Agricoltori: trattori da Nord a Sud in protesta raggiungono Roma

Trattori da Nord a Sud per una settimana di manifestazioni" Confermato l'arrivo degli agricoltori nella Capitale, oggi ancora presidi e marce da Nord a Sud

Nuova settimana di proteste degli agricoltori, confermato l'arrivo a Roma

Parte oggi un'altra settimana di proteste degli agricoltori, ed è confermato l'arrivo dei trattori a Roma. In Veneto, è previsto un corteo di trattori nel centro di Rovigo. E sono circa 250 i trattori che dalla provincia di Arezzo si preparano a partire verso la capitale, diretti a un nuovo presidio nella zona di Roma Nord, in quella che chiamano già 'marcia su Roma'. Sono riuniti sotto la sigla 'Riscattoagricolo'. "Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia, l'obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile", ha detto uno dei portavoce, Andrea Papa.

22:15 04 Febbraio

Si chiude un'altra giornata di proteste da parte degli agricoltori

19:53 04 Febbraio

Presidio Valdichiana, domani la partenza per Roma

Partiranno domattina alle sette, destinazione Roma Nord, i circa 250 trattori in sosta al presidio di Foiano della Chiana (Arezzo): l'intento è quello di raggiungere un nuovo presidio in zona Roma nord e proseguire così la battaglia articolata in dieci punti contro le direttive della comunità europea. "Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia - spiega uno dei portavoce, il lombardo di Desenzano sul Garda Andrea Papa - l'obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile". Oggi giornata di pausa e di raccolta di ulteriori mezzi.

18:51 04 Febbraio

Sindaco di Sanremo: "Trattori all'Ariston? Possibile ma nessun pericolo"

“Se mi aspetto qualche trattore in protesta davanti all’Ariston? Può succedere di tutto, la protesta è sensata, come tutte le proteste. Anche se mi sembra una questione più con l’Europa”, dice Alberto Biancheri, al suo ultimo festival prima della scadenza del suo mandato dopo dieci anni. “Tornerò a occuparmi della mia impresa agricola, nel settore della floricoltura. Se siamo attrezzati per fronteggiare i trattori? Metteranno me in prima fila - conclude con una battuta - Ci sono stati anni in cui c’è stato più pericolo, incrociamo le dita”.

18:36 04 Febbraio

Il corteo nel centro di Milano

Protesta agricoltori mucca e vitellino in Piazza Del Duomo

17:52 04 Febbraio

Mucca e vitellino in Piazza Duomo a Milano

Gli agricoltori, che con i loro trattori stanno tenendo presidi anche in varie zone della Lombardia, hanno portato la loro protesta anche in piazza Duomo a Milano. Una decina di loro ha portato una mucca e un vitellino, scandendo slogan e suonando fischietti. I manifestanti hanno attraversato la piazza tra turisti e milanesi incuriositi.



15:33 04 Febbraio

La protesta in Sicilia: presidio degli agricoltori a Enna, sullo svincolo dell'autostrada

Protesta degli agricoltori allo svincolo Dittaino (Enna) dell'autostrada A 19 Palermo-Catania, con qualche minuto di traffico bloccato in entrata.

La manifestazione era stata annunciata e autorizzata e vi hanno preso parte circa 200 persone, che a piedi hanno sfilato sulle rotonde della Provinciale 75, proprio sotto lo svincolo autostradale. Un corteo pacifico con le famiglie degli imprenditori agricoli che, a un certo punto, si è fermato bloccando il transito sulla provinciale. In via precauzionale la Polizia stradale ho deviato i mezzi in transito sull'autostrada che erano diretti all'Outlet Village.

Per diversi minuti i manifestanti hanno parlato con i funzionari della Digos e della questura di Enna, in un confronto che è stato definito sereno, al termine del quale imprenditori agricoli, con moglie e figli hanno ripreso la marcia che si e' conclusa al presidio con i trattori che, da circa una settimana, è stato allestito a tempo indeterminato proprio a poca distanza dallo svincolo Dittaino.

Non sono state registrate tensioni e il transito dei mezzi è poi ripreso normalmente. Durante il blocco sull'autostrada si è formata una coda per i mezzi diretti all'Outlet Village che non hanno potuto imboccare lo svincolo. Il transito è stato ripristinato.

13:51 04 Febbraio

La protesta a Roma, il leader della mobilitazione annuncia: "Domani daremo la data"

"Domani sera daremo la data". Queste le parole che il leader della rivolta degli agricoltori, Danilo Calvani, ha rilasciato all'Ansa, riferendosi alla protesta annunciata nei giorni scorsi a Roma.

"La protesta si farà", ha aggiunto precisando che il luogo "è da concordare con le Forze dell'ordine," e non si esaurirà in un giorno: la data "non sarà 'il', ma 'dal': a Roma "ci sarà una prima protesta", nella quale sono previsti solo gli agricoltori e non i mezzi. "Quelli arriveranno in seguito". Le proteste intanto “continuano in tutta Italia, da nord a sud -ha aggiunto- e sono previste per quasi tutta la settimana”.

13:46 04 Febbraio

Agricoltori anche a Rovigo: domani previsto un corteo di protesta

Si trasferisce a Rovigo la manifestazione di protesta degli agricoltori in Veneto, dove domani mattina è previsto un corteo di trattori nel centro di Rovigo.

Dopo la riunione del Comitato per l'ordine pubblico in Prefettura, la Questura ha dato indicazioni agli organizzatori, sottolineando che dovranno limitare al massimo i disagi per la circolazione, e favorire comunque il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza pubblica. Il concentramento dei trattori inizierà alle ore 9:00 all'esterno della città, poi il corteo entrerà fino al Corso del Popolo dove si terrà un presidio fino alle ore 11.45 circa per poi ripartire verso un Centro Commerciale periferico fino al termine della manifestazione, prevista per le ore

13:41 04 Febbraio

Pavia, oltre 500 trattori sfilano tra gli applausi dei cittadini

La protesta dei trattori è arrivata questa mattina anche a Pavia, dopo aver toccato nei giorni scorsi Voghera e Casteggio.

Oltre 500 mezzi agricoli si sono mossi da una zona periferica della città per raggiungere poi in corteo viale Matteotti, vicino al Castello Visconteo, esponendo cartelli con slogan che riassumono le ragioni della protesta: "Il nostro futuro è anche vostro", "Siamo alla frutta".

Al loro arrivo in centro, tra clacson, sirene e bandiere tricolori, sono stati salutati dalle numerose persone presenti in zona per il mercatino dell'antiquariato e la passeggiata della domenicamattina favorita dal bel tempo.

Poche le proteste per i disagi alla circolazione, molto più gli applausi di solidarietà. "La manifestazione - hanno spiegato gli organizzatori - ha visto l'adesione anche di agricoltori giunti da Melegnano e della province di Brescia e Alessandria. Sono coltivatori che rappresentano diversi ambiti agricoli, dal riso al vino. Contestiamo le politiche agricole dell'Unione Europea che mettono a rischio l'intero settore primario. Andremo avanti nella protesta, diffusa anche in Francia, Germania e in altri Paesi dell'Europa, sino a che non saremo ascoltati".

11:53 04 Febbraio

La protesta degli agricoltori continua a espandersi: trattori in marcia verso Pavia (Video)

13:35 04 Febbraio

Governatore Lombardia su protesta: "Le norme Ue sono contro di loro"

"Noi siamo sempre a loro fianco. Siamo consapevoli che delle norme europee vanno contro di loro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando le proteste degli agricoltori a margine dell'inaugurazione della Bit, la Borsa internazionale del turismo che si apre alla Fiera di Milano.

"Noi sosteniamo da sempre la nostra agricoltura, di grande qualità, unica nel suo genere e che quindi ha bisogno di un'ulteriore vicinanza - ha concluso -. È chiaro che più la

situazione si protrarrà e più potranno esserci delle difficoltà. Ma io sono convinto che i lombardi le affronteranno con la stessa determinazione di sempre".

13:32 04 Febbraio

Foggia, agricoltori regalano ortaggi a villa Lucera

La protesta passa anche per la distribuzione gratuita di ortaggi e verdura, oltre a semola e farina, davanti alla villa comunale di Lucera, nel Foggiano, da parte degli agricoltori che, da giorni, sono in presidio permanente a Lucera e nei comuni del subappennino.

"Un'iniziativa - dicono gli agricoltori - nata con l'intento di spiegare alla popolazione e anche ai più giovani - le ragioni della protesta che da giorni ci vede in strada, in presidio permanente, per testimoniare le difficoltà di un settore fondamentale per l'economia non solo della provincia di Foggia, ma dell'Italia intera". Tanta la partecipazione della popolazione che da stamani si sta recando alla villa comunale dove sostano anche una quindicina di trattori come simbolo della protesta. "Resteremo in presidio fino a quando non otterremo risposte certe e decise da parte dell'Unione europea e delle istituzioni italiane", dicono i manifestanti.

11:09 04 Febbraio

L'appello degli agricoltori: "Amadeus ci ospiti a Sanremo"

"Noi chiediamo ad Amadeus se ci può ospitare a Sanremo, così possiamo raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni, pacifiche ma chiare". Così gli agricoltori, in collegamento con Agorá Weekend dal presidio di Orte, dove da giorni a bordo dei loro trattori stanno manifestando nei pressi del casello autostradale. "L'agricoltura sta morendo - continuano gli agricoltori - deve essere rappresentata. Chiediamo aiuto ad Amadeus. Grazie se accoglierà il nostro appello".

20:11 03 Febbraio

Nel Casertano parla uno dei leader della protesta: "La politica sia responsabile"

"Siamo allo stremo, la politica si assuma le proprie responsabilità". È quanto afferma dal presidio degli agricoltori a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Adriano Noviello, presidente dell'associazione di tutela allevamento bufala mediterranea e componente il direttivo di Altragricoltura. Noviello, che da due anni guida anche la mobilitazione che riguarda il problema della brucellosi negli allenamenti bufalini, spiega che "oggi a protestare è il comparto al completo: allevatori, ortofrutta, sericoltura e arboricoltura. Una grande prova di forza - dice - per lanciare un messaggio chiaro, vogliamo un tavolo che possa accogliere le istanze degli agricoltori; per questo siamo in collegamento con gli altri presidi, per un documento unico da presentare a tutte le prefetture d'Italia".

19:20 03 Febbraio

Marche, lunedì la protesta a Pesaro e Porto San Giorgio

La protesta dei trattori arriverà lunedì a Pesaro e a Porto San Giorgio (Fermo). Senza una mobilitazione decisa dalle sigle sindacali, decine di agricoltori e allevatori si ritroveranno all'esterno del casello autostradale di Pesaro dell'A14 con un sit in che dovrebbe continuare fino a venerdì. Trattori attesi al casello dell'A14 anche a Porto San Giorgio, dalle 8 alle 22, con la zona di Santa Maria a Mare come punto di ritrovo.



18:29 03 Febbraio

Sicilia, da lunedì presidio sulla Sciacca-Palermo

Un presidio permanente di protesta del mondo agricolo è stato organizzato da produttori e allevatori della Valle del Belice per lunedì mattina lungo la scorrimento veloce Sciacca-Palermo, con punto di concentrazione dei partecipanti alle 5 del mattino, all'altezza del bivio di località Gulfa, in territorio di Santa Margherita di Belice. A promuovere l'iniziativa il Movimento spontaneo dei produttori agricoli del Belice, che raggruppa 500 imprenditori.

17:57 03 Febbraio

Premier Meloni: le risorse del Pnrr per gli agricoltori passano a 8 miliardi

"Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano ad 8 miliardi di euro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni parlando dopo una visita ad uno stabilimento di produzione fotovoltaica a Catania.



17:12 03 Febbraio

Campania, trattori arrivati al casello di Santa Maria Capua Vetere

Corteo di circa una sessantina di trattori oggi in provincia di Caserta. L'iniziativa promossa da Altragricoltura ha preso il via intorno alle 10 con raduno e partenza da Casal di Principe, nei pressi dello stadio. Il corteo dei trattori si è mosso quindi verso Santa Maria Capua Vetere attraversando il comune di San Tammaro. Raggiunta Santa Maria Capua Vetere, gli agricoltori hanno organizzato un presidio al casello dell'uscita dell'autostrada A1. Gli agricoltori, che annunciano presidi e manifestazioni per almeno altri due giorni, chiedono di incontrare il prefetto di Caserta per esporre le ragioni della protesta.

17:15 03 Febbraio

A Orte le forze dell'ordine evitano l'occupazione del casello

"La settimana prossima andremo tutti a Roma per rivendicare i nostri diritti", ha detto il leader degli agricoltori Antonio Monfeli, oggi pomeriggio, agli oltre 300 partecipanti all'ennesima protesta degli agricoltori a Orte. Inizialmente volevano occupare di nuovo il casello dell'autostrada, ma i mezzi pesanti, oltre 120, in prossimità dell'uscita del casello hanno trovato una barriera umana di agenti del Reparto mobile di Roma, che li ha costretti a parcheggiare sulla rotonda. I mezzi erano davvero tanti, quindi le aree delle attività commerciali in prossimità del casello sono state letteralmente prese d'assalto. In strada, insieme agli agricoltori, anche tante persone arrivate per unirsi alla protesta. Erano assiepati sui bordi delle strade, sui marciapiedi o più semplicemente in mezzo alla carreggiata. Alcuni con il tricolore legato sulle spalle , altri con le trombe da stadi. Poi la pausa, i manifestanti hanno mangiato nella cucina da campo che, ormai da quasi 15 giorni è stata allestita al centro dell'ormai famosa rotonda di Orte. "Continueremo così anche oggi a protestare pacificamente - ha detto alla folla Monfeli in piedi sul cassone di un trattore -, le nostre ragioni sono forti come i nostri intenti ma, saremo sempre fedeli alle leggi. Ora noi ci organizzeremo - ha concluso- per capire le modalità e i percorsi da fare per arrivare alla capitale, ma fin da ora posso promettervi che andremo a Roma per chiedere alla premier Meloni e all'Europa il perché di questa situazione che ci sta soffocando."

17:15 03 Febbraio

Orte, cercano di bloccare A1 con una balla fieno, la polizia libera strada

Attimi di forte tensione alla manifestazione degli agricoltori a Orte. La situazione che sembra tranquilla, è improvvisamente degenerata quando, alcuni manifestanti hanno messo in mezzo all'uscita dell'autostrada una balla di fieno da oltre due quintali. Ne sono seguiti momenti in cui le forze dell'ordine hanno aperto un dialogo con i manifestanti per placare la situazione. La balla è stata spostata ma un gruppo di oltre 50 agricoltori ha cercato ancora di spingersi sulla carreggiata dell'uscita. Sono stati gli agenti del reparto mobile di Roma, a respingere indietro il muro umano degli agricoltori per liberare definitivamente la strada. Fortunatamente la situazione che inizialmente sembrava fuori controllo, è rientrata.

