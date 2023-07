Addio a Francesco Nuti: Il re dei botteghini degli anni '8o'. "Ecco alcune frasi celebri e aforismiì"

È morto Francesco Nuti, aveva 68 anni. Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari. È morto stamattina ed era malato da tempo. La figlia Ginevra assieme ai familiari ne hanno dato la triste notizia, ringraziando di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo dei funerali saranno rese note nelle prossime ore. La famiglia, con un comunicato, chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non intendono rilasciare dichiarazioni.

Francesco Nuti, re dei botteghini anni '80

Regista e sempre interprete dei suoi film, spesso autore della sceneggiatura, Francesco Nuti si è sempre contraddistinto per una comicità delicata che, a tratti, tendeva ad esplodere in sfoghi nevrotici, soprattutto nell'analisi del rapporto uomo-donna, ricorrente nei suoi lungometraggi. Da "Tutta colpa del Paradiso" (1985), con Ornella Muti, a "Stregati" (1986), da "Caruso Pascoski (di padre polacco)" (1988), con la sua fidanzata Clarissa Burt, lasciata per l'attrice Isabella Ferrari che dirigerà in "Willy Signori e vengo da lontano" (1989), fino a "Donne con le gonne" (1991). Mentre la sua carriera al cinema decollava, iniziò a dedicarsi assiduamente anche alla musica. Nel 1988 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone "Sarà per te", in seguito incisa anche da Mina, e, duettando con Mietta, con il brano "Lasciamoci respirare", composto dal cantautore Biagio Antonacci. (Fanpage)

Ecco alcune frasi celebri e aforismi di Francesco Nuti:

"La vita è un grande teatro dove ognuno di noi è l'attore principale."

"Il sorriso è la chiave che apre tutte le porte della felicità."

"L'amore è come un fuoco, se non lo alimenti si spegne."

"La vita è un susseguirsi di scelte, è importante non avere rimpianti."

"La creatività è l'arma segreta per affrontare le difficoltà della vita."

"L'importante non è la meta, ma il percorso che si fa per raggiungerla."

"La bellezza non sta nella perfezione, ma nella diversità e nell'autenticità."

"La felicità è un viaggio, non una destinazione."

"Le parole hanno un potere magico, usale con saggezza."

"La risata è la medicina migliore per l'anima."

Francesco Nuti era un attore, regista e cantante italiano, noto per il suo talento comico e per le sue interpretazioni nel cinema italiano. Le sue frasi spesso riflettono la sua visione della vita e la sua passione per l'arte e l'amore.