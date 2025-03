Previsioni Meteo: Anticiclone in rinforzo, sole e temperature in aumento fino a 20°C. Attenzione al Final Warming in arrivo

Settimana di stabilità atmosferica, ma nel weekend cambia tutto

L'alta pressione domina la scena meteorologica in Italia, garantendo condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. A parte qualche disturbo residuo sulle estreme regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, l'anticiclone atlantico favorirà temperature in progressivo aumento con valori tipicamente primaverili.

Le temperature diurne raggiungeranno punte di 18/20°C tra mercoledì e venerdì, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, grazie al connubio tra il sole di marzo e l'afflusso di aria mite. Tuttavia, al primo mattino il clima si manterrà ancora piuttosto fresco, con minime comprese tra 2 e 5°C su Val Padana, fondovalle alpini e zone interne del Centro Italia.

Peggioramento in vista nel weekend

Nel corso del fine settimana, l’anticiclone inizierà a spostarsi verso l’Europa centro-orientale, mentre una circolazione depressionaria sull'Atlantico punterà la Penisola Iberica, avanzando gradualmente verso il Mediterraneo centrale. Di conseguenza, la nuvolosità aumenterà su Sardegna e Sicilia già da giovedì, con le prime piogge sulle isole maggiori. Entro domenica, il peggioramento potrebbe estendersi anche a Nordovest e Toscana.

Final Warming in anticipo: cosa significa e le conseguenze in Italia

Un evento straordinario sta prendendo forma nella stratosfera sopra il Polo Nord: il Final Warming, ovvero il riscaldamento definitivo che segna la transizione stagionale, potrebbe verificarsi con largo anticipo, già nella prima metà di marzo. Questo fenomeno determina la dissipazione del Vortice Polare stratosferico e l'attivazione delle easterlies, venti da est che caratterizzano l’atmosfera fino alla fine dell’estate.

Secondo le ultime analisi, un'anomalia termica di oltre 50°C in pochi giorni sta coinvolgendo la stratosfera artica. Questo brusco riscaldamento può portare a una dislocazione o a una frammentazione del Vortice Polare, con la conseguente discesa di masse d’aria fredda verso le medie latitudini.

Quali ripercussioni per l'Italia?

Se il Final Warming dovesse effettivamente anticipare i tempi, tra la metà e la fine di marzo il meteo in Europa e in Italia potrebbe subire un deciso cambiamento. Il rischio è quello di ondate di freddo tardivo, potenzialmente capaci di interagire con le perturbazioni atlantiche, generando un aumento dell'instabilità con piogge e neve fino a quote basse.

La primavera 2025, che prenderà ufficialmente il via il 20 marzo, si preannuncia estremamente dinamica, con possibili sbalzi termici e situazioni meteorologiche estreme. Nei prossimi giorni saranno necessari aggiornamenti per valutare gli effetti concreti del Final Warming sul nostro Paese.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi sulle condizioni meteo in Italia!