15:00 03 Febbraio

Decine di trattori a Orte: casello in tilt

Gli agricoltori presenti nei pressi del casello autostradale di Orte si sono piazzati in mezzo alla strada che si trova all'esterno dell'A1, intralciando di fatto le macchine appena uscite dal casello. "Ci avete tolto tutto, almeno fateci mangiare", è lo striscione esposto. Sta intervento la polizia. Un agricoltore si è sdraiato a terra per qualche secondo.

"Siamo stati i primi a parlare di andare a Roma, ma sarà l'assemblea pubblica a decidere se farlo e quando farlo. Il casello autostradale? Noi non lo tocchiamo. Tuttavia in questo momento saremo duecento trattori, siamo sulla rotatoria antistante al casello, è chiaro che l'entrata e l'uscita potrebbero bloccarsi". Lo ha detto all'AGI Tonino Monfeli, uno dei coordinatori della protesta degli agricoltori in corso davanti al casello autostradale di Orte. Sono presenti decine di trattori. Sul posto le forze dell'ordine.

Un manifestante espone, sul suo pickup, la sagoma di una bara con la scritta: "salma dell'agricoltura italiana", con una croce disegnata e la bandiera tricolore. Nel frattempo continuano ad arrivare gli agricoltori nei pressi del casello autostradale di Orte.

Orte, attimi di tensione tra agricoltori e polizia

14:10 03 Febbraio

Campania, 200 trattori in marcia nel Sannio, solidarietà dagli automobilisti

Sono circa duecento i trattori in marcia da Benevento verso la Valle Telesina, cuore della viticoltura sannita, lungo la SS 372 "Telesina", che collega il Tirreno con l'Adriatico. Il corteo dei mezzi, che cresce lungo il percorso, è partito dalla Rotonda dei Pentri del capoluogo sannita, da quattro giorni sede del presidio dei manifestanti, per dirigersi, dopo aver percorso circa 40 chilometri, a Telese Terme dove - in base al piano concordato con la Questura di Benevento - i trattori usciranno per poi rientrare e percorrere la strada a ritroso per raggiungere nuovamente Benevento. Al momento non si segnalano incidenti mentre si registrano disagi alla circolazione stradale per la quale sono stati previsti percorsi alternativi. Contrariamente a quanto si possa immaginare, nonostante i disagi per gli automobilisti, i manifestanti stanno trovando la solidarietà e la comprensione per gli agricoltori impegnati "in una battaglia che non è solo del mondo agricolo ma di tutti gli italiani", come sostengono alcuni anziani che hanno voluto assistere alla parata di trattori.

14:06 03 Febbraio

Leader dei trattori: "La manifestazione si fa ma non come a Bruxelles"

"Siamo appena usciti dalla questura, la manifestazione si farà. Lunedì sera dopo l'incontro con la questura perché ci sono altri sopralluoghi da fare ma si farà. Comunicheremo la data lunedì sera dopo le 5. In Italia non faremo come a Bruxelles, non l'abbiamo mai fatto. Questo ci ha permesso di arrivare a Roma". Così Danilo Calvani, leader degli agricoltori, dopo l'incontro in questura a Roma per la manifestazione della prossima settimana. "Le politiche green sono devastanti per il nostro settore. Non tanto come concetto interno ma come politiche che ci impediscono di produrre. Ma non fermano il libero mercato che porta la merce in Europa. Il Green coridor fatto da vari governi con i paesi del nord africa. La Coldiretti non ci rappresenta più, questa classe dirigente andrebbe azzerata. Lollobrigida ha fatto governare la Coldiretti, fa le dichiarazioni che fanno loro. Il mondo agricolo però si è ribellato".

13:49 03 Febbraio

Disagi a Orvieto per la protesta degli agricoltori

Un sabato di disagi ad Orvieto, dove nella prima mattinata è ripresa la protesta degli "agricoltori traditi" riuniti nel comitato nazionale che da giorni sta manifestando in tutta Italia. Dopo il presidio all'altezza della rotatoria della complanare di Orvieto Scalo, i mezzi agricoli - alcune decine - si sono mossi in corteo fra la stessa e lo svincolo autostradale A1 di Orvieto, lungo via Costanzi, sempre controllati a vista dalle forze dell'ordine. Significativi i disagi per chi deve uscire o raggiungere lo svincolo dell'Autosole, a causa della presenza dei mezzi.

13:49 03 Febbraio

Il corteo di trattori entra nel territorio comunale di Milano (Video)

Un corteo di trattori, partito da Melegnano, si sta muovendo da questa mattina verso Milano."Gli agricoltori chiedono risposte concrete a esigenze reali. Per questo, mi sono impegnato a presentare quanto prima alcune proposte che possono venire incontro alle loro urgenze e sono pronto a ricevere a Roma una loro delegazione, per proseguire il dialogo. Resta il fatto che sotto molti aspetti a muoversi deve essere l'Europa, la cui risposta è ancora insufficiente e inadeguata". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega, dopo aver incontrato in mattinata i manifestanti presenti al presidio di Melegnano."La protesta dei trattori non può essere ignorata, né strumentalizzata per ragioni politiche. Questa è la richiesta che viene dagli stessi agricoltori, che stamattina mi hanno invitato a confrontarmi con loro".

12:59 03 Febbraio

In Germania 1000 trattori bloccano strade all'aeroporto di Francoforte

Una manifestazione di agricoltori tedeschi, cui partecipano almeno mille trattori, sta creando disagi nell'accesso automobilistico all'aeroporto di Francoforte sul Meno, il più importante di Germania. "1.000 trattori a Francoforte. Gli agricoltori bloccano il più grande aeroporto tedesco", sottolinea il sito del quotidiano 'Bild' precisando che "le principali strade di accesso" allo scalo, quelle che passano per le autostrade A3 e A5 "sono chiuse, così come la circonvallazione B 43". Alla vigilia era stata annunciata una partecipazione di 2.000 trattori, segnala l'agenzia Dpa riferendo che la polizia prevede la chiusura delle strade "fino al pomeriggio". La società aeroportuale "Fraport" ha chiesto ai passeggeri di usare mezzi pubblici o di prevedere tempi più lunghi l'accesso in auto allo scalo. I contadini tedeschi protestano da settimane soprattutto contro la revoca dei rimborsi fiscali per il diesel agricolo.

12:55 03 Febbraio

Proteste degli agricoltori alle porte di Roma

Arriva anche alle porte di Roma la protesta degli agricoltori. Alcune persone con i trattori sono confluite stamattina a Formello, comune a nord della capitale, e a Valmontone. A Formello sono circa 40 le persone con una ventina di trattori stanno procedendo in corteo scortati dalle forze dell'ordine. Al momento non si registrano criticità. A Valmontone, invece, i manifestanti con circa venti tratto ristanno manifestando in forma statica alla rotonda di via della Pace, nei pressi dell'outlet. Sul posto polizia e carabinieri.

12:30 03 Febbraio

In Abruzzo, nel Sangro 50 trattori rallentano traffico sulla statale 17

Circa cinquanta trattori bissano la protesta sull'Altopiano delle Cinquemiglia: da questa mattina gli agricoltori, a bordo dei rispettivi mezzi agricoli, stanno marciano sul territorio comunale di Castel Di Sangro. I trattori hanno rallentato il traffico sulla stradale statale 17, fino all'intersezione con la strada provinciale 652. Una lunga fila di mezzi che manifesta tra cori e striscioni di protesta. A gestire la viabilità, con le code di almeno mezz'ora, carabinieri e polizia. La protesta, il prossimo martedì, approderà nella sede del consiglio regionale in occasione dell'ultima seduta della legislatura. "Siamo pronti ad andare in regione per l'approvazione dei piani parco e degli usi civici. Chiederemo di assistere alla seduta"- annuncia Dino Rossi del Cospa.

12:23 03 Febbraio

In provincia di Reggio Calabria presidio stradale e volantinaggio

Non si ferma la mobilitazione di agricoltori e allevatori anche nella Piana di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Il presidio dei manifestanti, che hanno parcheggiato i loro trattori e mezzi da lavoro ai lati della carreggiata, è sempre attivo in località 'Scattareggia' a circa150 metri dallo svincolo dell'A2 Autostrada del Mediterraneo. Nella zona sono presenti anche le forze dell'ordine. I manifestanti, sull'onda delle iniziative in corso anche in tutta l'Italia e in molti paesi europei, sono decisi ad andare avanti nell'azione di sensibilizzazione "per richiamare - dicono - l'attenzione di tutti su un settore in grave difficoltà". In un volantino distribuito agli automobilisti in transito gli organizzatori si appellano direttamente ai cittadini. "La tua partecipazione è importante - è scritto nel testo - e il tuo sostegno è di vitale importanza a sostegno di agricoltori e allevatori". A corredo del testo c'è anche un'immagine che propone uno spettro coperto da una bandiera dell'Ue che sovrasta un campo coltivato e un contadino che urla disperato.

12:14 03 Febbraio

Partita la marcia dei trattori anche nel Casertano

Sono partiti da Casal di Principe (Caserta), con una trentina di trattori, gli agricoltori casertani che protestano, così come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d'Europa. Ad organizzare la marcia dei trattori, che arriverà al cimitero di Santa Maria Capua Vetere, a poche centinaia di metri dal casello autostradale dell'A1, l'associazione Altragricoltura Campania Nord, che da due anni anima la protesta degli allevatori bufalini contro il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi nell'area casertana. Con la marcia di oggi, gli agricoltori vogliono tenere alta l'attenzione su una crisi internazionale che ha radici e cause profonde in Italia, "grande Paese - dice Gianni Fabbris di Altragricoltura - dalla tradizione contadina e con un enorme patrimonio agroalimentare fondato sul lavoro della terra e nel mare e sulla grande diversità dei suo sistemi culturali e ambientali". "Il rischio forte - aggiunge - è che l'Italia possa trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy diventa l'occasione di business per la speculazione finanziaria. Ora tutti i nodi vengono al pettine e cadono gli alibi. Gli agricoltori, tra cui tantissimi giovani che rivendicano il diritto al futuro, scendono in strada semplicemente perchè non hanno alternative". Anche ieri c'è stata una marcia di trattori che da Teano ha raggiunto Capua, percorrendo la statale Appia.

13:16 03 Febbraio

Presidio degli agricoltori al casello di Orte, le immagini dall'alto

12:00 03 Febbraio

Gli agricoltori invadono di nuovo il casello di Orte

"Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui". Così Antonio Monfeli, portavoce degli agricoltori che sono arrivati questa mattia a Orte, rivolgendosi alle forze dell'ordine presenti. Alle 11 erano già più di 120 i mezzi agricoli stipati nel piazzale antistante la rotatoria di fronte al casello. Poi alle11.15 la lunga fila di mezzi è partita per "accamparsi'" sulla rotatoria che, ormai da giorni è diventata lo scenario della protesta. "Noi continueremo a manifestare pacificamente - ha continuato Monfeli - ma vista la quantità di mezzi e persone arrivate

probabilmente bloccheremo di nuovo il casello."

11:00 03 Febbraio

Raduno degli agricoltori a Casal di Principe: al via la marcia dei trattori (Video)

09:55 03 Febbraio

Il presidio dei trattori a Bettolle si sposta ad Orte. Corteo degli agricoltori anche nel Sannio

Prosegue anche oggi la protesta degli agricoltori in Italia. I trattori del presidio al casello della A1 Sinalunga-Bettolle si spostano stamani nel nodo autostradale di Orte. Marcia dei trattori anche nel Sannio, da Benevento verso Telese Terme.

07:43 03 Febbraio

In Francia si placa la protesta, ma in Belgio scaffali della grande distribuzione sempre più vuoti

In Francia si ferma la mobilitazione dei trattori dopo gli annunci del premier Attal e del presidente Macron sulle nuove misure a sostegno dell'agricoltura. Ma in Belgio la protesta prende di mira i centri logistici della grande distribuzione: le azioni di ostruzione colpiscono lo scarico e il carico delle merci, mettendo così in ginocchio approvvigionamenti e scorte. Una mobilitazione che lascia gli scaffali dei negozi sempre più vuoti e apre uno scontro con i supermercati, pronti a chiedere l'invio di polizia e ufficiali giudiziari per cacciare i trattori.

21:11 02 Febbraio

In Romania c'è un accordo tra premier, agricoltori e camionisti

Il primo ministro romeno Marcel Ciolacu formerà una commissione interministeriale per trovare soluzioni ai problemi degli agricoltori e dei camionisti con l'obiettivo di convincerli a cessare le manifestazioni. "Il primo ministro Marcel Ciolacu e i rappresentanti degli agricoltori e dei trasportatori hanno firmato oggi un accordo per porre fine alle azioni di protesta. L'accordo firmato prevede che lunedì 5 febbraio, su decisione del primo ministro, sia istituita una commissione interministeriale a livello del capo dell'ufficio del governo per analizzare e determinare le migliori soluzioni alle richieste dei manifestanti", ha dichiarato il governo in una nota.

20:16 02 Febbraio

Salvini: solidarietà alla protesta dei trattori, questa non è la nostra Europa

"Solidarietà alla protesta dei trattori. Li invito, però, a limitare il disagio sul traffico perché significa danneggiare altri lavoratori. Sono arrabbiati con un'Europa che vorrebbe pagarli per non produrre, per non allevare, per non seminare, per non raccogliere, questa è l'Europa che noi vogliamo cambiare. L'Europa che ti costringe a non fare il tuo lavoro non è la nostra Europa". Così il leader leghista e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale in Molise.

19:27 02 Febbraio

Belgio, supermercati contro i trattori: basta blocchi

In Belgio i blocchi messi in atto dagli agricoltori nei depositi della grande distribuzione stanno portando a una penuria di alimenti sugli scaffali dei negozi, provocando la rabbia delle catene colpite. Secondo la federazione dei commercianti (Comeos), i supermercati hanno già ottenuto in tribunale ingiunzioni di evacuazione e minacciano di inviare gli ufficiali giudiziari per rimuovere i blocchi. "Il nostro lavoro essenziale, ovvero fornire i nostri clienti, è ora compromesso. È quindi necessario eliminare gli ostacoli", ha detto l'ad di Comeos, Dominique Michel.



18:57 02 Febbraio

San Severino Marche: la sindaca incontra gli agricoltori in piazza

La sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha incontrato in piazza Del Popolo gli agricoltori maceratesi "indipendenti" che hanno avviato un sit-in di protesta per richiamare l'attenzione sulle criticità del settore. Il primo cittadino ha ascoltato la loro voce e ricevuto una copia del volantino-manifesto in cui vengono avanzate alcune richieste al Governo. "La protesta degli agricoltori indipendenti maceratesi vuole essere protesta non solo di chi è impegnato alla guida delle imprese agricole - ha detto la sindaca - ma anche una protesta a difesa dei cittadini consumatori in un contesto internazionale particolarmente impegnativo".

