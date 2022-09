Agenzia Entrate, stop ritenute-Iva anche agricoli e terzo settore

ROMA, 13 APR - Tra le questioni interpretative più rilevanti contenute nella circolare, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anche l'applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive; la gestione "a distanza" dell'attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730 che potrà essere autorizzata anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.