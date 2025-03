Aggredisce la compagna e le frattura la mandibola davanti alla figlia di 5 anni

NAPOLI, 20 MAR. - Le ha lanciato contro il cellulare, facendole saltare due denti e fratturandole la mandibola, il tutto davanti alla figlia di 5 anni.

È quanto è accaduto a Giugliano in Campania.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso l'ospedale locale: è lì che hanno ricostruito la vicenda che ha riguardato una donna di 23 anni.

È stata colpita dal compagno mentre erano in auto insieme alla bimba. Le violenze sono state messe in atto durante una lite. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima e arrestato il compagno per lesioni gravi. L'uomo, 25 anni di Giugliano, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.