Protesta dei trattori a San Severino Marche

18:16 02 Febbraio

Protesta agricoltori, Tajani: per green serve terza via pragmatista

"Sono sempre contro la violenza. Distruggere le statue, lanciare sassi contro la polizia, è violenza inaccettabile. Detto questo, però, bisogna andare a capire qual è la causa del gravissimo malessere che c'è nel mondo agricolo ma anche nel mondo industriale. La causa che noi denunciamo da anni è quella di una politica di lotta al cambiamento climatico esclusivamente ideologica, con regole scritte da persone che non sono mai state dentro una fabbrica, che non hanno mai messo piede in una stalla". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale Ue-Asean, rispondendo a una domanda sulle proteste degli agricoltori.

17:24 02 Febbraio

Nuovo blocco del traffico in Val di Chiana

Bloccate da150 trattori le tre rotonde che, alla viabilità ordinaria portano fino al casello A1 Val di Chiana, dal comune di Foiano della Chiana (Arezzo) fino a quello di Sinaluga (Siena). La protesta è ripresa nel pomeriggio con un fuori programma rispetto al modus operandi utilizzato finora. "Alle 17 i tre blocchi si ricompatteranno e tutti e 150 i trattori si sposteranno davanti al casello per bloccarne l'accesso in entrata e in uscita - hanno poi spiegato i responsabili del presidio -. Il blocco continuerà fino alle 18". Al momento sul posto difficoltà per il traffico, presenti Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale e Anas.

17:22 02 Febbraio

Slow Food: "Strumentalizzate le difficoltà di chi lavora la terra"

"Strumentalizzare le difficoltà di chi lavora la terra è una pericolosa miccia che sta incendiando l'Europa ed è il frutto di decenni di miopia politica": Slow Food Italia commenta così, in una nota, le proteste di queste settimane che vedono come protagonisti gli agricoltori in vari Paesi dell'Europa, compresa l'Italia.

16:04 02 Febbraio

Proteste tra Orvieto e Orte

Doppia protesta da questa mattina, a Orvieto Scalo (la seconda dopo quella di martedì 30 gennaio) e Orte (l'ennesima), per gli "agricoltori traditi" riuniti in comitato. Dalla mattinata, diversi mezzi agricoli e manifestanti si sono ritrovati sia ad Orvieto Scalo, all'altezza della rotatoria della complanare, sia ad Orte, nei pressi della rotatoria antistante il casello autostradale dell'A1. A Orvieto, dopo un iniziale presidio, nella tarda mattinata i trattori - sarebbero oltre una quarantina, fonte polizia di Stato - hanno iniziato a percorrere via Costanzi, fra la rotatoria e lo svincolo del casello A1, creando qualche disagio alla circolazione locale. Non si segnalano al momento problematiche per l'autostrada. Lo stesso ad Orte, dove si registrano le ormai consuete difficoltà per la viabilità a ridosso del casello e lungo il raccordo Terni-Orte. Le manifestazioni, presidiate da polizia di Stato, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, proseguiranno anche nel pomeriggio e verranno replicate sia ad Orvieto che ad Orte anche nella giornata di sabato.

16:02 02 Febbraio

Al Bano: "Protesta sacrosanta, se sarò libero andrò a Roma"

"Sacrosanta la protesta europea degli agricoltori, mi piacciono le modalità e l'umanità. Io mi sento contadino dentro, ho anche pensato di andare anche io col trattore, le richieste sono sacrosante, lo Stato apra gli occhi davanti a questa drammatica realtà". Così il cantante Al Bano, ospite di 'Un giorno da Pecora' su Rai Radiouno. La settimana prossima è prevista la protesta agricoltori a Roma. "Se sarò libero senz'altro una passeggiata me la farò, mi piacerebbe esserci, mentalmente ci sarò sicuramente. I primi soldi presi con la musica li diedi a mio padre che comprò un trattore", ha aggiunto. "Se io non fossi cantante il contadino Carrisi farebbe la fame", ha concluso.

15:59 02 Febbraio

Prefetto di Crotone tra gli agricoltori: "Vi siamo vicini. Mi auguro che l'Europa accolga tutte le richieste italiane"

"Non ci dovete vedere come una istituzione lontana. Non a caso io sono qui insieme a voi, non a caso mi fa piacere parlarvi in prima persona. Mi auguro che l'Europa accolga tutte le richieste italiane perché ieri, quando ho visto 1300 trattori a Bruxelles, ho capito che la cosa era di un'importanza enorme. Auguro alle vostre famiglie di stare bene, di avere il meglio e il giusto, perché chi lavora onestamente, nella legalità, nel rispetto delle norme, merita la massima attenzione". A dirlo la prefetta di Crotone Franca Ferraro, scendendo tra gli agricoltori che stamani hanno percorso in corteo le strade della città. La manifestazione ha avuto come punto finale la Prefettura perché l'intento degli agricoltori era ringraziare le istituzioni del territorio per essersi schierate a loro fianco.

15:45 02 Febbraio

Le risposte dell'UE agli agricoltori

Le risposte dell'UE agli agricoltori

15:44 02 Febbraio

Le risposte dell'UE agli agricoltori

Le risposte dell'UE agli agricoltori

15:41 02 Febbraio

Piccoli incidenti al confine tra Belgio e Olanda

Secondo quanto riporta la stampa olandese, nel corso delle proteste si è verificata l'esplosione di una bombola di gas che ha provocato un incendio, fortunatamente senza conseguenze per persone e mezzi, sulla strada nei pressi del confine col Belgio. Sulle strade bloccate dai trattori sono presenti le forze di polizia che cercano di indirizzare il traffico su vie secondarie alternative; conseguenze sono segnalate dalla stampa anche sul il servizio di trasporto pubblico belga, soprattutto nelle Fiandre e nella zona di Anversa. Problemi anche al porto di Zeebrugge, sul mare del Nord nel comune di Bruges: oggi è in programma un incontro fra i manifestanti che bloccano camion e container nel porto e il governatore delle Fiandre occidentali.

15:41 02 Febbraio

Trattori in presidio sulla strada tra Bruxelles e Anversa, le immagini dell'inviato di RaiNews24 (Video)

15:18 02 Febbraio

Vittoria degli agricoltori in Germania: l'eliminazione delle esenzioni fiscali per il gasolio sarà graduale

Il Bundestag tedesco ha approvato, insieme al bilancio per il 2024, l'eliminazione graduale delle esenzioni fiscali per l'acquisto di gasolio da parte degli agricoltori che, contro questo provvedimento, sono scesi in piazza bloccando, con i loro trattori, le autostrade e le strade del Paese.

Fino a ora gli agricoltori hanno ricevuto un rimborso parziale della tassa sul gasolio del 21,48 per cento al litro. Nel tentativo di coprire il buco di bilancio per il 2024 che si è creato dopo il no della Corte costituzionale all'impiego dei fondi avanzati dalla lotta al covid per gli obiettivi per il contrasto alla crisi climatica, il governo ha in prima battuta eliminato lo sconto. E poi, in seguito alle proteste degli agricoltori, ha accettato di procedere in modo graduale da qui al 2026 e anche ci cancellare l'abolizione dell'esenzione delle tasse per l'acquisto di mezzi agricoli.

15:00 02 Febbraio

Gli agricoltori abruzzesi arrivano in Val di Sangro

Approda in Val di Sangro (Ch), cuore produttivo della regione, la protesta degli agricoltori abruzzesi. Questa mattina trattori sul lungomare di Fossacesia (Ch) e poi tutti in direzione Atessa (Ch), dove stazioneranno per l'intero fine settimana, in Piazza Abruzzo, situata tra le fabbriche e i pescheti. La mobilitazione è contro le politiche Ue, definite deleterie; contro i costi divenuti insostenibili per le aziende di settore, a fronte di guadagni irrisori; contro i cibi sintetici e le farine di insetti. Un fantoccio impiccato con il cartello "Unione Europea assassina", manifesti mortuari per "l'agricoltura, madre eterna di migliaia di generazioni" e scritte del tipo "Se a Sanremo si ride, in campagna si piange" hanno accompagnato la pacata manifestazione, presidiata da un cordone di poliziotti e carabinieri.

14:56 02 Febbraio

La protesta dei trattori, l'inviato tra Belgio e Olanda: "Bloccati centri di distribuzione" (Video)

12:41 02 Febbraio

Leader dei trattori Danilo Calvani: "La prossima settimana la protesta a Roma"

"Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia". Lo ha detto all'ANSA il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani.

"Tra domani e dopodomani comunicheremo le date e i luoghi. Nei giorni successivi cominceremo a spostare i mezzi. Poi, abbiamo la volontà di fare una manifestazione - senza mezzi - a Roma nei giorni successivi. Il Governo non ci ascolta e le sigle non ci rappresentano più", ha aggiunto.

12:39 02 Febbraio

Blocchi stradali a singhiozzo nel Sassarere

Un centinaio di operatori della campagna del nord Sardergna ha aderito questa mattina all'appello di "Riscatto agricolo", unendosi alla protesta che divampa in tutta Europa contro la crisi del settore e le scelte comunitarie. Circa cinquanta trattori hanno raggiunto il cavalcavia che sovrasta la statale 131 - la principale arteria che collega il sud col nord della Sardegna - all'altezza del bivio per Muros e Codrongianos, per poi sbarrare la strada per qualche minuto. Un'azione simbolica finalizzata ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi del settore agricolo, anche nel nord ovest dell'Isola. Motori accesi, clacson spiegati, poca voglia di parlare, gli autori della protesta hanno puntato il dito contro Bruxelles."Le politiche europee ci stanno danneggiando, la Pac ci garantisce una miseria per non lavorare, e intanto le nostre aziende vanno in rovina", lamentano. "Vogliono importare farina di grillo e carni sintetiche - contestano - di questo passo diventeremo anche noi animali da laboratorio". Dal caro gasolio ai costi dei concimi, dall'Irpef sui terreni all'aumento delle tasse, "solo il nostro lavoro non vale niente", è l'accusa verso una politica che "ci ha fatto morire e ora deve farci rialzare, consentendoci di lavorare". Perché, è l'avvertimento dei manifestanti, "siamo stanchi di prendere colpi ai fianchi".

12:33 02 Febbraio

Il presidio dei trattori a Melegnano

Il presidio dei trattori a Melegnano 2 febbraio 2024

12:21 02 Febbraio

Agricoltori bloccano i depositi dei supermercati in Belgio

Sale sempre di più la pressione degli agricoltori in Belgio. All'indomani dell'assedio a Bruxelles, dove ora è tornata la calma, si moltiplicano i blocchi ai centri di distribuzione dei supermercati. Le azioni più pesanti si registrano in diversi depositi sparsi per il Paese delle grandi catene Colruyt, Delhaize e Lidl.

12:17 02 Febbraio

Premier del Belgio: "Basta blocchi, ora dialogare"

Il premier belga Alexander DeCroo ha fatto appello agli agricoltori a rimuovere i blocchi stradali, in corso ormai da giorni in tutto il Paese. "Il segnale è stato dato. Lo abbiamo ricevuto sia a livello federale che a livello Ue. Oggi toccherà al governo fiammingo. C'è l'impegno a continuare a lavorare insieme nelle prossime settimane. Penso che sia giunto il momento di togliere iblocchi", ha detto il premier, alla guida della presidenza di turno Ue, ai microfoni dell'emittente Vrt. "Il nostro approccio è stato quello di avviare le consultazioni mentre altri chiedevano di inviare l'esercito", ha sottolineato, auspicando "dialogo".

12:10 02 Febbraio

Corteo di trattori a Ragusa, chiedono al governo regionale un tavolo di crisi

Continua la protesta degli agricoltori a Ragusa. Questa mattina un corteo di trattori ha invaso il centro storico del capoluogo ibleo. A guidare la protesta un trattore che trasporta una bara con sopra la riproduzione in plastica di una mucca. "Presidente batti un colpo se ci sei" è il motto degli agricoltori e allevatori che protestano per l'assenza di aiuti di fronte alla stagione di crisi che sta interessando il settore primario a causa dell'assenza d'acqua, del caro gasolio e dei rincari che continuano a interessare l'agricoltura. Gli agricoltori la creazione immediata di un tavolo di crisi regionale guidato dal governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani.

11:29 02 Febbraio

La protesta degli agricoltori ad Avellino con il presidio dei trattori davanti alla sede della Regione Campania

La protesta degli agricoltori ad Avellino con il presidio dei trattori davanti alla sede della Regione Campania

11:09 02 Febbraio

Terza notte di presidio degli agricoltori al porto di Cagliari

Terza notte di protesta per gli agricoltori e i pastori sardi al porto di Cagliari. Non c'è ancora una data precisa per la cessazione della lotta: i promotori della manifestazione decideranno lo stop coordinandosi con i colleghi che combattono le stesse battaglie nel resto d'Italia e in Europa, in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee. Clacson, fischi e luci accese dei trattori e cielo illuminato dai fumogeni hanno caratterizzato la nottata, più movimentata delle precedenti, per tenere alta l'attenzione e ricordare anche alla città che il presidio contro le politiche agricole dell'Ue continua ad oltranza.

10:59 02 Febbraio

Il blocco al confine tra Belgio e Olanda, sostenuto anche dai camionisti

11:00 02 Febbraio

Gli agricoltori manifestano con i trattori a Cologno al Serio, Bergamo

Gli agricoltori manifestano con i trattori a Cologno al Serio, Bergamo

10:56 02 Febbraio

Protesta trattori a Valdichiana, traffico bloccato fuori dall'A1

Quarto giorno di proteste all'uscita del casello autostradale A1 Valdichiana a Bettolle, in provincia di Siena. Il traffico, come già accaduto ieri, è stato già bloccato dal corteo dei circa 120 trattori che sono in marcia, nel percorso che va dalla rotatoria posta all'uscita del casello autostradale fino a Farniole, località nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo), dove è stato posizionato il presidio di Riscatto agricolo, movimento che organizza la protesta. La mobilitazione andrà avanti fino a domenica, secondo quanto annunciato: nel weekend sono attesi 400 trattori. Nei giorni scorsi, da Riscatto agricolo era stata paventata la possibilità di ulteriori azioni, come quella di entrare nell'autostrada del Sole, qualora non ci fosse stato un incontro con il ministro Francesco Lollobrigida.

10:37 02 Febbraio

La protesta in Italia: Il corteo dei trattori sfila per le strade di Ragusa (Video)

10:18 02 Febbraio

Pesanti disagi al confine tra Belgio e Olanda per i blocchi autostradali dei trattori

Dopo il giovedì nero dell'assedio a Bruxelles, resta tesa la situazione ai valichi di confine tra Belgio e Olanda bloccati dalla protesta dei trattori. Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio.

