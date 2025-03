POLIA, Cellia si rinnova: al via i lavori per Piazza Sant'Enrico Imperatore!

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Sant'Enrico Imperatore a Cellia, frazione di Polia, dove si trova il palazzo municipale. L'intervento, della durata di cinque mesi, mira a restituire alla comunità una piazza rinnovata entro la fine di luglio 2025, evitando così disagi legati all'aumento del traffico nel periodo estivo.

Il progetto, finanziato grazie all'impegno dell'Onorevole Giuseppe Mangialavori, ha l'obiettivo di valorizzare il centro storico di Cellia, troppo spesso trascurato con interventi di manutenzione ordinaria. La nuova piazza avrà una pavimentazione in pietra locale e basole vulcaniche, una scala d'accesso rinnovata, sottoservizi adeguati e un sistema di illuminazione pubblica migliorato.

Questo intervento rientra in un piano comunale di rigenerazione urbana che prevede anche un secondo lotto di lavori per la riqualificazione di aree adiacenti e opere complementari.

Il Sindaco Luca Alessandro, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha espresso grande soddisfazione per l'avvio dei lavori: "Oggi è un giorno importante per la nostra comunità. Con l'inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Sant'Enrico Imperatore, realizziamo un progetto fondamentale per il futuro del nostro paese. La piazza tornerà a essere un luogo di incontro e aggregazione per tutti i cittadini, grazie al rifacimento della pavimentazione, della scalinata e all'installazione di nuovi arredi urbani, inclusa una fontana e un sistema di raccolta delle acque dalla Chiesa di Sant'Enrico Imperatore e dalla piazza stessa.

Ringrazio l'Onorevole Mangialavori per il suo supporto, i tecnici, in particolare il RUP Arch. Fortunato Griffo e il progettista e direttore dei lavori Arch. Dylan Garompolo, gli operai e tutti i cittadini che hanno contribuito a questo progetto. Invitiamo tutti a seguire l'andamento dei lavori, che proseguiranno con il secondo lotto per la valorizzazione delle aree adiacenti e delle opere complementari nella frazione di Cellia."