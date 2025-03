Meteo Weekend: l’anticiclone si ritira, arrivano piogge e neve. Ecco le zone colpite

Previsioni Meteo Weekend: anticiclone in declino, tornano piogge e neve.

L'alta pressione si indebolisce e lascia spazio a una perturbazione atlantica: piogge al Nord e al Centro, neve sulle Alpi. I dettagli.

Situazione generale: cambia il quadro meteorologico in Italia

Dopo una lunga fase di stabilità garantita dall’anticiclone sull’Europa centrale, il meteo subirà una svolta nel weekend con l’arrivo di una depressione atlantica in approfondimento sulla Penisola Iberica. Il primo segnale di questo cambiamento si avvertirà già sabato con l’ingresso di un fronte caldo, mentre domenica l’arrivo del fronte freddo porterà un peggioramento più marcato, con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi.

Meteo sabato: prime piogge al Sud, più sole al Nord

Nord: Condizioni in prevalenza soleggiate con locali foschie mattutine sulla Pianura Padana. Qualche nube di passaggio su Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale ed Emilia Romagna, senza fenomeni significativi. In serata nuvolosità in aumento sulle Alpi occidentali.

Centro: Giornata in gran parte stabile, con ampie schiarite in Toscana. Qualche addensamento su Lazio, Marche e Abruzzo, ma senza piogge di rilievo.

Sud e Isole: Nuvolosità irregolare, più compatta su Sicilia e Calabria, dove non si escludono deboli piogge tra mattino e pomeriggio. In Sardegna nubi sparse con locali piovaschi sul versante tirrenico.

Temperature: Stazionarie, con valori sopra la media stagionale.

Venti: Deboli o moderati di direzione variabile.

Meteo domenica: peggiora al Nord e in Toscana, neve sulle Alpi

Nord: Rapido peggioramento a partire da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con piogge in intensificazione nel pomeriggio e in estensione a Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna entro sera. Precipitazioni più intense sulla Liguria, specie nel settore di Levante. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri.

Centro: Nubi in aumento sulla Toscana con piogge in arrivo dal pomeriggio, estendendosi progressivamente a Umbria e alte Marche. Lazio in prevalenza asciutto, con qualche nube in più.

Sud e Isole: Alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con maggiori addensamenti su Sicilia ionica e Calabria meridionale, ma senza precipitazioni significative. In Sardegna nubi più compatte sul settore orientale.

Temperature: In calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Sud.

Venti: Scirocco in rinforzo, con raffiche più intense su Tirreno e Adriatico.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

L’instabilità potrebbe persistere anche nei primi giorni della prossima settimana, con nuove perturbazioni in transito e un clima progressivamente più freddo. Gli aggiornamenti meteo saranno fondamentali per monitorare l’evoluzione del maltempo.

Segui le previsioni giornaliere per rimanere aggiornato su eventuali allerte e cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.