La situazione si è invece normalizzata nella capitale belga, dove è tornata la calma dopo le proteste inscenate dai 1.300 trattori presenti ieri. Alcuni blocchi vengono però registrati anche in Vallonia.

08:29 02 Febbraio

Giansanti (Confagricoltura): la protesta dei trattori è la punta dell'iceberg

"La protesta è la punta dell'iceberg di un profondo disagio degli agricoltori europei. Per troppo tempo e per troppi anni non sono stati ascoltati". Lo sostiene, intervistato da La Stampa, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Secondo Giansanti, "per troppi anni non sono state ascoltate le esigenze del settore agricolo. Anziché accompagnarci verso un mercato sempre più competitivo, l'Europa ci ha chiesto di diminuire anche del 20% la produttività. Ci sono riforme che annullano la possibilità di stare sul mercato". Giansanti ritiene che all'Europa manchi "una visione, la politica dell'attuale Commissione non risponde ai valori fondativi di armonizzare l'agricoltura in Europa".

07:58 02 Febbraio

Gli agricoltori bloccano i valichi di frontiera tra Belgio e Paesi Bassi

Gli agricoltori con i loro trattori hanno bloccato diversi valichi di frontiera tra Belgio e Paesi Bassi per protesta contro le tasse, l'aumento dei costi, le importazioni a basso costo e la burocrazia.

Il valico di frontiera in direzione di Anversa, la seconda città più grande del Belgio, è uno dei valichi bloccati. I media locali hanno riferito che la maggior parte dei manifestanti proveniva dal Belgio, ma alcuni di loro sono olandesi.

Nel Belgio occidentale, gli agricoltori hanno impedito ai camion di entrare o uscire dal porto di Zeebrugge per diversi giorni. L'emittente fiamminga VRTre riferisce che quasi 2.000 camion sono rimasti bloccati.

23:11 01 Febbraio

Fmi: rischi sui bilanci da estensione aiuti all'agricoltura

La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato di "comprendere" le difficoltà degli agricoltori che protestano da diversi giorni in Europa, ma ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che i governi stiano estendendo gli aiuti invece di effettuare il "necessario" consolidamento di bilancio.

22:03 01 Febbraio

Milano: i trattori sotto la sede del Consiglio regionale lombardo

21:22 01 Febbraio

Meloni: "Su agricoltori approccio ideologico sbagliato, sosterremo loro istanze"

"Sul tema degli agricoltori ribadisco che l'approccio ideologico, finora tenuto in Europa, è stato sbagliato: non si può scambiare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. In Italia è un tema che abbiamo già affrontato quest'anno con un importante lavoro a favore del mondo agricolo, sia dal punto di vista economico che da quello della sostenibilità. Continueremo a sostenere le loro istanze anche nelle sedi europee". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su Facebook.

19:29 01 Febbraio

Francia: sindacato a agricoltori dopo annunci governo, smobilitate

Agricoltori divisi fra i trattori che bloccano le autostrade di accesso a Parigi, la capitale isolata ormai per il terzo giorno. Dopo i nuovi annunci del premier Gabriel Attal con nuove garanzie e concessioni alle richieste degli agricoltori, i due principali sindacati del settore, la Fnsea e i Giovani agricoltori, hanno lanciato un appello ai loro iscritti a togliere i blocchi stradali, promettendo di vigilare sull'applicazione di quanto promesso.

Al contrario, la Confédération Paysanne, considerata a sinistra, ha annunciato di proseguire la mobilitazione, rispondendo punto per punto agli annunci del governo. Le condizioni di circolazione su alcune autostrade continuano ad essere difficili.

Un segnale di chiara smobilitazione, invece, da parte del convoglio di agricoltori partito da Agen con destinazione i mercati generali di Rungis. Un'ottantina di partecipanti al convoglio che ieri si erano introdotti nel grande mercato alimentare che serve la capitale nonostante fosse guardato a vista dai blindati della gendarmeria, sono stati fermati e poi rilasciati. Oggi pomeriggio, il convoglio - composto da 150 trattori e 300 manifestanti - è ripartito definitivamente per il sud-ovest.

19:20 01 Febbraio

Confagri: semplificazione Pac primo passo verso esigenze agricoltori

E' positiva la reazione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all'annuncio della prossima presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui produttori.

"Quello del sovraccarico burocratico è uno dei temi prioritari che abbiamo portato all'attenzione delle Istituzioni di Bruxelles", sottolinea Giansanti.

La proposta della Commissione sarà presentata al Consiglio Agricoltura UE in programma, a Bruxelles, il 26 febbraio.

"Nella stessa data - prosegue il presidente di Confagricoltura - si terrà nella capitale belga la nostra assemblea straordinaria. Avremo così l'occasione per esprimerci in tempo reale sulle proposte della Commissione".

"Intanto, continuiamo a lavorare per migliorare la proposta già presentata di deroga alla destinazione non produttiva dei terreni. Occorrono modifiche incisive perché la deroga sia effettivamente operativa in tutti gli Stati membri", conclude Giansanti.

18:51 01 Febbraio

Macron: “Serve Europa più forte per proteggere i ricavi degli agricoltori”

Per "proteggere i ricavi" degli agricoltori europei "serve un'Europa più forte", specie nei confronti della grande distribuzione, che ha un potere molto forte sul mercato europeo. Lo sottolinea il presidente francese Emmanuel Macron, che ha dedicato buona parte della conferenza stampa finale del Consiglio Europeo ai temi dell'agricoltura, alla luce delle proteste degli agricoltori, particolarmente forti in Francia, dove il settore primario ha un peso importante.

"Ho chiesto alla presidente della Commissione Europea - afferma - di lavorare alla revisione strategica, per assicurare a livello europeo che non ci sia un aggiramento" delle norme francesi da parte di "centrali d'acquisto" poste fuori dai confini nazionali. "Abbiamo visto in questi ultimi anni che determinati distributori si sono organizzati a livello europeo con centrali d'acquisto e che, mediante queste ultime, cercano di aggirare la legge francese". In fondo, "occorre un'Europa più forte e più concreta, per tutelare i redditi dei nostri agricoltori", che vogliono "poter vivere del loro lavoro", producendo "alimenti di qualità".

Il presidente ha ricordato che nella filiera alimentare europea i rapporti di forza sono squilibrati, perché, a fronte di milioni di agricoltori, ci sono qualche migliaio di trasformatori e qualche decina di grandi distributori, che hanno un potere di mercato sproporzionato. Inoltre, aggiunge Macron, "vorremmo che gli obiettivi fissati in particolare nella strategia Farm to Fork (dalla fattoria alla forchetta, uno degli assi legislativi centrali del Green Deal, ndr) siano rivisti, alla luce di un obiettivo di sovranità. In sostanza, dobbiamo tenere in considerazione la situazione geopolitica, la situazione del nostro continente e rimettere al centro degli obiettivi europei la nostra sovranità alimentare", conclude.

18:46 01 Febbraio

Trattori in marcia nel Casertano il 3 febbraio

Anche gli agricoltori e allevatori casertani si uniranno alle proteste in corso in tutta Italia, Campania compresa, e nel resto d'Europa, contro la crisi agricola ormai "insopportabile". Lo faranno con una marcia di trattori che sabato tre febbraio da Casal di Principe, da due anni epicentro della protesta degli allevatori bufalini contro il piano di eradicazione della brucellosi della Regione Campania, raggiungerà il casello autostradale dell'A1 di Santa Maria Capua Vetere.

La decisione è stata presa nel corso della riunione organizzativa da Altragricoltura Campania Nord tenuta a Cancello e Arnone; una riunione fortemente partecipata da allevatori, artigiani, agricoltori dell'area, che ha deciso di mobilitarsi a causa della crisi internazionale che ha però "radici e cause profonde in Italia, legate alle scelte di politica agricola assunte negli ultimi 40 anni", "contro cui - si legge in una nota - Altragricoltura si è sempre battuta denunciando il rischio più grande: che l'Italia, un grande Paese dalla tradizione contadina e con un enorme patrimonio agroalimentare, potesse trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy si trasforma nell'occasione di business per la speculazione finanziaria. Così è stato, purtroppo, ed oggi ci ritroviamo nella terribile condizione per cui nei brand commerciali dei tanto decantati prodotti del made in Italy c'è sempre meno il frutto del lavoro dei nostri contadini, allevatori, pescatori e trasformatori artigianali, ridotti ad essere 'cottimisti e conferitori' per multinazionali, commercianti e speculatori senza scrupoli".

18:32 01 Febbraio

Macron: su import grano ucraino salvaguardie rafforzate

Le importazioni ucraine di cereali saranno soggette a "norme più rigorose. Abbiamo ottenuto anche un meccanismo di salvaguardia rafforzato" che consentirà di "intervenire" in caso di destabilizzazione dei prezzi all'interno dell'Unione Europea. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa, al termine del vertice straordinario dei leader europei.

"Per sintetizzare: sì agli aiuti all'Ucraina in un contesto di guerra, no alla creazione di situazione di concorrenza sleale che avvantaggia qualche miliardario o qualche grande industriale che non rispetta le regole", ha concluso Macron.

18:28 01 Febbraio

Tutti i trattori hanno lasciato il quartiere dell'Europarlamento

Si spegne nel cuore del quartiere europeo la protesta dei trattori. A un'ora e mezza dall'inizio della smobilitazione, anche gli ultimi veicoli hanno lasciato la zona di Place du Luxembourg, quartier generale del Parlamento europeo, diretti in tangenziale, verso lo sbarramento eretto venti chilometri più a sud nella città di Halle, o verso i centri di distribuzione dei supermercati.

Il lungo convoglio formato da centinaia di trattori ha lasciato l'area al suono dei clacson e nell'odore acre dei roghi alimentati durante l'intera giornata. La polizia è quindi intervenuta sgombrando la piazza e ha utilizzato gli idranti per spegnere le ultime braci accese.

18:27 01 Febbraio

Tajani: “Condannare le violenze ma ascoltare gli agricoltori”

"Non puoi occuparti di una stalla se non sai come funziona una stalla". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al XIV Congresso generale del Movimento cristiano dei lavoratori in corso all'Ergife Hotel di Roma sulla protesta dei trattori in corso.

Se a Bruxelles "fossero stati sensibili ai temi veri, non ci sarebbero stati centinaia di trattori oggi in piazza a Bruxelles", ha spiegato. "La violenza - ha aggiunto - è sempre da condannare, ma bisogna evitare di esasperare settori dell'economia".

"Si sacrifica l'uomo e il lavoro in nome del nuovo panteismo" in difesa del clima, ha quindi affermato il vicepremier Tajani. "Non si può sacrificare l'uomo in nome di una nuova ideologia. Non servono ciarlatani ma solo persone che promettono ciò che si può fare".

Il ministro ha definito Greta Thunberg la "papessa" e Frans Timmermans il "ciambellano" del "nuovo panteismo". "Quando si pensa di fissare obiettivi che non sono raggiungibili - ha dichiarato - la papessa Thunberg si è posta il problema dei posti di lavoro che si potrebbero perdere in nome del nuovo panteismo? Persone che non sono mai entrati in una fabbrica o in una pantana".

18:20 01 Febbraio

Macron: “Serve una lotta europea sull'agricoltura”

"C'è una lotta europea da fare sull'agricoltura. E ciò che ho chiesto alla presidente della Commissione europea, nell'ambito della revisione strategica appena avviata, è di mettere in atto un egualitarismo europeo, ossia di garantire a livello europeo che non ci sia un'elusione da parte delle grandi centrali di acquisto". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa, al termine del vertice straordinario dei leader europei.

"È necessaria un'Europa più forte, più concreta per difendere i redditi dei nostri agricoltori", ha aggiunto, sottolineando la necessità di proteggere la sovranità alimentare europea.

18:16 01 Febbraio

Terminato il corteo di Milano al Pirellone

Il corteo composto da dieci mezzi agricoli del coordinamento nazionale Riscatto agricolo, partito dal campo base di Melegnano e giunto questo pomeriggio davanti a Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale lombardo, sta lasciando la città.

18:09 01 Febbraio

Macron: “Contrario a libero scambio se è legge della jungla, Ue ci ha ascoltati”

"Non sono contro gli accordi commerciali, sono contro il libero scambio quando è la legge della jungla". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. "E' vero - continua - non è la Francia da sola che ha il potere di bloccare l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur", ma "il vicepresidente della Commissione" Valdis Dombrovskis "era andato per firmare, ma ha tenuto sollevata la stilografica: siamo stati ascoltati". Adottando un accordo di libero scambio senza prevedere clausole speculari, avverte il presidente francese, "il rischio", a lungo termine, "è quello di perdere la capacità di produrre" e di dover usufruire di prodotti "non in linea" con gli standard europei.

"L'Europa ha i migliori standard del mondo in campo fitosanitario, di decarbonizzazione e di pesticidi. La Francia ha una posizione molto chiara: difendiamo la sovranità e difendiamo la competitività. Sono per l'ecologia di buon senso e per l'Europa di buon senso", conclude Macron.

18:05 01 Febbraio

Grecia: agricoltori bloccano Salonicco, solidarietà dei pescatori

Gli agricoltori greci hanno occupato con i loro trattori le strade di Salonicco. La loro protesta contro l'aumento dei costi dei fertilizzanti e del gasolio ha paralizzato il centro della città, dove si sono ritrovati 300 mezzi agricoli e dove è in corso la fiera Agrotica, appuntamento più importante del settore. I pescatori hanno solidarizzato con la mobilitazione e si sono dati appuntamento con le loro barche di fronte al lungo mare della città. Nei prossimi giorni aderiranno alla protesta anche gli apicoltori. Proteste dello stesso tenore si stanno svolgendo anche in Germania, Belgio e Francia.

17:59 01 Febbraio

A Siviglia manifestazione degli agricoltori per le infrastrutture idriche

Mentre a Bruxelles si sono riuniti agricoltori da tutta Europa per protestare contro le politiche comunitarie, gli agricoltori di Huelva, in Andalusia, si sono radunati a Siviglia per chiedere più acqua e infrastrutture idriche che permettano la prosecuzione dell'attività agricola, uno dei motori economici della zona. Alla protesta hanno partecipato circa 15mila persone. Il corteo, con alcuni trattori, ha causato disagi alla circolazione nella città. Le organizzazioni partecipanti, riporta il Diario di Siviglia, hanno lamentato che la mancanza di infrastrutture provoca "il 50% delle restrizioni idriche nella provincia", il che, hanno denunciato, è "un problema serio". Il presidente di una delle associazioni che hanno aderito alla mobilitazione, Freshuelva, Francisco José Gómez, ha lamentato la "situazione insostenibile" degli agricoltori e la mancanza di irrigazione nelle campagne, oltre a sottolineare che il settore genera "più di 200.000 posti di lavoro".

