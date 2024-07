Tre accoltellamenti nella notte a Milano: grave un 34enne

MILANO, 26 LUG. - La scorsa notte è stata segnata da tre episodi di violenza che hanno scosso la città di Milano. Tre persone sono rimaste ferite in altrettanti accoltellamenti avvenuti in differenti zone della città, con un 34enne in condizioni gravi.

Colpito da un fendente all'addome dopo una lite

Il primo e più grave episodio è avvenuto all'una di notte in via MacMahon, quasi all'angolo con piazza Pompeo Castelli. Un uomo di 34 anni, di nazionalità straniera, è stato brutalmente accoltellato all'addome, subendo un'eviscerazione. L'uomo è stato soccorso in strada dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Aggressione in piazza Miani

Poco dopo, all'una e un quarto, in piazza Miani nel quartiere Barona, un 24enne, anch'egli straniero o di seconda generazione (l'identità non è ancora stata confermata), è stato aggredito da un gruppo di giovani. L'uomo è stato colpito al volto con un coltello, riportando una ferita profonda che va dalla fronte al naso. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano.

Ferimento in via Biumi

Il terzo episodio è avvenuto a mezzanotte e un quarto in via Biumi, all'angolo con via Ponte Nuovo. Un 21enne, apparentemente di origine straniera, è stato ferito con diverse coltellate a una gamba e a un braccio. Anche in questo caso, il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Situazione critica

Questi episodi di violenza hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica a Milano. Le forze dell'ordine stanno indagando su ciascuno degli incidenti per determinare se vi siano collegamenti tra di essi e per identificare i responsabili. La comunità locale è scossa e chiede maggiore vigilanza e sicurezza nelle strade della città.