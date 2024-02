Aggressione con accoltellamento davanti a una scuola nel milanese: 15enne ferito, 17enne arrestato"

Una lite all'esterno del plesso scolastico porta a una grave emorragia e all'intervento dei Carabinieri

MILANO. - Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di un accoltellamento all'esterno di un istituto professionale a Pieve Emanuele, nel Milanese. L'aggressione ha causato una grave emorragia, poiché il colpo lo ha colpito alla coscia.

Il presunto aggressore, un diciassettenne di Rozzano, è stato individuato e catturato dalle autorità, ed è ora sotto la custodia dei Carabinieri in attesa delle valutazioni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Le circostanze che hanno portato all'aggressione sono al centro delle indagini, ma sembra che tutto sia scaturito da una lite avvenuta fuori dalla scuola.

Il giovane ferito, residente a Vernate, è stato prontamente soccorso all'ingresso del centro di formazione di Afol Metropolitana e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state considerate gravi, tanto che è stato classificato in codice rosso. È stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano per ricevere cure mediche adeguate. L'indagine su questo caso è attualmente in corso e sta venendo condotta dai Carabinieri di San Donato Milanese. (Ansa) (Immagine archivio)