17:58 01 Febbraio

Protesta trattori in Calabria: in cento per le strade di Castrovillari

Si sposta ai piedi del Pollino la protesta degli agricoltori cosentini, giunti a Castrovillari dalla Valle dell'Esaro e dalla Sibaritide. Oltre un centinaio sono partiti dal presidio permanente dello scalo di Spezzano Albanese diretti a Castrovillari dove hanno sfilato per le vie del centro. Il corteo si è poi fermato sotto la sede della Coldiretti in piazza Giovanni XXIII, paralizzando le arterie di entrata e uscita dalla città del Pollino.

Contestualmente anche a Rende, nei pressi dello svincolo autostradale, gli agricoltori, con una decina di trattori in presidio fisso, hanno protestato per le scelte in campo agricolo messe in piedi dalla comunità europea promettendo di andare avanti ad oltranza fin quando il Governo non darà risposta alle loro richieste. Il presidio rendese non ha creato alcun problema alla viabilità.

Alla manifestazione a Castrovillari era presente anche Danilo Calvani, leader nazionale del C.R.A che anima la protesta dei trattori. "Stanno distruggendo l'agricoltura - ha detto Calvani - perché vogliono farci mangiare la farina di grillo e le carni sintetiche. Questa è un'imposizione indiretta che deve finire".

A fine protesta, Calvani ha lasciato Castrovillari per raggiungere il presidio di Lamezia Terme dove stasera i comitati calabresi si riuniranno per decidere le prossime iniziative da intraprendere a livello nazionale.

17:23 01 Febbraio

Sanchez difende accordo Ue-Mercosur sul commercio

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito che il governo di Madrid è favorevole a portare a termine l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur. L'accordo è fortemente contestato dagli agricoltori spagnoli ed europei, nonché dalle autorità francesi e dallo stesso presidente Emmanuel Macron. Interrogato sul futuro dell'accordo in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario, Sanchez ha affermato che questo è "nelle mani della Commissione Ue" che è responsabile della politica commerciale. "Per la Spagna il Mercosur è chiave nelle relazioni geopolitiche ed economiche che dobbiamo avere" con l'America Latina, ha detto il leader, dicendosi poi d'accordo con la posizione di Jacques Delors, ricordata ieri da Enrico Letta, secondo cui ora la sfida dell'Ue per difendere il mercato interno è quella di "proiettarsi all'estero e tendere ponti alle regioni con cui abbiamo affinità politica, culturale e complementarietà economica".

17:14 01 Febbraio

Meloni: "La politica in Europa va cambiata"

"Sono leader politico di un partito che in Europa ha votato contro la gran parte delle questioni che giustamente oggi gli agricoltori pongono. Penso si sia sbagliato molto da questo punto di vista. Abbiamo detto che la transizione ecologica non doveva essere ideologica e che non dovevamo scambiare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, e oggi cominciamo a vedere i risultati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a proposito della protesta degli agricoltori che si sta svolgendo in diverse città d'Europa tra cui Bruxelles. Per la presidente del Consiglio "la politica europea" in materia di agricoltura "va cambiata". In Italia "abbiamo fatto del nostro meglio", ha rivendicato Meloni: "Noi abbiamo fatto un lavoro sul mondo agricolo molto importante, portando da 5 a 8 miliardi le risorse del Pnrr destinate al settore agricolo" e istituendo un fondo da 300 milioni di euro per combattere l'emergenza climatica.

16:49 01 Febbraio

Trattori protestano anche nel Casertano: sabato il raduno

Una "crisi agricola ormai insopportabile". È da questa premessa che la riunione organizzativa di Altragricoltura Campania Nord, tenutasi nella serata di ieri a Cancello e Arnone (Caserta), è partita per poi decidere di scendere in campo organizzando una manifestazione sulle orme di quanto sta già accadendo in altre parti d'Italia e d'Europa. Presenti all'appuntamento casertano allevatori, agricoltori e artigiani del territorio. La protesta vedrà anche sul territorio campano la messa su strada, sabato 3 febbraio, dei trattori che si muoveranno, alle 9:30, dallo stadio di Casal di Principe fino a ridosso del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere. Ad accompagnare il corteo dei mezzi da lavoro allevatori, frutticultori, cerealicoltori, contoterzisti, trasformatori artigianali e una delegazione di pescatori. Al prefetto di Caserta e al governo nazionale sono state già avanzate richieste di incontro per presentare un documento di proposte che sarà illustrato proprio sabato mattina al termine del corteo da Adriano Noviello e dai tanti partecipanti alla manifestazione.

16:47 01 Febbraio

Milano, il corteo dei trattori marcia verso il Pirellone sede della Regione Lombardia

16:20 01 Febbraio

Trattori sfilano a Bruxelles, 1.300 mezzi bloccano il centro della città (Video)

15:57 01 Febbraio

Trattori entrano a Milano diretti al Pirellone

Una delegazione di 10 trattori è entrata a Milano città e sta attraversando Corso Lodi, diretti a palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. I trattori procedono a passo d'uomo e, oltre alle bandiere italiane, ognuno espone un cartello. "Noi 4% incolto, voi 100% incolti"; "L'Italia chiama, la Lombardia risponde". Lo scorso lunedì, alcune centinaia di agricoltori erano arrivati a Melegnano, da tutta la Lombardia, annunciando un presidio di 5 giorni e 5 notti, per chiedere un futuro per le loro aziende e più tutela del Made in Italy.

15:54 01 Febbraio

Agricoltori francesi contro i pomodori marocchini: in 5 anni importazione +40%

Gli agricoltori francesi dichiarano guerra ai pomodori importati, il 36% di quelli consumati, e in particolare a quelli provenienti dal Marocco. Secondo dati rilanciati dall'emittente 'Bfmtv', in soli cinque anni l'importazione di pomodori "Origine Maroc" e' cresciuta del 40%, come denunciato dall'associazione di categoria 'AOPn Tomates et concombres de France' (pomodori e cetrioli). Nei giorni scorsi sull'autostrada A7, nei pressi di Monte'limar, decine di agricoltori francesi hanno preso d'assalto camion in provenienza dall'estero e hanno scaricato per strada centinaia di chili di verdure, soprattutto di pomodori, oltre a peperoni, cavoli e melanzane. Nel giugno 2023, in segno di protesta dei produttori locali avevano fatto irruzione in un supermercato Leclerc di Arles (Sud) per incollare etichette con la scritta "origine Maroc" su confezioni di pomodorini ciliegini vendute a 0,95 centesimi.

15:32 01 Febbraio

Von der Leyen, De Croo e Rutte incontrano agricoltori

I rappresentanti delle maggiori associazioni di agricoltori del Belgio ed europee incontreranno nel pomeriggio a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier belga Alexander De Croo e il premier olandese Mark Rutte. Lo fanno sapere la presidenza di turno dell'Ue del Belgio e la Copa-Cogeca, l'associazione che riunisce le cooperative agricole Ue.

15:31 01 Febbraio

Lega e Forza Italia al Parlamento europo: "L'Europa sbaglia con ideologia green"

"Di fronte a queste proteste, Bruxelles dovrebbe iniziare a fare autocritica. Quanto sta accadendo è il risultato di anni di scelte politiche sbagliate da parte dell'Ue, che con la sua agenda vuole sacrificare l'agricoltura e interi settori produttivi fondamentali sull'altare dell'ideologia green." Lo dichiara la delegazione della Lega al Parlamento europeo, subito dopo la nota del capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello: "Se oggi è in atto in ogni angolo dell'Europa la rivolta dei contadini ne è unico responsabile l'ex commissario socialista olandese all'ambiente. Quanto alla Commissione Ue è stata incapace di arginare il furore ideologico ambientalista e oggi mostra tutta la propria debolezza. Il prossimo Parlamento - conclude Martusciello - cambierà profondamente queste politiche mettendo al centro agricoltori e imprese".

15:03 01 Febbraio

Sindaco di Bruxelles: "4 fermi, avevamo sottostimato la protesta"

Le autorità belghe finora hanno disposto quattro fermi amministrativi nell'assedio dei trattori a Bruxelles. Lo ha indicato il sindaco della capitale belga, Philippe Close, ai microfoni di Rtl. Gli agricoltori giunti in città "sono più del previsto: avevamo stimato 800 trattori, mentre sono 1300 con oltre duemila persone", ha detto Close. "Siamo riusciti a concentrare i trattori nel distretto Ue e allo stesso tempo si è potuto tenere il vertice", ha evidenziato, indicando che la priorità è "il dialogo" ma che "la polizia è pronta se la situazione dovesse degenerare".

13:03 01 Febbraio

A Brindisi 200 in corteo, blocchi anche al casello di Candela nel Foggiano

E' arrivata anche a Brindisi la protesta degli agricoltori. Più di 200 i partecipanti alla manifestazione partita in mattinata dall'area commerciale alle porte della città, lungo la strada statale 7. Il serpentone di trattori ha marciato in direzione del centro cittadino per protestare contro le politiche agricole dell'Unione europea e rivendicare attenzione da parte del Governo.

Diverse decine di trattori sono in presidio nei pressi del casello autostradale dell'A 16 a Candela. Ieri proprio dal casello di Candela era partita unamarcia di circa 200 trattori che hanno percorso una quindicina di chilometri (tra andata e ritorno) lungo la statale 655 che porta a Foggia. Presidi fissi da giorni sono anche in corso a Lucera dove sono presenti 70 trattori e in alcuni comuni dell'area del subappennino, 25 a Volturino e 10 a Biccari. Al momento - stando a quanto riferito dagli stessi agricoltori - non c'è alcuna intenzione di togliere i presidi. A breve avrà inizio in prefettura a Foggia un incontro tra una delegazione di agricoltori e il prefetto per fare il punto della situazione. "Porteremo ancora una volta le nostre istanze sul tavolo della prefettura" - sostengono gli agricoltori

12:56 01 Febbraio

Anche Codiretti in piazza a Bruxelles

Nel mirino dell’associazione le politiche “folli” della Ue sulla filiera agroalimentare. Che produce – come risulta da una analisi della Coldiretti diffusa oggi – un fatturato aggregato pari a oltre 600 miliardi di euro nel 2023.

Gli agricoltori esibiscono cartelli con “Basta terreni incolti!”, “Stop import sleale”, “Prezzi giusti per gli agricoltori”, “No Farmers no Food”, “Cibo sintetico, i cittadini europei non sono cavie”, “Mungiamo le mucche non gli allevatori”.

12:52 01 Febbraio

Presidente della Regione Piemonte Cirio: "A fianco degli agricoltori in Europa"

"Ieri a Verona il nostro ministro Lollobrigida ha espresso il sostegno agli agricoltori italiani impegnati nel rivendicare i propri diritti in Europa. Oggi lo faccio anche io, come governatore del Piemonte, proprio da qui, da Bruxelles, dove sono in corso le manifestazioni". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "E sabato sarò ad Alessandria per incontrare i comitati - aggiunge - e ribadire che il Piemonte è al fianco dei suoi agricoltori".

12:50 01 Febbraio

Intanto in Italia... centinaia di trattori davanti al casello dell'A1 Valdichiana

Gli agricoltori che dal 30 gennaio stanno protestando con centinaia di trattori davanti al casello dell'A1 Valdichiana, hanno attuato stamani un corteo sulla viabilità esterna all'autostrada e intasato la rotatoria spartitraffico davanti allo svincolo, causando dei rallentamenti ai veicoli. La protesta è quella promossa dal movimento spontaneo Riscatto agricolo e segue i temi comuni già contestati dagli agricoltori di Francia, Germania e Belgio contro le politiche agricole della Ue. Le forze dell'ordine seguono sul posto lo svolgimento della manifestazione.

12:46 01 Febbraio

La polizia risponde con gli idranti agli agricoltori davanti all'Europarlamento

12:46 01 Febbraio

Agricoltori belgi: "Ue agisca sulla sovranità alimentare"

"Ci aspettiamo una risposta dalla Commissione ben prima delle elezioni europee. La questione della sovranità alimentare in Europa è molto più importante. Deve andare oltre la comprensione politica ed elettorale europea. È ora che le varie famiglie politiche europee si facciano carico del problema agricolo e della sovranità alimentare dell'Europa". Lo dice un rappresentante ed ex presidente della Federazione dei giovani agricoltori belgi (Fja), André Pierre, tra i manifestanti presenti dalle prime luci dell'alba davanti alla sede del Parlamento europeo a Placedu Luxemburg.

"Siamo qui perché vogliamo farci ascoltare dalla Commissione europea in relazione ai vari problemi che gli agricoltori stanno incontrando in termini di reddito e di vincoli ambientali che vengono imposti sempre di più", sottolinea.

12:44 01 Febbraio

Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida: "La violenza non è mai giustificata"

"La violenza non è mai giustificata, per nessuna ragione. Le manifestazioni democratiche e pacifiche della grandissima parte degli agricoltori vanno rispettate. Quando c'è violenza invece è un problema". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento al Mimit interpellato rispetto agli atti di violenza a Bruxelles.

11:26 01 Febbraio

La statua vandalizzata

Statua vandalizzata durante la protesta degli agricoltori

10:56 01 Febbraio

Protesta agricoltori: abbattuta statua fuori da Europarlamento

Place du Luxembourg è messa a ferro e fuoco dagli agricoltori provenienti da tutta Europa che stanno protestando fuori dal Parlamento Ue. Arrivati in migliaia su trattori che hanno bloccato le strade di Bruxelles, i manifestanti hanno abbattuto la statua dedicata a John Cockerill e hanno acceso roghi, dando fuoco a paglia e letame. Uova, bottiglie di birra e petardi sono stati lanciati verso l'edificio dell'Europarlamento e contro la polizia che ha risposto puntando loro contro gli idranti. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir.

10:42 01 Febbraio

Proteste agricoltori, Metsola: “Loro voce sia ascoltata alle Europee”

"Agli ex agricoltori che sono fuori, voglio dire: vi vediamo e vi sentiamo. Vogliamo che la vostra voce sia ascoltata alle elezioni europee di giugno". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al Consiglio europeo.

10:39 01 Febbraio

Agricoltori lanciano bottiglie contro l'Europarlamento

Sale la tensione durante l'assedio dei trattori a Bruxelles. Un centinaio di agricoltori ha lanciato bottiglie e uova contro la sede del Parlamento europeo all'ingresso principale situato a Place de Luxembourg. La polizia, schierata in tenuta anti-sommossa dietro alle transenne posizionate lungo tutto il perimetro, ha azionato gli idranti.I manifestanti, presenti nelle vie adiacenti all'Eurocamera con centinaia di trattori, hanno fatto esplodere anche numerosi petardi al grido di 'Senza agricoltori non c'è agricoltura'.

