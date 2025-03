Serra San Bruno, solidarietà al sindaco Barillari: il sostegno di Succurro, InfoOggi e Fiorita

Rosaria Succurro: "Siamo al suo fianco"

Serra San Bruno si stringe attorno al suo primo cittadino, Alfredo Barillari, dopo il grave episodio che lo ha colpito. L'auto del sindaco è stata distrutta da un incendio che, secondo le prime ipotesi, sembrerebbe doloso. Un atto che ha suscitato sdegno e preoccupazione in tutta la Calabria, riportando l'attenzione sulla sicurezza degli amministratori locali.

A esprimere immediata solidarietà è stata l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Calabria, con la presidente Rosaria Succurro in prima linea: "L’Anci Calabria esprime solidarietà e vicinanza assolute al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Questo vile atto rappresenta un attacco non solo alla persona, ma all’intera comunità e al sistema delle autonomie locali calabresi. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine per far luce sulla vicenda e ribadiamo la necessità di garantire piena sicurezza agli amministratori locali, che ogni giorno operano per il bene dei cittadini".

Succurro ha poi aggiunto: "Siamo al fianco del sindaco Barillari e di tutti i primi cittadini calabresi che, nonostante le difficoltà e le intimidazioni, continuano a lavorare con coraggio e determinazione per il progresso e la legalità nei nostri territori".

Il sostegno di Nicola Fiorita: "Alzare la soglia di attenzione"

Anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha voluto manifestare la sua vicinanza a Barillari, sottolineando la gravità dell’episodio: "La probabile origine dolosa e intimidatoria di questo incendio conferma, purtroppo, quanto gli amministratori locali in Calabria siano sempre più esposti a rischi. Quanto successo al collega Barillari rappresenta un ulteriore campanello di allarme: è necessario alzare la soglia di attenzione da parte delle forze dell’ordine e degli investigatori".

Fiorita ha poi rivolto un messaggio diretto al primo cittadino di Serra San Bruno: "A lui va il mio pieno sostegno, anche a nome dell’intera città di Catanzaro, nella certezza che non si lascerà intimidire e continuerà a svolgere il proprio ruolo con fermezza e determinazione"

Il supporto della redazione di InfoOggi

Anche la redazione di InfoOggi.it esprime il proprio sostegno al sindaco Barillari, condannando fermamente il vile gesto. "Questo attacco non solo ferisce un amministratore locale, ma colpisce il tessuto democratico della Calabria. Riteniamo fondamentale che si faccia piena luce sull'accaduto e che le istituzioni garantiscano maggiore sicurezza a chi ogni giorno lavora per il bene pubblico", si legge in una nota diffusa dal giornale.

Sicurezza e legalità, una sfida ancora aperta

L’episodio che ha colpito Barillari riaccende il dibattito sulla tutela degli amministratori locali, spesso bersaglio di minacce e atti intimidatori. L’appello delle istituzioni è chiaro: garantire sicurezza e supporto a chi lavora quotidianamente per il bene delle comunità. In un contesto in cui la criminalità cerca di insinuarsi nelle dinamiche politiche locali, la risposta non può che essere unita e determinata, per difendere la democrazia e la legalità in Calabria e in tutto il Paese.