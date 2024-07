Addio commosso di Mister Vincenzo Vivarini: popolo giallorosso, "Catanzaro nel mio cuore, per sempre"

Grazie ai tifosi e alla squadra per un viaggio indimenticabile": il saluto del mister sui social chiude un capitolo di successi e emozioni condivise.

CATANZARO – Un addio che sa di ringraziamento e di amore eterno. Mister Vincenzo Vivarini ha scelto di congedarsi dai tifosi dell'Us Catanzaro con un toccante messaggio sulla sua pagina ufficiale di Facebook, lasciando trasparire tutta la gratitudine e l'orgoglio per il cammino percorso insieme.

"Popolo giallorosso, sento il dovere nel giorno in cui le nostre strade si sono definitivamente separate, di portarvi i miei saluti ed i miei ringraziamenti per tutto quello che assieme abbiamo condiviso", esordisce Vivarini. Un pensiero sentito rivolto a tutti i sostenitori che, con la loro passione, hanno accompagnato la squadra in ogni passo.

Il mister ha voluto ricordare i momenti di lotta, di sofferenza, ma anche di gioia e di vittoria condivisi con i suoi ragazzi e con i tifosi: "Abbiamo lottato, voi sugli spalti e noi sul campo, per un unico obiettivo: portare il più in alto possibile i nostri meravigliosi colori. Abbiamo raggiunto primati impensabili e stracciato record che duravano da anni, grazie al vostro sostegno quotidiano, che abbiamo sempre avvertito e che non ci ha mai abbandonato."

In queste due stagioni e mezzo, Catanzaro è riuscito a coltivare sogni che all'inizio sembravano troppo belli per essere reali. "Abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Sono state stagioni piene di emozioni e di ricordi, che rimarranno per sempre nel mio cuore", ha aggiunto Vivarini, sottolineando l'importanza di ogni singolo momento vissuto insieme alla squadra e ai tifosi.

Un ringraziamento speciale è stato riservato alla Società per la fiducia accordata e per avergli affidato un progetto tecnico e umano di grande valore. "Devo ringraziare, per avermeli fatti vivere, innanzitutto la Società che ha creduto in me, affidandomi un progetto tecnico, una squadra ed uno staff unici nella serie B", ha dichiarato.

Non sono mancati i riconoscimenti per lo staff dirigenziale, sanitario, ai magazzinieri e a tutti i collaboratori che hanno supportato e sopportato il mister ogni giorno. "Se facessi i nomi, dimenticherei sicuro qualcuno, ma non posso non dire un enorme grazie allo staff dirigenziale, allo staff sanitario, ai magazzinieri, a tutti coloro che ci sono sempre stati vicino!"

Infine, un pensiero affettuoso per i suoi giocatori, definiti "gladiatori in campo e persone per bene". "Voglio ringraziare tutti i miei giocatori, che mi hanno seguito ogni giorno sul campo e che hanno tutto il merito dei risultati raggiunti. Vincenzo Vivarini vi porterà tutti per sempre nel cuore, ovunque andrà. Forza Catanzaro, per sempre."

Un addio che non è un addio, ma un arrivederci colmo di affetto e riconoscenza. Mister Vivarini lascia Catanzaro con la promessa di portare sempre nel cuore i colori giallorossi.

Maurizio Martino



DI seguito il testo integrale.

Popolo giallorosso, sento il dovere nel giorno in cui le nostre strade si sono definitamente separate, di portarvi i miei saluti ed i miei ringraziamenti per tutto quello che assieme abbiamo condiviso.

Voglio dedicare il mio pensiero a tutti i tifosi dell’Us Catanzaro che hanno sempre sostenuto me ed i miei ragazzi, durante tutto il meraviglioso percorso fatto assieme.

Abbiamo lottato, voi sugli spalti e noi sul campo, per un unico obiettivo: portare il più in alto possibile i nostri meravigliosi colori. Abbiamo raggiunto primati impensabili e stracciato record che duravano da anni, grazie al vostro sostegno quotidiano, che abbiamo sempre avvertito e che non ci ha mai abbandonato. Siamo arrivati a coltivare dei sogni che, all’inizio, erano troppo belli anche solo per essere dei sogni. Abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Sono state 2 stagioni e mezzo piene di emozioni e di ricordi, che rimarranno per sempre nel mio cuore.



Devo ringraziare, per avermeli fatti vivere, innanzitutto la Società che ha creduto in me, affidandomi un progetto tecnico, una squadra ed uno staff unici nella serie B. Se facessi i nomi, dimenticherei sicuro qualcuno, ma non posso non dire un enorme grazie allo staff dirigenziale, allo staff sanitario, ai magazzinieri, a tutti coloro che ci sono sempre stati vicino! Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, che mi hanno supportato e sopportato ogni giorno.

Voglio ringraziare tutti i miei giocatori, gladiatori in campo e persone per bene, che mi hanno seguito ogni giorno sul campo e che hanno tutto il merito dei risultati raggiunti. Vincenzo Vivarini vi porterà tutti per sempre nel cuore, ovunque andrà. Forza Catanzaro, per sempre