Orban incontra gli agricoltori

10:24 01 Febbraio

Proteste agricoltori, De Croo: preoccupazioni legittime, vi sia prezzo giusto

"C'è una grande protesta degli agricoltori a Bruxelles, è necessario discutere questo argomento perché le preoccupazioni sono perfettamente legittime. La transizione climatica è una priorità fondamentale per le nostre società. Dobbiamo assicurarci che i nostri agricoltori possano essere partner in questi incredibili sforzi negli ultimi anni, nel corso degli anni si sono davvero adattati ai nuovi standard che abbiamo. Abbiamo una lunga strada da percorrere e dobbiamo assicurarci che possano essere partner in questo e che alla fine possano prendere parte alla discussione". Lo ha affermato il premier belga, Alexander De Croo, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario. "In Europa abbiamo un’agricoltura altamente produttiva, attività agricole. Gli agricoltori sono molto innovativi e c'è molta innovazione in arrivo. Offrono prodotti di alta qualità. Dobbiamo anche assicurarci che possano ottenere il giusto prezzo per i prodotti di alta qualità che forniscono - ha sottolineato -. Dobbiamo anche assicurarci che il loro peso amministrativo rimanga ragionevole e sono ovviamente molto soddisfatto dell’annuncio fatto ieri dalla Commissione europea. Il fatto che sul 4% dei terreni a riposo ci sia un'eccezione per un altro anno. Per me dovrebbe durare più di un anno, ma almeno quest’anno sta dando più ossigeno ai nostri agricoltori"

La protesta degli agricoltori mentre arrivano i leader europei

Mille trattori hanno bloccato strade di Bruxelles, anche nei pressi del quartiere dove si trovano le istituzioni europee e dove oggi si tiene il Consiglio straordinario Ue. La polizia di Bruxelles ha confermato che un migliaio di mezzi sono confluiti verso la capitale dell'Ue: protestano contro la Politica agricola comune e le politiche green che minacciano conseguenze sul settore agricolo.

09:49 01 Febbraio

Coldiretti a Bruxelles, per la prima volta agricoltori europei in piazza nella capitale dell'unione

Dall'agricoltura italiana nasce una filiera agroalimentare allargata che sviluppa un fatturato aggregato pari a oltre 600 miliardi di euro nel 2023 messa a rischio dalle politiche folli dell'Unione Europea. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti diffusa in occasione della prima mobilitazione con gli agricoltori da tutta Europa e la partecipazione per l'Italia della Coldiretti scesi in piazza assieme al presidente Ettore Prandini, in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, a Bruxelles, dove si tiene il Vertice straordinario dell'Ue con la presenza del premier Giorgia Meloni. E' la prima volta in piazza insieme per gli agricoltori provenienti dal sud e dal nord dell'Unione Europea dalla Coldiretti agli spagnoli di Asaja, dai portoghesi di Cap ai belgi dell'Fwa fino ai giovani della Fja e molti altri che invadono la capitale dell'Unione per trasformare le proteste in risultati concreti.

09:33 01 Febbraio

La rivolta dei gilet verdi da nord a sud del continente

La rivolta dei gilet verdi dilagata ormai da nord a sud del continente - dalla Francia al Belgio, dalla Germania all'Est Europa, dall'Italia alla Grecia, fino alla Spagna - alimenta l'angoscia dei vertici Ue sotto lo sguardo vigile della polizia schierata lungo le strade adiacenti alla sedi del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio. Le rivendicazioni sono comuni: redditi e aiuti più alti, no ai rigidi paletti del Green Deal, tutele dagli eventi climatici estremi, dal caro energia, dalle epidemie come l'aviaria e dalla concorrenza sleale del resto del mondo.

09:31 01 Febbraio

Trattori bloccano diverse strade Bruxelles

Sono già oltre un migliaio i trattori che stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Molte le esplosioni di petardi.

Disagi a Orvieto per la protesta degli agricoltori

Un sabato di disagi ad Orvieto, dove nella prima mattinata è ripresa la protesta degli "agricoltori traditi" riuniti nel comitato nazionale che da giorni sta manifestando in tutta Italia. Dopo il presidio all'altezza della rotatoria della complanare di Orvieto Scalo, i mezzi agricoli - alcune decine - si sono mossi in corteo fra la stessa e lo svincolo autostradale A1 di Orvieto, lungo via Costanzi, sempre controllati a vista dalle forze dell'ordine. Significativi i disagi per chi deve uscire o raggiungere lo svincolo dell'Autosole, a causa della presenza dei mezzi.

13:49 03 Febbraio

Condividi

Il corteo di trattori entra nel territorio comunale di Milano (Video)

Un corteo di trattori, partito da Melegnano, si sta muovendo da questa mattina verso Milano."Gli agricoltori chiedono risposte concrete a esigenze reali. Per questo, mi sono impegnato a presentare quanto prima alcune proposte che possono venire incontro alle loro urgenze e sono pronto a ricevere a Roma una loro delegazione, per proseguire il dialogo. Resta il fatto che sotto molti aspetti a muoversi deve essere l'Europa, la cui risposta è ancora insufficiente e inadeguata". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega, dopo aver incontrato in mattinata i manifestanti presenti al presidio di Melegnano."La protesta dei trattori non può essere ignorata, né strumentalizzata per ragioni politiche. Questa è la richiesta che viene dagli stessi agricoltori, che stamattina mi hanno invitato a confrontarmi con loro".

12:59 03 Febbraio

In Germania 1000 trattori bloccano strade all'aeroporto di Francoforte

Una manifestazione di agricoltori tedeschi, cui partecipano almeno mille trattori, sta creando disagi nell'accesso automobilistico all'aeroporto di Francoforte sul Meno, il più importante di Germania. "1.000 trattori a Francoforte. Gli agricoltori bloccano il più grande aeroporto tedesco", sottolinea il sito del quotidiano 'Bild' precisando che "le principali strade di accesso" allo scalo, quelle che passano per le autostrade A3 e A5 "sono chiuse, così come la circonvallazione B 43". Alla vigilia era stata annunciata una partecipazione di 2.000 trattori, segnala l'agenzia Dpa riferendo che la polizia prevede la chiusura delle strade "fino al pomeriggio". La società aeroportuale "Fraport" ha chiesto ai passeggeri di usare mezzi pubblici o di prevedere tempi più lunghi l'accesso in auto allo scalo. I contadini tedeschi protestano da settimane soprattutto contro la revoca dei rimborsi fiscali per il diesel agricolo.

12:55 03 Febbraio

Proteste degli agricoltori alle porte di Roma

Arriva anche alle porte di Roma la protesta degli agricoltori. Alcune persone con i trattori sono confluite stamattina a Formello, comune a nord della capitale, e a Valmontone. A Formello sono circa 40 le persone con una ventina di trattori stanno procedendo in corteo scortati dalle forze dell'ordine. Al momento non si registrano criticità. A Valmontone, invece, i manifestanti con circa venti tratto ristanno manifestando in forma statica alla rotonda di via della Pace, nei pressi dell'outlet. Sul posto polizia e carabinieri.

12:30 03 Febbraio

In Abruzzo, nel Sangro 50 trattori rallentano traffico sulla statale 17

Circa cinquanta trattori bissano la protesta sull'Altopiano delle Cinquemiglia: da questa mattina gli agricoltori, a bordo dei rispettivi mezzi agricoli, stanno marciano sul territorio comunale di Castel Di Sangro. I trattori hanno rallentato il traffico sulla stradale statale 17, fino all'intersezione con la strada provinciale 652. Una lunga fila di mezzi che manifesta tra cori e striscioni di protesta. A gestire la viabilità, con le code di almeno mezz'ora, carabinieri e polizia. La protesta, il prossimo martedì, approderà nella sede del consiglio regionale in occasione dell'ultima seduta della legislatura. "Siamo pronti ad andare in regione per l'approvazione dei piani parco e degli usi civici. Chiederemo di assistere alla seduta"- annuncia Dino Rossi del Cospa.

12:23 03 Febbraio

In provincia di Reggio Calabria presidio stradale e volantinaggio

Non si ferma la mobilitazione di agricoltori e allevatori anche nella Piana di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Il presidio dei manifestanti, che hanno parcheggiato i loro trattori e mezzi da lavoro ai lati della carreggiata, è sempre attivo in località 'Scattareggia' a circa150 metri dallo svincolo dell'A2 Autostrada del Mediterraneo. Nella zona sono presenti anche le forze dell'ordine. I manifestanti, sull'onda delle iniziative in corso anche in tutta l'Italia e in molti paesi europei, sono decisi ad andare avanti nell'azione di sensibilizzazione "per richiamare - dicono - l'attenzione di tutti su un settore in grave difficoltà". In un volantino distribuito agli automobilisti in transito gli organizzatori si appellano direttamente ai cittadini. "La tua partecipazione è importante - è scritto nel testo - e il tuo sostegno è di vitale importanza a sostegno di agricoltori e allevatori". A corredo del testo c'è anche un'immagine che propone uno spettro coperto da una bandiera dell'Ue che sovrasta un campo coltivato e un contadino che urla disperato.

12:14 03 Febbraio

Partita la marcia dei trattori anche nel Casertano

Sono partiti da Casal di Principe (Caserta), con una trentina di trattori, gli agricoltori casertani che protestano, così come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d'Europa. Ad organizzare la marcia dei trattori, che arriverà al cimitero di Santa Maria Capua Vetere, a poche centinaia di metri dal casello autostradale dell'A1, l'associazione Altragricoltura Campania Nord, che da due anni anima la protesta degli allevatori bufalini contro il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi nell'area casertana. Con la marcia di oggi, gli agricoltori vogliono tenere alta l'attenzione su una crisi internazionale che ha radici e cause profonde in Italia, "grande Paese - dice Gianni Fabbris di Altragricoltura - dalla tradizione contadina e con un enorme patrimonio agroalimentare fondato sul lavoro della terra e nel mare e sulla grande diversità dei suo sistemi culturali e ambientali". "Il rischio forte - aggiunge - è che l'Italia possa trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy diventa l'occasione di business per la speculazione finanziaria. Ora tutti i nodi vengono al pettine e cadono gli alibi. Gli agricoltori, tra cui tantissimi giovani che rivendicano il diritto al futuro, scendono in strada semplicemente perchè non hanno alternative". Anche ieri c'è stata una marcia di trattori che da Teano ha raggiunto Capua, percorrendo la statale Appia.

13:16 03 Febbraio

Presidio degli agricoltori al casello di Orte, le immagini dall'alto

12:00 03 Febbraio

Gli agricoltori invadono di nuovo il casello di Orte

"Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui". Così Antonio Monfeli, portavoce degli agricoltori che sono arrivati questa mattia a Orte, rivolgendosi alle forze dell'ordine presenti. Alle 11 erano già più di 120 i mezzi agricoli stipati nel piazzale antistante la rotatoria di fronte al casello. Poi alle11.15 la lunga fila di mezzi è partita per "accamparsi'" sulla rotatoria che, ormai da giorni è diventata lo scenario della protesta. "Noi continueremo a manifestare pacificamente - ha continuato Monfeli - ma vista la quantità di mezzi e persone arrivate probabilmente bloccheremo di nuovo il casello."

11:00 03 Febbraio

Raduno degli agricoltori a Casal di Principe: al via la marcia dei trattori (Video)

09:55 03 Febbraio

Il presidio dei trattori a Bettolle si sposta ad Orte. Corteo degli agricoltori anche nel Sannio

Prosegue anche oggi la protesta degli agricoltori in Italia. I trattori del presidio al casello della A1 Sinalunga-Bettolle si spostano stamani nel nodo autostradale di Orte. Marcia dei trattori anche nel Sannio, da Benevento verso Telese Terme.

07:43 03 Febbraio

In Francia si placa la protesta, ma in Belgio scaffali della grande distribuzione sempre più vuoti

In Francia si ferma la mobilitazione dei trattori dopo gli annunci del premier Attal e del presidente Macron sulle nuove misure a sostegno dell'agricoltura. Ma in Belgio la protesta prende di mira i centri logistici della grande distribuzione: le azioni di ostruzione colpiscono lo scarico e il carico delle merci, mettendo così in ginocchio approvvigionamenti e scorte. Una mobilitazione che lascia gli scaffali dei negozi sempre più vuoti e apre uno scontro con i supermercati, pronti a chiedere l'invio di polizia e ufficiali giudiziari per cacciare i trattori.

21:11 02 Febbraio

In Romania c'è un accordo tra premier, agricoltori e camionisti

Il primo ministro romeno Marcel Ciolacu formerà una commissione interministeriale per trovare soluzioni ai problemi degli agricoltori e dei camionisti con l'obiettivo di convincerli a cessare le manifestazioni. "Il primo ministro Marcel Ciolacu e i rappresentanti degli agricoltori e dei trasportatori hanno firmato oggi un accordo per porre fine alle azioni di protesta. L'accordo firmato prevede che lunedì 5 febbraio, su decisione del primo ministro, sia istituita una commissione interministeriale a livello del capo dell'ufficio del governo per analizzare e determinare le migliori soluzioni alle richieste dei manifestanti", ha dichiarato il governo in una nota.

20:16 02 Febbraio

Salvini: solidarietà alla protesta dei trattori, questa non è la nostra Europa

"Solidarietà alla protesta dei trattori. Li invito, però, a limitare il disagio sul traffico perché significa danneggiare altri lavoratori. Sono arrabbiati con un'Europa che vorrebbe pagarli per non produrre, per non allevare, per non seminare, per non raccogliere, questa è l'Europa che noi vogliamo cambiare. L'Europa che ti costringe a non fare il tuo lavoro non è la nostra Europa". Così il leader leghista e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale in Molise.

19:27 02 Febbraio

Belgio, supermercati contro i trattori: basta blocchi

In Belgio i blocchi messi in atto dagli agricoltori nei depositi della grande distribuzione stanno portando a una penuria di alimenti sugli scaffali dei negozi, provocando la rabbia delle catene colpite. Secondo la federazione dei commercianti (Comeos), i supermercati hanno già ottenuto in tribunale ingiunzioni di evacuazione e minacciano di inviare gli ufficiali giudiziari per rimuovere i blocchi. "Il nostro lavoro essenziale, ovvero fornire i nostri clienti, è ora compromesso. È quindi necessario eliminare gli ostacoli", ha detto l'ad di Comeos, Dominique Michel.

18:57 02 Febbraio

San Severino Marche: la sindaca incontra gli agricoltori in piazza

La sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha incontrato in piazza Del Popolo gli agricoltori maceratesi "indipendenti" che hanno avviato un sit-in di protesta per richiamare l'attenzione sulle criticità del settore. Il primo cittadino ha ascoltato la loro voce e ricevuto una copia del volantino-manifesto in cui vengono avanzate alcune richieste al Governo. "La protesta degli agricoltori indipendenti maceratesi vuole essere protesta non solo di chi è impegnato alla guida delle imprese agricole - ha detto la sindaca - ma anche una protesta a difesa dei cittadini consumatori in un contesto internazionale particolarmente impegnativo".

