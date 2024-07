Premier Meloni annuncia la storica partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 (Video)

Papa Francesco parteciperà ai lavori del G7: Una storica decisione che segna una svolta

La Premier Giorgia Meloni ha annunciato con orgoglio e gratitudine la partecipazione del Papa ai lavori del G7, segnando un momento senza precedenti nella storia del vertice internazionale.

Il G7, che si terrà nella splendida cornice della Puglia, affronterà una vasta gamma di temi, tra cui quello che molti considerano la più grande sfida antropologica dei nostri tempi: l'avvento dell'intelligenza artificiale. Questa tecnologia, sebbene promettente, solleva anche enormi interrogativi e rischi, tanto da incidere profondamente sugli equilibri globali.

Il discorso della Premier ha posto l'accento sull'importanza di sviluppare meccanismi di governance che pongano l'uomo al centro dell'uso dell'intelligenza artificiale, garantendone il controllo e mantenendo sempre l'attenzione sulla persona come fine ultimo.

In questo contesto, si è evidenziato il prezioso contributo della riflessione etica e intellettuale promossa dalla Santa Sede, iniziata nel 2020 con la RAM call for AI ethics. Questo percorso, che mira a dare un'etica agli algoritmi, sarà valorizzato e portato all'attenzione dei leader mondiali durante il G7 in Puglia.

L'annuncio della partecipazione di Papa Francesco ha suscitato grande entusiasmo e rispetto. È la prima volta nella storia che un pontefice prende parte ai lavori del G7, e la sua presenza aprirà la sessione a una vasta platea di paesi invitati, dimostrando un impegno condiviso nella definizione di un quadro regolatorio etico e culturale per l'intelligenza artificiale.

In conclusione, la decisione del Santo Padre di partecipare al G7 rappresenta un momento significativo, sottolineando l'importanza di un approccio etico e centrato sull'uomo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e promuovendo un dialogo costruttivo su scala internazionale.

Di seguito il video integrale di Giorgia Meloni