Tragedia a Nettuno: Rita Combi ritrovata senza vita vicino a Latina

E' giunta la triste conferma della scomparsa di Rita Combi, 64 anni, originaria di Nettuno. Le ricerche per la donna erano iniziate domenica scorsa, quando si erano perse le sue tracce, scatenando immediatamente l'allarme tra familiari e autorità locali.

Il corpo della signora Combi è stato ritrovato senza vita nella serata di ieri, 25 aprile, tra le campagne di borgo Bainsizza e borgo Santa Maria, ai confini della città di Latina. La sua scomparsa ha generato una massiccia mobilitazione, con la partecipazione di volontari e l'intensa diffusione dell'appello sui social media.

Le speranze si sono purtroppo dissolte con la scoperta macabra dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha individuato il cadavere della donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della questura di Latina, insieme ai volontari della protezione civile del gruppo Passo Genovese OdV, allertati dalle autorità locali.

L'auto di Rita Combi è stata rinvenuta tra le campagne pontine, consentendo alle squadre di ricerca di concentrare gli sforzi in un'area circoscritta. Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi, per la donna era troppo tardi: il decesso risaliva a diverse ore prima del ritrovamento.

Al momento, sono in corso approfondite indagini da parte degli agenti di polizia coordinate dal questore Raffaele Gargiulo, con il supporto degli esperti della divisione Scientifica. Nel frattempo, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esecuzione degli esami medico-legali, indispensabili per chiarire le cause del decesso.

L'intera comunità è sgomenta per questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia della signora Rita Combi in questo doloroso momento.