Protesta dei trattori a San Severino Marche

18:16 02 Febbraio

Protesta agricoltori, Tajani: per green serve terza via pragmatista

"Sono sempre contro la violenza. Distruggere le statue, lanciare sassi contro la polizia, è violenza inaccettabile. Detto questo, però, bisogna andare a capire qual è la causa del gravissimo malessere che c'è nel mondo agricolo ma anche nel mondo industriale. La causa che noi denunciamo da anni è quella di una politica di lotta al cambiamento climatico esclusivamente ideologica, con regole scritte da persone che non sono mai state dentro una fabbrica, che non hanno mai messo piede in una stalla". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale Ue-Asean, rispondendo a una domanda sulle proteste degli agricoltori.

17:24 02 Febbraio

Nuovo blocco del traffico in Val di Chiana

Bloccate da150 trattori le tre rotonde che, alla viabilità ordinaria portano fino al casello A1 Val di Chiana, dal comune di Foiano della Chiana (Arezzo) fino a quello di Sinaluga (Siena). La protesta è ripresa nel pomeriggio con un fuori programma rispetto al modus operandi utilizzato finora. "Alle 17 i tre blocchi si ricompatteranno e tutti e 150 i trattori si sposteranno davanti al casello per bloccarne l'accesso in entrata e in uscita - hanno poi spiegato i responsabili del presidio -. Il blocco continuerà fino alle 18". Al momento sul posto difficoltà per il traffico, presenti Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale e Anas.

17:22 02 Febbraio

Slow Food: "Strumentalizzate le difficoltà di chi lavora la terra"

"Strumentalizzare le difficoltà di chi lavora la terra è una pericolosa miccia che sta incendiando l'Europa ed è il frutto di decenni di miopia politica": Slow Food Italia commenta così, in una nota, le proteste di queste settimane che vedono come protagonisti gli agricoltori in vari Paesi dell'Europa, compresa l'Italia.

Qui l'approfondimento

16:04 02 Febbraio

Proteste tra Orvieto e Orte

Doppia protesta da questa mattina, a Orvieto Scalo (la seconda dopo quella di martedì 30 gennaio) e Orte (l'ennesima), per gli "agricoltori traditi" riuniti in comitato. Dalla mattinata, diversi mezzi agricoli e manifestanti si sono ritrovati sia ad Orvieto Scalo, all'altezza della rotatoria della complanare, sia ad Orte, nei pressi della rotatoria antistante il casello autostradale dell'A1. A Orvieto, dopo un iniziale presidio, nella tarda mattinata i trattori - sarebbero oltre una quarantina, fonte polizia di Stato - hanno iniziato a percorrere via Costanzi, fra la rotatoria e lo svincolo del casello A1, creando qualche disagio alla circolazione locale. Non si segnalano al momento problematiche per l'autostrada. Lo stesso ad Orte, dove si registrano le ormai consuete difficoltà per la viabilità a ridosso del casello e lungo il raccordo Terni-Orte. Le manifestazioni, presidiate da polizia di Stato, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, proseguiranno anche nel pomeriggio e verranno replicate sia ad Orvieto che ad Orte anche nella giornata di sabato.

16:02 02 Febbraio

Al Bano: "Protesta sacrosanta, se sarò libero andrò a Roma"

"Sacrosanta la protesta europea degli agricoltori, mi piacciono le modalità e l'umanità. Io mi sento contadino dentro, ho anche pensato di andare anche io col trattore, le richieste sono sacrosante, lo Stato apra gli occhi davanti a questa drammatica realtà". Così il cantante Al Bano, ospite di 'Un giorno da Pecora' su Rai Radiouno. La settimana prossima è prevista la protesta agricoltori a Roma. "Se sarò libero senz'altro una passeggiata me la farò, mi piacerebbe esserci, mentalmente ci sarò sicuramente. I primi soldi presi con la musica li diedi a mio padre che comprò un trattore", ha aggiunto. "Se io non fossi cantante il contadino Carrisi farebbe la fame", ha concluso.

15:59 02 Febbraio

Prefetto di Crotone tra gli agricoltori: "Vi siamo vicini. Mi auguro che l'Europa accolga tutte le richieste italiane"

"Non ci dovete vedere come una istituzione lontana. Non a caso io sono qui insieme a voi, non a caso mi fa piacere parlarvi in prima persona. Mi auguro che l'Europa accolga tutte le richieste italiane perché ieri, quando ho visto 1300 trattori a Bruxelles, ho capito che la cosa era di un'importanza enorme. Auguro alle vostre famiglie di stare bene, di avere il meglio e il giusto, perché chi lavora onestamente, nella legalità, nel rispetto delle norme, merita la massima attenzione". A dirlo la prefetta di Crotone Franca Ferraro, scendendo tra gli agricoltori che stamani hanno percorso in corteo le strade della città. La manifestazione ha avuto come punto finale la Prefettura perché l'intento degli agricoltori era ringraziare le istituzioni del territorio per essersi schierate a loro fianco.

15:45 02 Febbraio

Le risposte dell'UE agli agricoltori

Le risposte dell'UE agli agricoltori

15:44 02 Febbraio

Le risposte dell'UE agli agricoltori

Le risposte dell'UE agli agricoltori

15:41 02 Febbraio

Piccoli incidenti al confine tra Belgio e Olanda

Secondo quanto riporta la stampa olandese, nel corso delle proteste si è verificata l'esplosione di una bombola di gas che ha provocato un incendio, fortunatamente senza conseguenze per persone e mezzi, sulla strada nei pressi del confine col Belgio. Sulle strade bloccate dai trattori sono presenti le forze di polizia che cercano di indirizzare il traffico su vie secondarie alternative; conseguenze sono segnalate dalla stampa anche sul il servizio di trasporto pubblico belga, soprattutto nelle Fiandre e nella zona di Anversa. Problemi anche al porto di Zeebrugge, sul mare del Nord nel comune di Bruges: oggi è in programma un incontro fra i manifestanti che bloccano camion e container nel porto e il governatore delle Fiandre occidentali.

15:41 02 Febbraio

Trattori in presidio sulla strada tra Bruxelles e Anversa, le immagini dell'inviato di RaiNews24 (Video)

15:18 02 Febbraio

Vittoria degli agricoltori in Germania: l'eliminazione delle esenzioni fiscali per il gasolio sarà graduale

Il Bundestag tedesco ha approvato, insieme al bilancio per il 2024, l'eliminazione graduale delle esenzioni fiscali per l'acquisto di gasolio da parte degli agricoltori che, contro questo provvedimento, sono scesi in piazza bloccando, con i loro trattori, le autostrade e le strade del Paese.

Fino a ora gli agricoltori hanno ricevuto un rimborso parziale della tassa sul gasolio del 21,48 per cento al litro. Nel tentativo di coprire il buco di bilancio per il 2024 che si è creato dopo il no della Corte costituzionale all'impiego dei fondi avanzati dalla lotta al covid per gli obiettivi per il contrasto alla crisi climatica, il governo ha in prima battuta eliminato lo sconto. E poi, in seguito alle proteste degli agricoltori, ha accettato di procedere in modo graduale da qui al 2026 e anche ci cancellare l'abolizione dell'esenzione delle tasse per l'acquisto di mezzi agricoli.

15:00 02 Febbraio

Gli agricoltori abruzzesi arrivano in Val di Sangro

Approda in Val di Sangro (Ch), cuore produttivo della regione, la protesta degli agricoltori abruzzesi. Questa mattina trattori sul lungomare di Fossacesia (Ch) e poi tutti in direzione Atessa (Ch), dove stazioneranno per l'intero fine settimana, in Piazza Abruzzo, situata tra le fabbriche e i pescheti. La mobilitazione è contro le politiche Ue, definite deleterie; contro i costi divenuti insostenibili per le aziende di settore, a fronte di guadagni irrisori; contro i cibi sintetici e le farine di insetti. Un fantoccio impiccato con il cartello "Unione Europea assassina", manifesti mortuari per "l'agricoltura, madre eterna di migliaia di generazioni" e scritte del tipo "Se a Sanremo si ride, in campagna si piange" hanno accompagnato la pacata manifestazione, presidiata da un cordone di poliziotti e carabinieri.

14:56 02 Febbraio

La protesta dei trattori, l'inviato tra Belgio e Olanda: "Bloccati centri di distribuzione" (Video)

12:41 02 Febbraio

Leader dei trattori Danilo Calvani: "La prossima settimana la protesta a Roma"

"Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia". Lo ha detto all'ANSA il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani.

"Tra domani e dopodomani comunicheremo le date e i luoghi. Nei giorni successivi cominceremo a spostare i mezzi. Poi, abbiamo la volontà di fare una manifestazione - senza mezzi - a Roma nei giorni successivi. Il Governo non ci ascolta e le sigle non ci rappresentano più", ha aggiunto.

12:39 02 Febbraio

Blocchi stradali a singhiozzo nel Sassarere

Un centinaio di operatori della campagna del nord Sardergna ha aderito questa mattina all'appello di "Riscatto agricolo", unendosi alla protesta che divampa in tutta Europa contro la crisi del settore e le scelte comunitarie. Circa cinquanta trattori hanno raggiunto il cavalcavia che sovrasta la statale 131 - la principale arteria che collega il sud col nord della Sardegna - all'altezza del bivio per Muros e Codrongianos, per poi sbarrare la strada per qualche minuto. Un'azione simbolica finalizzata ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi del settore agricolo, anche nel nord ovest dell'Isola. Motori accesi, clacson spiegati, poca voglia di parlare, gli autori della protesta hanno puntato il dito contro Bruxelles."Le politiche europee ci stanno danneggiando, la Pac ci garantisce una miseria per non lavorare, e intanto le nostre aziende vanno in rovina", lamentano. "Vogliono importare farina di grillo e carni sintetiche - contestano - di questo passo diventeremo anche noi animali da laboratorio". Dal caro gasolio ai costi dei concimi, dall'Irpef sui terreni all'aumento delle tasse, "solo il nostro lavoro non vale niente", è l'accusa verso una politica che "ci ha fatto morire e ora deve farci rialzare, consentendoci di lavorare". Perché, è l'avvertimento dei manifestanti, "siamo stanchi di prendere colpi ai fianchi".

12:33 02 Febbraio

Il presidio dei trattori a Melegnano

Il presidio dei trattori a Melegnano 2 febbraio 2024

12:21 02 Febbraio

Agricoltori bloccano i depositi dei supermercati in Belgio

Sale sempre di più la pressione degli agricoltori in Belgio. All'indomani dell'assedio a Bruxelles, dove ora è tornata la calma, si moltiplicano i blocchi ai centri di distribuzione dei supermercati. Le azioni più pesanti si registrano in diversi depositi sparsi per il Paese delle grandi catene Colruyt, Delhaize e Lidl.

12:17 02 Febbraio

Premier del Belgio: "Basta blocchi, ora dialogare"

Il premier belga Alexander DeCroo ha fatto appello agli agricoltori a rimuovere i blocchi stradali, in corso ormai da giorni in tutto il Paese. "Il segnale è stato dato. Lo abbiamo ricevuto sia a livello federale che a livello Ue. Oggi toccherà al governo fiammingo. C'è l'impegno a continuare a lavorare insieme nelle prossime settimane. Penso che sia giunto il momento di togliere iblocchi", ha detto il premier, alla guida della presidenza di turno Ue, ai microfoni dell'emittente Vrt. "Il nostro approccio è stato quello di avviare le consultazioni mentre altri chiedevano di inviare l'esercito", ha sottolineato, auspicando "dialogo".

12:10 02 Febbraio

Corteo di trattori a Ragusa, chiedono al governo regionale un tavolo di crisi

Continua la protesta degli agricoltori a Ragusa. Questa mattina un corteo di trattori ha invaso il centro storico del capoluogo ibleo. A guidare la protesta un trattore che trasporta una bara con sopra la riproduzione in plastica di una mucca. "Presidente batti un colpo se ci sei" è il motto degli agricoltori e allevatori che protestano per l'assenza di aiuti di fronte alla stagione di crisi che sta interessando il settore primario a causa dell'assenza d'acqua, del caro gasolio e dei rincari che continuano a interessare l'agricoltura. Gli agricoltori la creazione immediata di un tavolo di crisi regionale guidato dal governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani.

11:29 02 Febbraio

La protesta degli agricoltori ad Avellino con il presidio dei trattori davanti alla sede della Regione Campania

La protesta degli agricoltori ad Avellino con il presidio dei trattori davanti alla sede della Regione Campania

11:09 02 Febbraio

Terza notte di presidio degli agricoltori al porto di Cagliari

Terza notte di protesta per gli agricoltori e i pastori sardi al porto di Cagliari. Non c'è ancora una data precisa per la cessazione della lotta: i promotori della manifestazione decideranno lo stop coordinandosi con i colleghi che combattono le stesse battaglie nel resto d'Italia e in Europa, in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee. Clacson, fischi e luci accese dei trattori e cielo illuminato dai fumogeni hanno caratterizzato la nottata, più movimentata delle precedenti, per tenere alta l'attenzione e ricordare anche alla città che il presidio contro le politiche agricole dell'Ue continua ad oltranza.

10:59 02 Febbraio

Il blocco al confine tra Belgio e Olanda, sostenuto anche dai camionisti

11:00 02 Febbraio

Gli agricoltori manifestano con i trattori a Cologno al Serio, Bergamo

Gli agricoltori manifestano con i trattori a Cologno al Serio, Bergamo

10:56 02 Febbraio

Protesta trattori a Valdichiana, traffico bloccato fuori dall'A1

Quarto giorno di proteste all'uscita del casello autostradale A1 Valdichiana a Bettolle, in provincia di Siena. Il traffico, come già accaduto ieri, è stato già bloccato dal corteo dei circa 120 trattori che sono in marcia, nel percorso che va dalla rotatoria posta all'uscita del casello autostradale fino a Farniole, località nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo), dove è stato posizionato il presidio di Riscatto agricolo, movimento che organizza la protesta. La mobilitazione andrà avanti fino a domenica, secondo quanto annunciato: nel weekend sono attesi 400 trattori. Nei giorni scorsi, da Riscatto agricolo era stata paventata la possibilità di ulteriori azioni, come quella di entrare nell'autostrada del Sole, qualora non ci fosse stato un incontro con il ministro Francesco Lollobrigida.

10:37 02 Febbraio

La protesta in Italia: Il corteo dei trattori sfila per le strade di Ragusa (Video)

10:18 02 Febbraio

Pesanti disagi al confine tra Belgio e Olanda per i blocchi autostradali dei trattori

Dopo il giovedì nero dell'assedio a Bruxelles, resta tesa la situazione ai valichi di confine tra Belgio e Olanda bloccati dalla protesta dei trattori. Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio.

La situazione si è invece normalizzata nella capitale belga, dove è tornata la calma dopo le proteste inscenate dai 1.300 trattori presenti ieri. Alcuni blocchi vengono però registrati anche in Vallonia.

