A Messina la presentazione del libro “Circondiamoci di Sogni”. Un’idea progettuale della Direzione C.I.R.S. volta alla creazione del progetto di “Scrittura Poetica Creativa” che ha coinvolto allievi, docenti ed esperti esterni

“Circondiamoci di Sogni” è il titolo del libro a cura di Antonella Ballacchino che sarà presentato venerdì 18 ottobre a Messina, nel Salone degli Specchi di Palazzo Leoni, in corso Camillo Benso conte di Cavour alle 10:00.

La pubblicazione è il racconto finale del progetto di “Scrittura Poetica Creativa” fortemente voluto dal C.I.R.S., Scuola Superiore delle Professioni attiva e presente in tutta la Sicilia: una realtà in continua evoluzione che rappresenta una buona opportunità per trasformare la propria passione in un mestiere dinamico e avvincente.

Il progetto nasce dalla volontà della Direzione del Centro di Formazione Professionale di arricchire il percorso degli studenti attraverso la costruzione di uno spazio creativo in grado di risvegliare la conoscenza delle emozioni utilizzando la parola, la comunicazione verbale, gestuale e la scrittura, superando i limiti imposti dalla dimensione virtuale.

L’esito del lavoro, svolto anche con il supporto di esperti esterni e l’impegno dei docenti di Italiano delle sedi di Messina e Palermo, è stato, dunque, il volume pubblicato da Armenio Editore e curato da Antonella Ballacchino, medico e poeta, profondamente legata al C.I.R.S. e da sempre impegnata nell’ ambito della scrittura creativa.

In “Circondiamoci di Sogni” viene raccontata l’esperienza compiuta con gli allievi del C.I.R.S. nei vari incontri periodici.

“Durante gli incontri mensili svoltisi nel corso delle stagioni – afferma la dottoressa Antonella Ballacchino – è stato raggiunto un climax emotivo fortissimo, tra conoscenza, ascolto attivo, educazione al rispetto, scossoni affettivi e produzione di elaborati, pensieri e visioni: i nostri ragazzi si sono messi in gioco raggiungendo la dimensione onirica propria di quell’età”.

Il progetto di “Scrittura Poetica Creativa” voluto dal C.I.R.S. ribalta i luoghi comuni della scuola quale luogo “composto”, educato ed educativo per eccellenza, dentro cui si impara studiando e ascoltando.

“Nello specifico – aggiunge la dottoressa Adele Allegra, direttore generale del C.I.R.S. – questo libro rappresenta il tentativo di andare verso la sfera intima dei nostri ragazzi: ogni parte del testo è la tappa di un viaggio che narra di emozioni, ascolto, accoglienza, abbracci, silenzi, parole urlate e altre appena sussurrate, viaggi interiori mai iniziati e altri spezzati sul nascere, sogni rimasti nel limbo del pensiero, ideali mai pronunciati”.

“Basta molto poco per comprendere la loro incredibile forza interiore – aggiunge la dottoressa Luciana Deni, direttore didattico del C.I.R.S. – e il loro desiderio di ‘farcela’, per valorizzarli nel loro ingegno e nel loro talento spesso nascosti: è’ sufficiente accompagnarli con amore verso un percorso di autostima anche attraverso attività laboratoriali che fondono la conoscenza con le emozioni e la scoperta di queste ultime”.

“Il cuore del libro che ci apprestiamo a presentare – conclude Antonella Ballacchino – racchiude l’anima, l’impegno e la passione di chi ha sposato insieme ai ragazzi ogni momento di un viaggio indimenticabile privo di reticenze, senza dimenticare la sensibilità di Armenio Editore”.

Emozioni sintetizzate anche dalla copertina del libro, con l’opera dell’artista Lillo Giuliana.

Lo scultore interverrà alla presentazione insieme all’editore Antonino Armenio; a introdurre i lavori sarà Felice Testagrossa, presidente del C.I.R.S., per dare dunque voce ai saluti istituzionali.

A seguire, gli interventi di Adele Allegra e Luciana Deni e delle docenti del C.I.R.S. Giusy Vaccarino e Santina Nibali insieme ai ragazzi protagonisti del “viaggio” con le loro suggestioni, moderati da Antonella Ballacchino.

La prossima presentazione del libro è in programma a Palermo il 30 ottobre alle 10:30, nell’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza 18/b.