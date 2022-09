8 Mln € al comune di Santa Caterina dello Ionio. Tre anni di impegno a servizio della comunità

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 29 GIG - La dura prova alla quale siamo sottoposti da oltre un anno, ha stravolto la vita del nostro piccolo comune, ma più in generale dell’intero Paese, chiamato a rimboccarsi le maniche per fronteggiare le ripercussioni prodotte dall’emergenza sanitaria in ambito sociale ed economico.

Nonostante tutto, il lavoro della nostra squadra di governo, giunta al terzo anno amministrativo, seppur avendo subito un timido rallentamento per via della pandemia, non ha accusato battute d’arresto.

Abbiamo così dato un ulteriore impulso all’agricoltura attraverso il ripristino delle strade interpoderali nelle località “Coletta”, “Petra”, serbatoio “Monaci”, “Santa Maria” che sta per essere definita, “S. Elia”, “Zoccolà”, “Mineri”, unitamente ai tratti di “Mola – Petruso”, “Suvari – Pirgoliti” e quello da “Santusinatra – SS 106”, che costeggia il Torrente Munita.

Con 1.150.000€ abbiamo così restituito ai cittadini, agricoltori e proprietari terrieri, strade sicure per raggiungere i propri appezzamenti.

Stiamo monitorando ancora, l’efficienza del servizio idrico nel Centro Storico, dove sono in corso i lavori di rifacimento alla vetusta rete comunale attraverso un finanziamento di 250.000€, mentre in Marina stiamo potenziando l’erogazione attraverso interventi quasi a costo zero per le casse comunali.

Abbiamo centrato un obbiettivo molto ambizioso che promuove il rilancio del Borgo: oltre 3.000.000€ per i lavori di ristrutturazione della Chiesa Matrice, San Pantaleone, Santa Caterina VMA e SS. Rosario, il recupero di antichi palazzi gentilizi, la riqualificazione dell’ex mercato di Via Loi da adibire a Polo Sanitario per i cittadini e la ristrutturazione del Palazzo Di Francia dove sarà realizzato un Polo Culturale e Museale delle Arti tra creatività, tradizione e innovazione. A tal proposito è già stato sottoscritto un preliminare di acquisto e affidato l’incarico ai professionisti per la redazione della progettazione.

Siamo a lavoro per mettere in sicurezza anche il territorio della Marina, attraverso una cifra di circa 2.000.000€, di cui 524.000€ per il consolidamento dell’area in frana in località Petruso, il ripristino della strada Via Mattia Preti e gli interventi di difesa spondale del torrente Imbarrata utili per il futuro collegamento della lottizzazione di Contrada Furcato con il centro abitato, i cui lavori stanno per iniziare; 950.000€ per la regimentazione delle acque nell’intero territorio della marina e il consolidamento dei versanti “monte Petruso”; 370.000€ per la videosorveglianza pubblica con l’installazione di oltre 120 telecamere sparse fra paese e marina a presidio degli spazi comunali e indispensabili per la sicurezza cittadina. Dopo la pulizia dei torrenti Ponzo, Munita e S.Antonio, ci hanno comunicato che sulla base di una nostra programmazione, quanto prima sarà firmata la convenzione che riconosce al nostro Comune le risorse necessarie per la realizzazione del pontile di attraversamento sul S.Antonio, risolvendo definitivamente la questione giudiziaria già ampiamente affrontata.

Al termine dei tre anni, esprimiamo profonda soddisfazione perché il lavoro programmato si sta traducendo in una realtà che vogliamo rendere ancora più solida con altri interventi strategici nell’ambito dello sport, con la riqualificazione del campetto in marina; dell’istruzione, con la costruzione di nuovi plessi scolastici; della depurazione, con specifici lavori all’impianto.

PROGETTI, QUESTI, PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO, CHE ABBIAMO GIÀ PORTATO ALL’ATTENZIONE DEGLI ENTI SOVRACCOMUNALI E PER I QUALI STIAMO LAVORANDO TENACEMENTE AD OTTENERE I FINANZIAMENTI CHE, CARI CITTADINI, NON CADONO DAL CIELO, BENSÌ SONO IL FRUTTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PASSIONE E DELL’AMORE CHE QUESTA SQUADRA NUTRE PER IL NOSTRO SPLENDIDO PAESE.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE