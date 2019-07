Siria: attacco missilistico israeliano nel sud del paese

DAMASCO, 24 LUGLIO - I media siriani hanno reso noto che l’esercito israeliano ha posto in essere un attacco missilistico nella provincia meridionale di Daraa. Secondo quanto divulgato dall'agenzia di stampa, l’aggressione israeliana ha avuto inizio intorno alle 01:30, ore locali, avendo come obiettivo la collina di Tal al-Hara, avamposto dell'esercito siriano. Si calcolano solo danni materiali.

L’area, strategica da un punto di vista militare, domina le alture del Golan occupate da Israele, ed è stata per molti anni un importante avamposto russo fino a quando i miliziani dell’Isis non hanno conquistato la zona nel 2014 prima che fosse nuovamente acquisita dall'esercito siriano lo scorso anno. Inoltre, è stato reso noto che il bombardamento missilistico odierno, nella zona di Tal al-Hara, non è un caso isolato.

















Fonte immagine: sana.sy