Previsioni meteo. Soffi di Sabbia: il ritorno del giallo sahariano sui cieli italiani

Un'intensa ventilazione di Scirocco porta calore e pulviscolo sahariano, modificando clima e paesaggi fino all'arrivo di una fresca perturbazione.

Una nuova situazione meteorologica si profila all'orizzonte per l'Italia, con l'approfondimento di un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale che porterà significative modifiche al clima sul Mediterraneo centrale nei prossimi giorni.

Dall'inizio della prossima settimana, precisamente lunedì 29 e martedì 30 aprile, si assisterà a un rinforzo dei venti di Scirocco, noti per la loro capacità di trasportare calore e, in questo caso particolare, sabbia sahariana. Questo fenomeno, conosciuto anche come "sabbia del deserto", conferirà al cielo una tonalità giallastro distintiva, creando un'atmosfera quasi surreale e pittoresca.

Le temperature, influenzate dall'arrivo di queste masse d'aria calda e sabbiosa, subiranno un incremento evidente, segnalando l'avvicinarsi di condizioni più estive. Il pulviscolo sahariano, oltre a modificare le tonalità del cielo, si concentrerà particolarmente nelle regioni del nord-ovest, sui versanti tirrenici e in Sardegna, dove la presenza sarà più marcata.

Il cambio di scenario è previsto per mercoledì 1° maggio, quando l'avanzamento di una perturbazione dai quadranti occidentali porterà a un mutamento significativo della direzione dei venti. Questi, perdendo la loro componente meridionale a favore di quella occidentale, favoriranno non solo un abbassamento delle temperature ma anche il ritorno della pioggia, soprattutto nelle regioni occidentali.

Questo fenomeno non solo offrirà un sollievo dal caldo ma contribuirà anche a ripulire l'atmosfera dal pulviscolo precedentemente depositato, restituendo ai cieli la loro naturale chiarezza. Un vero e proprio reset atmosferico che segnerà il passaggio da una fase quasi estiva a una più tipicamente primaverile, con tutte le implicazioni climatiche che ne conseguono.