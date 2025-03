Un nuovo tecnico comunale prende servizio a Marcellinara

Si tratta dell’ingegnere Gabriele Greto che ha vinto il concorso a tempo indeterminato per istruttore tecnico

Il Comune di Marcellinara accoglie nel proprio organico l’ingegnere Gabriele Greto, vincitore del concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico (ex Cat. C).

Con un’esperienza consolidata nella libera professione, il neoassunto porterà le sue competenze al servizio della comunità, contribuendo alla gestione delle attività dell’Ufficio Tecnico comunale, diretto dall'architetto Lorella Notaro.

Il Sindaco Vittorio Scerbo ha sottolineato l’importanza strategica delle risorse umane per lo sviluppo delle attività dell'Ente: “investire su professionisti qualificati è fondamentale per garantire efficienza e qualità nei servizi ai cittadini. L’Ufficio tecnico svolge un ruolo chiave per un territorio come Marcellinara, e con questa nuova assunzione intendiamo rafforzarne ulteriormente le competenze.

Il Comune ha già intrapreso un percorso di crescita professionale attraverso il progetto PICCOLI, promosso da Anci a livello nazionale, che ha offerto un’importante occasione di formazione e aggiornamento per il nostro personale. Ora, con Gabriele, continueremo su questa strada, puntando a una gestione ancora più efficace delle sfide urbanistiche e infrastrutturali del nostro territorio”.

Nel dare il benvenuto al nuovo tecnico, il Sindaco Vittorio Scerbo ha anche voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’architetto Gioacchino Miriello, che, proprio il 28 febbraio, ha preso servizio presso il Comune di Lamezia Terme, dopo il periodo di attività a supporto dell'ufficio di staff: “desidero esprimere la più sincera gratitudine all’architetto Miriello per la professionalità e l’umanità con cui ha svolto il suo lavoro a Marcellinara. Il suo contributo è stato prezioso per la nostra comunità, e sono certo che porterà lo stesso valore aggiunto anche all’Ufficio tecnico del Comune di Lamezia Terme”.

Con questa nuova fase, l’Amministrazione Comunale prosegue il proprio impegno per il potenziamento della struttura amministrativa, nella convinzione che competenza e professionalità siano le basi per costruire un servizio pubblico sempre più efficiente e vicino ai cittadini.