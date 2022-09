“Adotta un’opera buona” a sostegno di “The Economy of Francesco”

AMMP Associazione Maria Madre della Provvidenza di Torino insieme all'associazione Costruttori di Pace di Firenze presentano la rassegna ADOTTA UN'OPERA BUONA (www.adottaunoperabuona.it) a sostegno del convegno “the Economy of Francesco”.

Il progetto “ADOTTAUNOPERABUONA” nasce nel 2019, con una prima rassegna ed esposizione in Giugno 2019, presso il palazzo Lascaris di Torino,con la mostra di pittura e scultura “TRANSITI” a scopo di beneficienza (curatrice Raffaella Caruso).Oggi desideriamo proseguire con lo stesso slancio nel creare un connubio tra arte e bontà.

Il 22 e 23 febbraio 2020 a Firenze, presso Sala Borsi della Basilica di San Lorenzo in piazza San Lorenzo 8, verrà presentato il progetto ADOTTAUNOPERABUONA ed esposte le opere d'arte di 31 artisti quotati, che potranno essere appunto "adottate".

L'iniziativa di AMMP e Costruttori di Pace consiste nel mettere a disposizione dei benefattori queste opere d'arte e con i proventi che deriveranno dalle loro elargizioni sostenere le Borse di Partecipazione di giovani provenienti da paesi in via di sviluppo o che vivono situazioni di difficoltà al Convegno mondiale"The Economy of Francesco" (www.francescoeconomy.org/it/); un convegno tra economisti, imprenditori e change makers, under 35, che avranno il compito di lavorare ad un nuovo paradigma economico, che si terrà, su ispirazione di Papa Francesco, ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020.

Programma

Sabato 22 febbraio 2020

16:00 - 17:15

Presentazione progetto ADOTTAUNOPERABUONA presso Sala Borsi, Basilica di San Lorenzo, piazza San Lorenzo 8

17:15 - 18:00

Inaugurazione esposizione presso sotterranei Basilica di San Lorenzo, adiacente la Cappella delle Stimmate

18:00 - 19:00

Messa alla Cappella delle Stimmate

Domenica 23 febbraio 2020

10:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00

Esposizione e visita opere d'arte del progetto ADOTTAUNOPERABUONA

Riferimenti online:

