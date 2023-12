Aggressione in pronto soccorso: medico frattura la mascella, giovane denunciato

Paola, Cosentino- Un drammatico episodio di violenza ha scosso il pronto soccorso dell'ospedale di Paola, nel Cosentino, dove un medico è stato brutalmente aggredito da un giovane di 24 anni. Il sanitario ha riportato una frattura alla mascella a seguito dell'attacco.

L'aggressore, identificato come il fratello di una paziente in cura presso l'ospedale, è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine e denunciato, rimanendo però in stato di libertà.

Il contesto dell'aggressione

Stando alle informazioni raccolte dagli investigatori, il medico aveva suggerito il ricovero della sorella del giovane aggressore, una proposta che ha scatenato la violenta reazione. Dopo un acceso scambio di parole e insulti rivolti al medico, il 24enne ha sferrato un pugno al volto del sanitario.

Danneggiamenti collaterali

Oltre all'aggressione fisica, il giovane ha anche causato danni materiali, distruggendo un computer presente nella struttura.

Conseguenze Legali

Il giovane è stato denunciato per violenza privata e lesioni. Dal canto suo, il medico aggredito è stato giudicato guaribile entro un periodo di 30 giorni, ma l'incidente solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori sanitari, spesso esposti a rischi durante l'esercizio delle loro funzioni. (Ansa)





