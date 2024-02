Accordo tra Presidente Occhiuto e Tim: proroga contratti di Abramo Customer Care

La Regione Calabria lavora per una soluzione strutturale

CATANZARO - In un importante sviluppo per i lavoratori di Abramo Customer Care, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha recentemente avuto una serie di colloqui con rappresentanti di Tim. Queste discussioni sono culminate in un accordo che porterà alla proroga dei contratti di lavoro dei dipendenti di Abramo CC per un periodo di tre mesi.

La notizia dell'estensione dei contratti è stata confermata da fonti autorevoli e è stata annunciata dall'azienda nel tardo pomeriggio di ieri. Questa decisione è arrivata dopo una serie di incontri tra il presidente Occhiuto e i rappresentanti di Tim, dimostrando un impegno congiunto per garantire la continuità occupazionale per i lavoratori.

La Regione Calabria ha assicurato che continuerà a lavorare attivamente nelle prossime settimane per trovare una soluzione strutturale a lungo termine per i dipendenti di Abramo CC. Attualmente, 493 dipendenti lavorano presso le sedi dell'azienda a Catanzaro, Montalto Uffugo, Crotone e Palermo. Precedentemente, era stata annunciata la messa in cassa integrazione a zero ore a partire dal primo gennaio 2024, ma questa proroga offre un certo sollievo temporaneo mentre si cercano soluzioni più durature.