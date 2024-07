Aggressione e rapina a Petilia Policastro: quattro arresti

Violenta rapina a Petilia Policastro: quattro arresti dopo l'aggressione a un cittadino algerino

PETILIA POLICASTRO - Nella tranquilla cittadina di Petilia Policastro, nella notte del 23 febbraio scorso, si è verificato un violento episodio che ha scosso la comunità locale. Quattro individui sono stati arrestati con l'accusa di rapina, lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere e minacce in seguito all'aggressione ai danni di un cittadino algerino residente nella zona.

I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, in collaborazione con la Procura di Crotone, hanno condotto un'indagine serrata che ha portato all'emissione di misure cautelari da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni condotte dalle forze dell'ordine, i quattro individui hanno sfondato la porta dell'abitazione della vittima e l'hanno brutalmente aggredita utilizzando spranghe, coltelli, calci e pugni. Durante l'assalto, hanno minacciato e picchiato il cittadino algerino, derubandolo di circa seicento euro in contanti e del suo smartphone.

Nonostante il tentativo di fuga della vittima, gli aggressori l'hanno raggiunta e continuato a colpirla, lasciandola gravemente ferita e privata dei suoi averi. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti che hanno segnalato l'accaduto alle autorità, i Carabinieri sono giunti sul luogo del misfatto in breve tempo.

Uno dei quattro arrestati è stato sorpreso sul posto mentre proferiva minacce di morte nei confronti della vittima, nonostante la presenza delle forze dell'ordine. Grazie alla collaborazione dei testimoni e all'analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona, i responsabili sono stati identificati e rintracciati presso le loro abitazioni e luoghi frequentati.

La comunità locale esprime sconcerto e solidarietà nei confronti della vittima di questo atroce episodio di violenza, mentre le autorità assicurano che nessuno sarà lasciato impunito di fronte a simili atti criminali.

I quattro arrestati sono attualmente sottoposti a misure cautelari, con uno di loro in custodia in carcere e gli altri tre ai domiciliari, in attesa di giudizio da parte delle autorità competenti.

La Procura di Crotone continua le indagini per fare piena luce su questo grave episodio e assicurare che giustizia sia fatta per la vittima e la comunità. (Ansa) (Immagine archivio)