrà mediante procedura aperta o pubblico incanto con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 23.5.1924 n. 827 (offerte segrete) sul canone di suolo pubblico posto a base d’asta e contenuto nell’avviso.

Gli interessati potranno presentare istanza secondo le modalità indicate negli avvisi entro il termine perentorio delle ore 12,00 di mercoledì 24 luglio 2024.

Eventuali informazioni e quesiti sulle clausole dell’Avviso e sulla procedura di assegnazione possono essere acquisiti unicamente a mezzo la PEC: [email protected] entro il 17 luglio 2024.