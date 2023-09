37° “Fatti di Musica Festival”: concerto di Geolier domani sera al teatro dei Ruderi di Cirella, premiato con il Riccio d’Argento ai migliori Live dell’anno

Dopo lo storico live della Original Blues Brothers Band di Blue Lou Marini a Siderno, parte domani sera dallo splendido Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, perla della costa tirrenica calabrese, la serie di concerti di agosto di Fatti di Musica, la 37° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in location turistiche della Calabria tra le più accoglienti e rinomate. Ad aprire la parata di stelle della musica d’autore italiana sarà il concerto di Geolier, autentico idolo dei giovanissimi che, con 4000 biglietti venduti, ha fatto registrare il sold out da oltre un mese.

Al ventitreenne rapper napoletano, vero nome Emanuele Palumbo, sarà consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live dell’Anno nella sezione Nuova Musica d’Autore Italiana, “per i numeri eccezionali di pubblico e il successo del suo live, capace di coinvolgere ed entusiasmare migliaia di giovani.”.

Riconosciuto “Grande Evento Storicizzato” della Regione Calabria dal 2001, Fatti di Musica è certamente il più grande Festival calabrese, con numeri record per quantità di eventi, livello artistico, costi, unicità, imponenti allestimenti e, soprattutto, interesse e presenze di spettatori. Nel suo albo d’oro straordinario, i concerti di tutti i più grandi nomi della musica italiana e di alcune delle più prestigiose star mondiali, da Elton John a Sting, da Santana a Tina Turner, a decine di altre popstars.

“Con oltre mille eventi, alcuni anche televisivi e circa tre milioni di spettatori in 37 anni, Fatti di Musica è la storia stessa dei Grandi Eventi musicali e di spettacolo in Calabria, una sorta di oscar del live che ha presentato eventi unici e molti già irripetibili! Un’avventura cominciata nel 1987 con i mitici Spandau Ballet, che sarà festeggiata proprio con Tony Hadley e la sua Fabulous TH Band il 15 agosto a Palmi, ad ingresso libero!”, afferma Pegna, annunciando i prossimi concerti.

Dopo il live di Geolier, il 10 agosto si trasloca nell’ Anfiteatro Romano di Acri (Cs) per il live di Luigi Strangis, il lametino vincitore della scorsa edizione di “Amici” della De Filippi. Il 16 agosto ancora al Teatro dei Ruderi di Cirella il live di Carl Brave con la sua numerosa band. Il 17 agosto ancora ad Acri il concerto di Barreca, cantautore calabrese finalista al Premio De André e ospite dell’Omaggio a Luigi Tenco. Ritorno a Cirella il 18 agosto con “Corde 2023” di Mannarino e il 19 agosto con Aiello, la star di “casa”. Il 27 agosto nello scenario dell’Anfiteatro Romano di Acri, Fatti di Musica presenterà e premierà come “Live dell’Anno” il concerto di Salmo, una delle stelle più acclamate dal pubblico giovanile. I biglietti per questi concerti sono in vendita su ticketone.it.