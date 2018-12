Accoltella a scuola compagno classe, fermato un 14enne ad Aversa

CASERTA, 2 DICEMBRE - Uno studente di 14 anni e' stato fermato dalla polizia ad Aversa, in provincia di Caserta, per aver accoltellato, ieri, nell'istituto tecnico Alessandro Volta, un compagno, residente a Lusciano. Il ragazzino e' all'ospedale Cardarelli con una ferita alla spalla. La vittima e' seguita da un insegnante di sostegno per alcuni deficit nell'apprendimento. L'aggressore, fermato alcune ore dopo il fatto su una minicar, e' stato condotto dai poliziotti, su disposizione della procura minorile, nel centro minorile dei Colli Aminei a Napoli. Il litigio tra i due sarebbe nato per motivi banali in classe ed e' finito con il ferimento allo stomaco del 14enne, nell'aula, davanti a tutti i compagni di classe.