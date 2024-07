Bovalino: appuntamento il 28/7 con “Auto e Moto raduno”. Esposizione di mezzi e prove d’abilità.

BOVALINO (RC), 25 LUG - A Bovalino (Rc), continuano gli appuntamenti d’intrattenimento per rendere più viva e gradevole l’estate bovalinese. Dopo gli eventi che hanno visto al centro dell’attenzione le diverse scuole di ballo/dance e le due settimane di Gr.Est. 2024 svolte entrambe in Piazza Camillo Costanzo, e le manifestazioni culturali, tra cui lo svolgimento del noto Premio Letterario “Mario La Cava” realizzato nella nuovissima location di Piazza “Gaetano Ruffo”, stavolta il divertimento si sposterà nel tratto di Lungomare San Francesco di Paola- lato sud (direzione Reggio).

Infatti, è programmato per il giorno 28/07/2024 con inizio alle ore 16, la manifestazione “Auto e moto raduno”, organizzato dall’Associazione “Italia night & Day”, coadiuvata da un volenteroso gruppo di ragazzi che si sono proposti per coordinare l’organizzazione dell’evento. Chiunque abbia un’auto o una moto d’epoca ed abbia voglia di esporla gratuitamente, può farlo portandola sul posto assegnato per lo svolgimento della manifestazione. Durante la giornata saranno effettuate prove di abilità e di rombo benzina/diesel oltre che di qualità dei sistemi audio. All’interno dell’evento è prevista la raccolta di una raccolta fondi di cui una parte sarà devoluta all’Associazione Auser “Noi ci siamo…” di Bovalino, fondi che saranno impiegati per comprare materiale didattico e di altro genere utile al loro insegnamento e divertimento quotidiano. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Bovalino.