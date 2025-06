+48% di interesse per prodotti legati a matrimonio e prima casa: idealo guida le giovani coppie al risparmio intelligente

Tempo di lettura: ~5 min

Organizzare un matrimonio, mettere su casa, iniziare una nuova vita insieme: è il momento in cui si sogna, si progetta, si investe. Ma anche quello in cui si fanno letteralmente i conti! In un contesto di aumenti generalizzati e attenzione crescente alla gestione del budget, le giovani coppie italiane che si avvicinano al matrimonio e alla convivenza si orientano verso scelte più consapevoli e digitali, che aiutano a risparmiare e che, ancora di più in una fase di spese folli come questa, diventa fondamentale.

L’analisi condotta da idealo, portale internazionale leader nella comparazione prezzi, evidenzia nell’ultimo anno un aumento del +48% dell’interesse verso articoli legati al matrimonio e all’arredamento della prima casa[1].

Obiettivo principale di queste ricerche? Il risparmio.

Considerando infatti che il costo medio di un matrimonio in Italia, secondo il Report sul Settore Nuziale 2024, si aggira intorno ai 22.100€ (anello di fidanzamento e viaggio di nozze esclusi)[2], la comparazione prezzi diventa un alleato per cercare, dove possibile, di risparmiare. Secondo l’indagine di idealo, infatti, è possibile arrivare a risparmiare fino a 6.500€ tra organizzazione del matrimonio e arredamento della prima casa[3].

Cosa si cerca per il matrimonio e su cosa si risparmia

Se catering e location sono forse i due elementi per cui si spende di più, al secondo posto nella classifica delle spese più sostanziose per un matrimonio ci sono gli abiti. Su idealo la ricerca per abito per lo sposo[4] è cresciuta di oltre il +200% nell’ultimo anno e con l’aiuto della comparazione prezzi, si può arrivare a risparmiare quasi il 34%. Anche l’orologio da polso, elemento chiave per un look riuscito, ha registrato un aumento di interesse da parte degli utenti idealo del +197%, un acquisto che, se ben ponderato, arriva a far risparmiare fino al 22%.

Per la sposa, sono i gioielli da indossare nel giorno del sì, quelli su cui si può puntare per un risparmio concreto: per un girocollo, accessorio che ha registrato un picco di interesse di oltre il +200%, si può arrivare a un risparmio del 7,5%.

Anche per la scelta degli anelli, non è da sottovalutare la comparazione prezzi. Se l’interesse nell’ultimo anno è arrivato fino a oltre il +200%, con una ricerca accurata su idealo, per le fedi nuziali si può arrivare anche a risparmiare quasi fino al 18,5%[5].

E per la casa?

Passando invece a chi non deve solo sposarsi, ma anche arredare una casa, si può sottolineare come le ricerche si concentrano sull’elettronica di consumo, ma il risparmio si concentra principalmente sull’arredamento.

In cima alle classifiche delle ricerche della categoria elettronica ed elettrodomestici, troviamo infatti prodotti essenziali per una nuova casa: ferri da stiro, che crescono del +109%, microonde che cresce del +76% e aspirapolveri, +66%. Mentre se ci si vuole focalizzare sul risparmio, sono tre gli elementi d’arredo che troviamo in cima alla classifica della convenienza: i tavoli, con la giusta ricerca su idealo si arriva a spendere fino al 45% in meno, per gli armadi da soggiorno si può spendere il 34% in meno e per gli specchi il 27% in meno.

Da sottolineare anche il risparmio medio di quasi il 21% per i letti e del 20% per i mobili da cucina, risparmio da non sottovalutare vista la spesa che solitamente va affrontata[6].

Risparmio anche per gli invitati e per i regali di nozze

Non solo gli sposi, ma anche gli invitati possono pensare di risparmiare con un’accurata ricerca e comparazione su idealo. Per le donne, gli abiti da sera, perfetti per essere eleganti e raffinati, raggiungono un risparmio massimo del 24%, mentre le giacche da donna e le scarpe décolleté che vanno a completare il look, raggiungono un risparmio rispettivamente del 20% e del 7%.

idealo, grazie anche alla possibilità di impostare un avviso di prezzo e acquistare quindi nel momento più adatto alle proprie esigenze, si rivela essere un ottimo alleato anche per la ricerca del regalo perfetto, senza spendere una fortuna. Se la lista nozze è terminata o se non si trovasse nulla che sia adatto al budget prefissato, si potrebbe anche optare per un’originale piastra per waffle & sandwich, ricercatissima nell’ultimo anno con una crescita di oltre il +200%, per la quale si può raggiungere un risparmio del 28%. Oppure, per gli appassionati del genere, un sofisticato frigorifero per vini, per il quale si può risparmiare fino al 15%[7].

idealo continuerà a monitorare i dati legati al matrimonio e all’arredamento della prima casa anche nei prossimi mesi. Chissà che questo nuovo aumento di ricerche non possa essere l’anticipazione di una nuova crescita del numero di matrimoni in Italia, con spese sempre più oculate e uno sguardo più attento alla sostenibilità, al valore e all’essenzialità.

