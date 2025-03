Anziano trovato morto in un armadio in due sacchi a Limena, si cerca il coinquilino

La vittima, un 80enne, è stata rinvenuta chiusa in due sacchi della spazzatura. Il suo coinquilino 40enne è irreperibile. Indagini in corso.

Limena (Padova) - Una scoperta macabra ha scosso la tranquilla comunità di Limena, nella prima periferia di Padova. Il cadavere di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, è stato trovato chiuso in un armadio all'interno del suo appartamento popolare. Il corpo era avvolto in due sacchi neri della spazzatura sigillati con del nastro adesivo e presentava segni di decomposizione avanzata. La vittima era senza vestiti, con le caviglie legate da fascette e gravi lesioni alla testa.

L'allarme è scattato quando la sorella dell'anziano, preoccupata per il silenzio prolungato del fratello, ha contattato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d'ingresso per accedere all'abitazione. Apparentemente, le stanze erano in ordine, ma un odore acre ha guidato gli investigatori verso un ripostiglio. Aperte le ante dell'armadio, la macabra scoperta.

Profumo per coprire la decomposizione

Nella stanza erano state disseminate diverse boccette di profumo aperte, un tentativo maldestro di coprire il tanfo della decomposizione. Il medico legale Antonello Cirnelli ha effettuato un primo esame sul corpo, stimando il decesso a circa una settimana prima del ritrovamento, in linea con le testimonianze raccolte.

Si cerca il coinquilino 40enne

Con l'anziano viveva da circa due anni un 40enne, che contribuiva alle spese della casa pagando un affitto. I vicini lo descrivono come una presenza altalenante, talvolta accompagnata da una donna. Dell'uomo, però, non c'è più traccia: i carabinieri lo stanno cercando, considerandolo una figura chiave per ricostruire le ultime ore di vita di Bergamin.

Una vicina di casa ha raccontato di aver sentito rumori forti provenire dall'appartamento nei giorni precedenti alla scomparsa dell'anziano. Preoccupata, avrebbe chiesto ad alta voce cosa stesse accadendo, ma senza ricevere risposta. Dopo quel giorno, nessuno ha più visto o sentito Bergamin.

Indagini in corso: possibile lite il movente

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Marco Brusegan, sono ancora in corso. Il movente dell'omicidio resta oscuro, ma i primi riscontri suggeriscono che tra l'80enne e il suo coinquilino ci fossero stati recenti attriti. Gli investigatori stanno analizzando tabulati telefonici e telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire gli ultimi spostamenti del ricercato.

Un delitto che ha scosso la comunità di Limena, lasciando aperti molti interrogativi. Chi ha ucciso Franco Bernardo Bergamin? E soprattutto, dov'è il 40enne che viveva con lui? Le risposte potrebbero arrivare nelle prossime ore, mentre le forze dell'ordine continuano senza sosta le ricerche. (Ansa)

