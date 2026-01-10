A Catanzaro ritorna “Serata d’artista”, un’idea nata dall’amore per l’arte e la cultura

Tempo di lettura: ~3 min

Ci sono serate che non nascono da un progetto preciso, dettato dal bisogno di condividere con un mezzo semplice e potente l’amore per l’arte e la cultura. “Serata d’Artista” è una di queste. È nata quasi per caso e oggi torna il 13 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Catanzaro con la stessa energia delle origini e un bagaglio di emozioni ancora più grande. L’evento è stato presentato questa mattina dal direttore artistico Salvatore Conforto nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel foyer dello stesso teatro.

Dalla spontaneità di una festa alla tradizione di una città

Tutto è iniziato nel 2013, quando Salvatore Conforto ha deciso che per i suoi 50 anni non voleva una festa come le altre. Ha affittato un piccolo teatro, ha chiamato gli amici e ha detto: «Venite, portate quello che sapete fare. Il resto lo farà il pubblico». Parole che lo hanno portato a commentare «Non pensavo che da un compleanno sarebbe nato un viaggio così lungo. Ma quella sera ho capito che l’arte, quando è vera, chiama altra arte», ricorda oggi.

Un percorso che cresce, un ritorno che emoziona

Da quella serata un po’ folle è nato un appuntamento che ha attraversato teatri piccoli e grandi, fino al Politeama, dove nel 2025 più di 120 artisti hanno riempito il palco come un’unica grande famiglia. Eppure, per l’ottava edizione, si è scelto di tornare al Comunale: un ritorno alle origini, alla vicinanza, allo sguardo diretto tra chi si esibisce e chi ascolta.

E sarà proprio questa vicinanza a rendere speciale una serata che vedrà alternarsi attori, cantanti, danzatori, musicisti, performer di ogni genere. Sul palco ci saranno le voci di Ginevra Varcasia Vercillo, Sara Turrà, Stefano Ranieri, Tusha Silipo, Emily, Diletta, Anna La Croce, Chrystal, Disco, insieme alle atmosfere del Trio, della Cerulo Jazz Band, della musica classica di Tusha Silipo e del gospel guidato da Maria Elia, il musical con i Movie In Art. La danza arriverà con l’energia di Amarte di Valentina Costa e con la presenza magnetica di Leila Kaur. Il teatro sarà rappresentato dal Laboratorio Nuova Scena Acli Arte Spettacolo, mentre il cabaret avrà la firma inconfondibile di Piero Procopio. Non mancheranno le incursioni di Mattia Procopio, le sorprese musicali di Cristina, La Ragazza anni ’90, e altri momenti che gli organizzatori preferiscono non svelare. Condurranno la serata Romina Mazza e Azzurra Conforto.

Il cuore dell’evento

Ed è proprio Conforto a racchiudere il senso più profondo di questa edizione: «Serata d’Artista è nata per festeggiare un compleanno, ma oggi festeggia qualcosa di molto più grande: la voglia di stare insieme. Ogni volta che il sipario si apre, non celebriamo solo l’arte, ma la comunità che la sostiene. È questo il vero miracolo: vedere persone diverse, talenti diversi, storie diverse che per una notte diventano un’unica voce».

Questa edizione di “Serata d’Artista” si avvale della collaborazione di FAP ACLI e Mele Grem srl. Media partner sarà Radio Ciak, che accompagnerà il pubblico verso una serata fatta di emozioni sincere.

Il 13 gennaio il sipario si alzerà di nuovo. E, come ogni anno, sarà un po’ come tornare a casa.

Giuseppe Panella