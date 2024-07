Previsioni Meteo: caldo africano e temporali minacciano la prossima settimana

Previsioni meteorologiche agitate tra fine Aprile e inizio Maggio: ondate di caldo record seguite da violenti temporali in arrivo sull'Italia.

Nell'attesa della fine di Aprile e dell'inizio di Maggio, il meteo prepara un colpo di scena che potrebbe agitare le abituali previsioni stagionali. La prossima settimana si annuncia dinamica, con un susseguirsi di eventi climatici che terranno con il fiato sospeso gli italiani.

Si comincerà con una boccata di caldo proveniente direttamente dall'Africa. Lunedì 29 e martedì 30 Aprile saranno caratterizzati da un'alta pressione di origine sub-tropicale, garantendo giornate stabili e soleggiate. Le temperature, ben oltre le medie stagionali, faranno sentire il loro impatto, con punte fino ai 28-30°C nelle regioni meridionali come Sicilia, Sardegna e Toscana.

Ma il tranquillo scenario verrà presto interrotto da una perturbazione temporalesca che minaccerà di rovinare i piani per il Primo Maggio. Un ciclone atlantico posizionato tra le Isole Britanniche e la Penisola Iberica invierà un fronte di maltempo, con un elevato rischio di temporali al Centro-Nord e sulle isole principali. I contrasti tra masse d'aria potrebbero rendere i fenomeni localmente intensi, con possibili grandinate.

Tra Giovedì 2 e Venerdì 3 Maggio, un secondo impulso instabile darà il via a una nuova fase di maltempo, con frequenti temporali soprattutto al Centro-Nord. Questa primavera si caratterizza per un'alternanza tra ondate di caldo precoce e fasi di instabilità, mancando una figura atmosferica stabile che possa dominare sul bacino del Mediterraneo. Bisognerà quindi prepararsi a un susseguirsi di colpi di scena meteorologici nelle prossime settimane. (iLMeteo)



in aggiornamento