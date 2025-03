Agguato a Napoli vicino a un bar: un morto e un ferito a Fuorigrotta

NAPOLI – Un’esecuzione brutale all’alba ha scosso il quartiere Fuorigrotta, nel cuore della città.

Poco prima delle 7 del mattino, nei pressi di un noto bar della zona, un agguato ha spezzato la vita di Pasquale D’Anna, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Ferito anche Massimo Aragiusto, 40 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove l’amico è spirato poco dopo l’arrivo.

Un’esecuzione in pieno giorno: il terrore tra i passanti

L’agguato è avvenuto in una delle fasce orarie più frequentate del quartiere: la domenica mattina, quando molti giovani affollano i bar per la colazione prima di rientrare a casa dopo la movida.

Il luogo del delitto, dunque, era popolato, rendendo la scena ancora più scioccante per chi si trovava nei paraggi.

Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori avrebbero agito con rapidità, esplodendo diversi colpi prima di fuggire senza lasciare traccia.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno immediatamente avviato i rilievi per raccogliere elementi utili alle indagini.

Indagini in corso: si cerca il movente

I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’azione e individuare i responsabili.

Gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella legata a regolamenti di conti nell’ambiente criminale locale.

L’agguato a Fuorigrotta rappresenta l’ennesimo episodio di violenza che scuote Napoli, una città che da tempo convive con la piaga della criminalità organizzata.

Il timore tra i residenti è palpabile, mentre cresce la richiesta di maggiore sicurezza nelle strade.

La comunità sotto shock: “Ormai non siamo più al sicuro”

I residenti del quartiere sono sgomenti.

"È assurdo che si possa morire così, in pieno giorno, in mezzo alla gente", racconta un passante. "Abbiamo paura di uscire, questa città è diventata un far west", aggiunge un altro testimone.

Mentre gli inquirenti proseguono le indagini per fare luce su movente e mandanti, Napoli si ritrova ancora una volta a fare i conti con un’escalation di violenza che non sembra arrestarsi.