Guasti informatici globali: aeroporti bloccati, Borse in affanno

ROMA, 19 LUGLIO 2024 - Un diffuso guasto informatico ha causato caos in tutto il mondo, colpendo aeroporti, mercati finanziari e altri settori chiave. La causa sembra essere un problema nei sistemi antivirus di Microsoft, che ha provocato interruzioni significative in diversi servizi critici.

Aeroporti bloccati: Gli aeroporti di diverse nazioni hanno segnalato gravi disservizi. Tra i più colpiti ci sono stati quelli di New York, Londra e Tokyo, dove i sistemi di gestione dei voli e dei bagagli sono andati in tilt, causando ritardi e cancellazioni. Le autorità aeroportuali stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità, ma si prevedono disagi per almeno le prossime 48 ore.

Borse in affanno: Anche i mercati finanziari hanno risentito del guasto. La Borsa di Milano ha registrato ritardi nei calcoli dell'indice FTSE MIB a causa dell'interruzione dei servizi Microsoft. A Wall Street, il titolo della società di cybersecurity CrowdStrike ha perso fino al 20% nei scambi pre-market, alimentando un clima di incertezza tra gli investitori.

Reazioni e misure: Le aziende colpite stanno adottando misure straordinarie per contenere i danni. Microsoft ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura che i suoi tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Intanto, le autorità di sicurezza informatica di vari paesi hanno elevato i livelli di allerta, temendo che il guasto possa essere sfruttato per attacchi cyber.

Prospettive future: Esperti di cybersecurity avvertono che eventi di questo tipo potrebbero diventare sempre più frequenti con l’aumento della digitalizzazione e della dipendenza dai sistemi informatici. Le aziende sono invitate a investire in infrastrutture di sicurezza più robuste e a sviluppare piani di emergenza per fronteggiare situazioni simili.

L'evento ha messo in evidenza la fragilità delle infrastrutture critiche globali e la necessità di una cooperazione internazionale più stretta per prevenire e mitigare i danni derivanti da guasti tecnologici di ampia portata.

Aggiornamenti: Si attendono ulteriori informazioni nelle prossime ore, mentre i tecnici continuano a lavorare per ripristinare la piena operatività dei servizi colpiti. La situazione rimane in evoluzione e ulteriori sviluppi potrebbero emergere.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare le fonti ufficiali e i siti di informazione aggiornati in tempo reale