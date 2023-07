Addio a Silvio Berlusconi: il Cavaliere si è spento al San Raffaele di Milano

Morto Silvio Berlusconi. Al San Raffaele il fratello Paolo e i figli Lutto nel mondo politico per la morte di Silvio Berlusconi, si trovava all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione ai polmoni. Soffriva da tempo di leucemia mielomonocitica cronica. Il ritratto di uno dei grandi protagonisti della politica italiana della Seconda Repubblica.

Silvio Berlusconi è morto. Il Cavaliere, che è stato quattro volte presidente del Consiglio, si è spento oggi a 86 anni. Si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo ha annunciato l'Ansa. Questa mattina, il fratello Paolo e i figli erano accorsi al suo capezzale, dove già si trovava la compagna Marta Fascina

Silvio Berlusconi è morto. Il Cavaliere, che è stato quattro volte presidente del Consiglio, si è spento oggi a 86 anni. Si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo ha annunciato l'Ansa. Questa mattina, il fratello Paolo e i figli erano accorsi al suo capezzale, dove già si trovava la compagna Marta Fascina.

Per Berlusconi era l'ennesimo ricovero in breve tempo, dopo quello durato 45 giorni tra aprile e maggio. In quell'occasione il primario Alberto Zangrillo, medico personale e amico di Berlusconi, aveva fatto sapere che il leader di Forza Italia soffrisse da tempo di leucemia mielomonocitica cronica.

Berlusconi era stato precedentemente ricoverato qualche giorno nel gennaio del 2022 per dei controlli dopo aver contratto un'infezione alle vie urinarie. Nel 2020 era stato colpito dal Covid ed era rimasto anche in quell'occasione ricoverato per diversi giorni. Classe 1936, Berlusconi era però guarito. "Nei primi giorni di ricovero ho temuto per la mia vita, questo sì. È stata una prova difficile, grazie al cielo e ai medici del san Raffaele ho superato quella che considero la prova forse più pericolosa della mia vita", aveva detto il leader di Forza Italia uscendo dall'ospedale, una volta negativizzato.