Abate, necessaria apertura centro Disturbi alimentari

CATANZARO, 02 MAR - "Ritengo anche io che sia necessaria e non più procrastinabile l'apertura di un centro per DCA residenziale (Disturbi Comportamento Alimentare) in Calabria".

Lo afferma in una nota Rosa Silvana Abate (Gruppo Misto - Senato). "Ho affiancato sin da subito - prosegue - la richiesta di Dalila Di Lazzaro e continuerò a sostenerla sempre e in ogni sede, facendo tutto quanto sia nelle mie possibilità per trovare una soluzione a questo problema che affligge, non soltanto tanti adolescenti, ma anche tanti adulti e che preoccupa quelle famiglie disperate che non sanno proprio come gestire delle situazioni estremamente difficili.

Si tratta di fenomeni piuttosto gravi che colpiscono in modo subdolo e drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze, fin dall'età puberale e mostra una continua evoluzione nelle modalità e nella tipologia di diffusione. Ora è il momento di dire basta. C'è bisogno di maggiore conoscenza del problema: non è un caso che al Senato in Commissione "Sanità" si sta lavorando ad una legge sui disturbi alimentari (Ddl 189). Io stessa ho chiesto di audire un luminare che opera alla Federico II di Napoli e che da quasi trent'anni si occupa di questi gravi disturbi del comportamento alimentare. È ormai necessario un intervento di legge a livello nazionale per indirizzare e aiutare le famiglie, la scuola e gli operatori sanitari a compiere tutti quegli interventi che permettono di aiutare le persone in difficoltà ad uscire da questo tipo di patologia e a renderlo meno vulnerabile".

"Disturbi seri come questi - conclude Rosa Silvana Abate - non possono rimanere più nascosti e, soprattutto, la Calabria non può e non deve essere nuovamente fanalino di coda anche in questo caso. Ribadisco la mia massima attenzione e collaborazione. Intanto, segnalerò anche io, attraverso i canali ufficiali, la lettera aperta scritta da Dalila, Marco e Giuseppe e inviata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Commissario della Sanità Calabrese, Guido Longo, al Consiglio Regionale della Calabria e agli altri parlamentari Calabresi".