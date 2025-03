AMA Calabria, Iago narra il suo “Otello” a Catanzaro e Lamezia Terme

Una storia dove è l’antagonista a muovere le fila dei personaggi. L’”Otello” di William Shakespeare andrà in scena venerdì 7 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro e sabato 8 marzo al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21. Lo spettacolo sarà incentrato totalmente su Iago, interpretato dal bravissimo Giuseppe Cederna, che maneggerà con estrema abilità tutti gli strumenti teatrali a sua disposizione. L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

L’”Otello” inserito nella stagione teatrale di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, nell’adattamento di Francesco Niccolini utilizza come base l’immortale opera tragica di William Shakespeare, ma è anche ispirato ad un meraviglioso cortometraggio di Pier Paolo Pasolini del 1968, dal titolo “Che cosa sono le nuvole?”. Con l’influenza pasoliniana, dovuta anche a Totò che in quel lavoro interpretò Iago, conosceremo una compagnia teatrale matura, consumata dai palcoscenici e dal tempo, che sulla scena insegue fantasmi.

“Circondato da luci su piantane, due appendiabiti, una cassa d’attrezzeria, qualche sedia e pochi abiti, Iago - per amore di Desdemona o per amore del Teatro chissà - allestisce un labirinto, quello della mente del Moro in cui finte parole accendono passioni vere che portano dritte ad epiloghi di morte”, questo è ciò che scrive Emanuele Gamba nelle sue note di regia, offrendo un ulteriore tassello nel puzzle elaborato che compone l’opera teatrale.

“Otello” svelerà un universo cupo, infelice, astioso, capace solo di vendette, soprusi e tanta sciocchezza; sarà un modo per riscoprire uno dei drammi più enigmatici ed elaborati del teatro, che riuscirà a stimolare le menti degli spettatori facendo nascere in loro riflessioni profonde.

Nello spettacolo verrà messa in mostra una sfida tra ciò che è reale e ciò che è fantasia; un mondo in cui Iago conoscerà ogni sfaccettatura dell’animo umano e sarà regista di personaggi che andranno a riempire il teatro dei pupi che, tuttavia, avranno i fili recisi. Con Cederna nelle vesti del protagonista, gli spettatori conosceranno anche il resto del cast che prenderà le sembianze di coloro nati dalla penna di Shakespeare. Giuliana Colzi (Doge, Emilia), Andrea Costagli (Cassio), Dimitri Frosali (Otello), Lucia Socci (Desdemona), Lorenzo Carmagnini (Roderigo), Riccardo Naldini (Brabanzio, Lodovico) e Elisa Proietti (Bianca, Montano).

Giuseppe Cederna, candidato nel 2021 ai David di Donatello come miglior attore non protagonista per “Hammamet”, assumerà le sembianze di uno Iago demoniaco che svelerà un meccanismo teatrale comico e grottesco, feroce e cattivo. La regia di Emanuele Gamba consegnerà agli spettatori uno spettacolo unico, dove non si assisterà alla semplice divisione tra buoni e malvagi, ma si incontreranno personaggi dagli impulsi umani, approfittatori ed incapaci di resistere alle tentazioni.