51enne investe un pedone e fugge, denunciato: era ubriaco alla guida

Crotone, identificato un 51enne grazie alla testimonianza di un passante

CROTONE – Ha travolto un pedone di 68 anni lungo una strada della città e, invece di fermarsi a prestare aiuto, è fuggito lasciando la vittima a terra ferita. È accaduto a Crotone e a finire nei guai è un uomo di 51 anni, di origini polacche, che è stato successivamente identificato e denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone.

Le accuse sono gravi: lesioni personali e omissione di soccorso, a cui si aggiunge quella di guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti effettuati dai militari, infatti, hanno rilevato che l’uomo si trovava alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge.

Fondamentale per ricostruire la dinamica dell’accaduto è stata la testimonianza di un passante, che ha fornito indicazioni preziose sul veicolo coinvolto e sulla direzione di fuga. Grazie a queste informazioni, i carabinieri sono riusciti in poco tempo a rintracciare il conducente e ad avviare nei suoi confronti le procedure previste dalla legge.

Il pedone investito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova tuttora in osservazione. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero fortunatamente critiche.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, soprattutto quando si parla di guida sotto l’effetto dell’alcol, una delle cause principali di incidenti gravi e mortali.

Le forze dell’ordine, intanto, ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini, come dimostrato anche in questo caso: senza la prontezza del testimone, probabilmente l’investitore sarebbe rimasto impunito.