08:29 02 Febbraio

Giansanti (Confagricoltura): la protesta dei trattori è la punta dell'iceberg

"La protesta è la punta dell'iceberg di un profondo disagio degli agricoltori europei. Per troppo tempo e per troppi anni non sono stati ascoltati". Lo sostiene, intervistato da La Stampa, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Secondo Giansanti, "per troppi anni non sono state ascoltate le esigenze del settore agricolo. Anziché accompagnarci verso un mercato sempre più competitivo, l'Europa ci ha chiesto di diminuire anche del 20% la produttività. Ci sono riforme che annullano la possibilità di stare sul mercato". Giansanti ritiene che all'Europa manchi "una visione, la politica dell'attuale Commissione non risponde ai valori fondativi di armonizzare l'agricoltura in Europa".

07:58 02 Febbraio

Gli agricoltori bloccano i valichi di frontiera tra Belgio e Paesi Bassi

Gli agricoltori con i loro trattori hanno bloccato diversi valichi di frontiera tra Belgio e Paesi Bassi per protesta contro le tasse, l'aumento dei costi, le importazioni a basso costo e la burocrazia.

Il valico di frontiera in direzione di Anversa, la seconda città più grande del Belgio, è uno dei valichi bloccati. I media locali hanno riferito che la maggior parte dei manifestanti proveniva dal Belgio, ma alcuni di loro sono olandesi.

Nel Belgio occidentale, gli agricoltori hanno impedito ai camion di entrare o uscire dal porto di Zeebrugge per diversi giorni. L'emittente fiamminga VRTre riferisce che quasi 2.000 camion sono rimasti bloccati.

23:11 01 Febbraio

Fmi: rischi sui bilanci da estensione aiuti all'agricoltura

La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato di "comprendere" le difficoltà degli agricoltori che protestano da diversi giorni in Europa, ma ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che i governi stiano estendendo gli aiuti invece di effettuare il "necessario" consolidamento di bilancio.

22:03 01 Febbraio

Milano: i trattori sotto la sede del Consiglio regionale lombardo

21:22 01 Febbraio

Meloni: "Su agricoltori approccio ideologico sbagliato, sosterremo loro istanze"

"Sul tema degli agricoltori ribadisco che l'approccio ideologico, finora tenuto in Europa, è stato sbagliato: non si può scambiare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. In Italia è un tema che abbiamo già affrontato quest'anno con un importante lavoro a favore del mondo agricolo, sia dal punto di vista economico che da quello della sostenibilità. Continueremo a sostenere le loro istanze anche nelle sedi europee". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su Facebook.

19:29 01 Febbraio

Francia: sindacato a agricoltori dopo annunci governo, smobilitate

Agricoltori divisi fra i trattori che bloccano le autostrade di accesso a Parigi, la capitale isolata ormai per il terzo giorno. Dopo i nuovi annunci del premier Gabriel Attal con nuove garanzie e concessioni alle richieste degli agricoltori, i due principali sindacati del settore, la Fnsea e i Giovani agricoltori, hanno lanciato un appello ai loro iscritti a togliere i blocchi stradali, promettendo di vigilare sull'applicazione di quanto promesso.

Al contrario, la Confédération Paysanne, considerata a sinistra, ha annunciato di proseguire la mobilitazione, rispondendo punto per punto agli annunci del governo. Le condizioni di circolazione su alcune autostrade continuano ad essere difficili.

Un segnale di chiara smobilitazione, invece, da parte del convoglio di agricoltori partito da Agen con destinazione i mercati generali di Rungis. Un'ottantina di partecipanti al convoglio che ieri si erano introdotti nel grande mercato alimentare che serve la capitale nonostante fosse guardato a vista dai blindati della gendarmeria, sono stati fermati e poi rilasciati. Oggi pomeriggio, il convoglio - composto da 150 trattori e 300 manifestanti - è ripartito definitivamente per il sud-ovest.

19:20 01 Febbraio

Confagri: semplificazione Pac primo passo verso esigenze agricoltori

E' positiva la reazione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all'annuncio della prossima presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui produttori.

"Quello del sovraccarico burocratico è uno dei temi prioritari che abbiamo portato all'attenzione delle Istituzioni di Bruxelles", sottolinea Giansanti.

La proposta della Commissione sarà presentata al Consiglio Agricoltura UE in programma, a Bruxelles, il 26 febbraio.

"Nella stessa data - prosegue il presidente di Confagricoltura - si terrà nella capitale belga la nostra assemblea straordinaria. Avremo così l'occasione per esprimerci in tempo reale sulle proposte della Commissione".

"Intanto, continuiamo a lavorare per migliorare la proposta già presentata di deroga alla destinazione non produttiva dei terreni. Occorrono modifiche incisive perché la deroga sia effettivamente operativa in tutti gli Stati membri", conclude Giansanti.

18:51 01 Febbraio

Macron: “Serve Europa più forte per proteggere i ricavi degli agricoltori”

Per "proteggere i ricavi" degli agricoltori europei "serve un'Europa più forte", specie nei confronti della grande distribuzione, che ha un potere molto forte sul mercato europeo. Lo sottolinea il presidente francese Emmanuel Macron, che ha dedicato buona parte della conferenza stampa finale del Consiglio Europeo ai temi dell'agricoltura, alla luce delle proteste degli agricoltori, particolarmente forti in Francia, dove il settore primario ha un peso importante.

"Ho chiesto alla presidente della Commissione Europea - afferma - di lavorare alla revisione strategica, per assicurare a livello europeo che non ci sia un aggiramento" delle norme francesi da parte di "centrali d'acquisto" poste fuori dai confini nazionali. "Abbiamo visto in questi ultimi anni che determinati distributori si sono organizzati a livello europeo con centrali d'acquisto e che, mediante queste ultime, cercano di aggirare la legge francese". In fondo, "occorre un'Europa più forte e più concreta, per tutelare i redditi dei nostri agricoltori", che vogliono "poter vivere del loro lavoro", producendo "alimenti di qualità".

Il presidente ha ricordato che nella filiera alimentare europea i rapporti di forza sono squilibrati, perché, a fronte di milioni di agricoltori, ci sono qualche migliaio di trasformatori e qualche decina di grandi distributori, che hanno un potere di mercato sproporzionato. Inoltre, aggiunge Macron, "vorremmo che gli obiettivi fissati in particolare nella strategia Farm to Fork (dalla fattoria alla forchetta, uno degli assi legislativi centrali del Green Deal, ndr) siano rivisti, alla luce di un obiettivo di sovranità. In sostanza, dobbiamo tenere in considerazione la situazione geopolitica, la situazione del nostro continente e rimettere al centro degli obiettivi europei la nostra sovranità alimentare", conclude.

18:46 01 Febbraio

Trattori in marcia nel Casertano il 3 febbraio

Anche gli agricoltori e allevatori casertani si uniranno alle proteste in corso in tutta Italia, Campania compresa, e nel resto d'Europa, contro la crisi agricola ormai "insopportabile". Lo faranno con una marcia di trattori che sabato tre febbraio da Casal di Principe, da due anni epicentro della protesta degli allevatori bufalini contro il piano di eradicazione della brucellosi della Regione Campania, raggiungerà il casello autostradale dell'A1 di Santa Maria Capua Vetere.

La decisione è stata presa nel corso della riunione organizzativa da Altragricoltura Campania Nord tenuta a Cancello e Arnone; una riunione fortemente partecipata da allevatori, artigiani, agricoltori dell'area, che ha deciso di mobilitarsi a causa della crisi internazionale che ha però "radici e cause profonde in Italia, legate alle scelte di politica agricola assunte negli ultimi 40 anni", "contro cui - si legge in una nota - Altragricoltura si è sempre battuta denunciando il rischio più grande: che l'Italia, un grande Paese dalla tradizione contadina e con un enorme patrimonio agroalimentare, potesse trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy si trasforma nell'occasione di business per la speculazione finanziaria. Così è stato, purtroppo, ed oggi ci ritroviamo nella terribile condizione per cui nei brand commerciali dei tanto decantati prodotti del made in Italy c'è sempre meno il frutto del lavoro dei nostri contadini, allevatori, pescatori e trasformatori artigianali, ridotti ad essere 'cottimisti e conferitori' per multinazionali, commercianti e speculatori senza scrupoli".

18:32 01 Febbraio

Macron: su import grano ucraino salvaguardie rafforzate

Le importazioni ucraine di cereali saranno soggette a "norme più rigorose. Abbiamo ottenuto anche un meccanismo di salvaguardia rafforzato" che consentirà di "intervenire" in caso di destabilizzazione dei prezzi all'interno dell'Unione Europea. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa, al termine del vertice straordinario dei leader europei.

"Per sintetizzare: sì agli aiuti all'Ucraina in un contesto di guerra, no alla creazione di situazione di concorrenza sleale che avvantaggia qualche miliardario o qualche grande industriale che non rispetta le regole", ha concluso Macron.

18:28 01 Febbraio

Tutti i trattori hanno lasciato il quartiere dell'Europarlamento

Si spegne nel cuore del quartiere europeo la protesta dei trattori. A un'ora e mezza dall'inizio della smobilitazione, anche gli ultimi veicoli hanno lasciato la zona di Place du Luxembourg, quartier generale del Parlamento europeo, diretti in tangenziale, verso lo sbarramento eretto venti chilometri più a sud nella città di Halle, o verso i centri di distribuzione dei supermercati.

Il lungo convoglio formato da centinaia di trattori ha lasciato l'area al suono dei clacson e nell'odore acre dei roghi alimentati durante l'intera giornata. La polizia è quindi intervenuta sgombrando la piazza e ha utilizzato gli idranti per spegnere le ultime braci accese.

18:27 01 Febbraio

Tajani: “Condannare le violenze ma ascoltare gli agricoltori”

"Non puoi occuparti di una stalla se non sai come funziona una stalla". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al XIV Congresso generale del Movimento cristiano dei lavoratori in corso all'Ergife Hotel di Roma sulla protesta dei trattori in corso.

Se a Bruxelles "fossero stati sensibili ai temi veri, non ci sarebbero stati centinaia di trattori oggi in piazza a Bruxelles", ha spiegato. "La violenza - ha aggiunto - è sempre da condannare, ma bisogna evitare di esasperare settori dell'economia".

"Si sacrifica l'uomo e il lavoro in nome del nuovo panteismo" in difesa del clima, ha quindi affermato il vicepremier Tajani. "Non si può sacrificare l'uomo in nome di una nuova ideologia. Non servono ciarlatani ma solo persone che promettono ciò che si può fare".

Il ministro ha definito Greta Thunberg la "papessa" e Frans Timmermans il "ciambellano" del "nuovo panteismo". "Quando si pensa di fissare obiettivi che non sono raggiungibili - ha dichiarato - la papessa Thunberg si è posta il problema dei posti di lavoro che si potrebbero perdere in nome del nuovo panteismo? Persone che non sono mai entrati in una fabbrica o in una pantana".

18:20 01 Febbraio

Macron: “Serve una lotta europea sull'agricoltura”

"C'è una lotta europea da fare sull'agricoltura. E ciò che ho chiesto alla presidente della Commissione europea, nell'ambito della revisione strategica appena avviata, è di mettere in atto un egualitarismo europeo, ossia di garantire a livello europeo che non ci sia un'elusione da parte delle grandi centrali di acquisto". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa, al termine del vertice straordinario dei leader europei.

"È necessaria un'Europa più forte, più concreta per difendere i redditi dei nostri agricoltori", ha aggiunto, sottolineando la necessità di proteggere la sovranità alimentare europea.

18:16 01 Febbraio

Terminato il corteo di Milano al Pirellone

Il corteo composto da dieci mezzi agricoli del coordinamento nazionale Riscatto agricolo, partito dal campo base di Melegnano e giunto questo pomeriggio davanti a Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale lombardo, sta lasciando la città.

18:09 01 Febbraio

Macron: “Contrario a libero scambio se è legge della jungla, Ue ci ha ascoltati”

"Non sono contro gli accordi commerciali, sono contro il libero scambio quando è la legge della jungla". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. "E' vero - continua - non è la Francia da sola che ha il potere di bloccare l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur", ma "il vicepresidente della Commissione" Valdis Dombrovskis "era andato per firmare, ma ha tenuto sollevata la stilografica: siamo stati ascoltati". Adottando un accordo di libero scambio senza prevedere clausole speculari, avverte il presidente francese, "il rischio", a lungo termine, "è quello di perdere la capacità di produrre" e di dover usufruire di prodotti "non in linea" con gli standard europei.

"L'Europa ha i migliori standard del mondo in campo fitosanitario, di decarbonizzazione e di pesticidi. La Francia ha una posizione molto chiara: difendiamo la sovranità e difendiamo la competitività. Sono per l'ecologia di buon senso e per l'Europa di buon senso", conclude Macron.

18:05 01 Febbraio

Grecia: agricoltori bloccano Salonicco, solidarietà dei pescatori

Gli agricoltori greci hanno occupato con i loro trattori le strade di Salonicco. La loro protesta contro l'aumento dei costi dei fertilizzanti e del gasolio ha paralizzato il centro della città, dove si sono ritrovati 300 mezzi agricoli e dove è in corso la fiera Agrotica, appuntamento più importante del settore. I pescatori hanno solidarizzato con la mobilitazione e si sono dati appuntamento con le loro barche di fronte al lungo mare della città. Nei prossimi giorni aderiranno alla protesta anche gli apicoltori. Proteste dello stesso tenore si stanno svolgendo anche in Germania, Belgio e Francia.

17:59 01 Febbraio

A Siviglia manifestazione degli agricoltori per le infrastrutture idriche

Mentre a Bruxelles si sono riuniti agricoltori da tutta Europa per protestare contro le politiche comunitarie, gli agricoltori di Huelva, in Andalusia, si sono radunati a Siviglia per chiedere più acqua e infrastrutture idriche che permettano la prosecuzione dell'attività agricola, uno dei motori economici della zona. Alla protesta hanno partecipato circa 15mila persone. Il corteo, con alcuni trattori, ha causato disagi alla circolazione nella città. Le organizzazioni partecipanti, riporta il Diario di Siviglia, hanno lamentato che la mancanza di infrastrutture provoca "il 50% delle restrizioni idriche nella provincia", il che, hanno denunciato, è "un problema serio". Il presidente di una delle associazioni che hanno aderito alla mobilitazione, Freshuelva, Francisco José Gómez, ha lamentato la "situazione insostenibile" degli agricoltori e la mancanza di irrigazione nelle campagne, oltre a sottolineare che il settore genera "più di 200.000 posti di lavoro".

17:58 01 Febbraio

Protesta trattori in Calabria: in cento per le strade di Castrovillari

Si sposta ai piedi del Pollino la protesta degli agricoltori cosentini, giunti a Castrovillari dalla Valle dell'Esaro e dalla Sibaritide. Oltre un centinaio sono partiti dal presidio permanente dello scalo di Spezzano Albanese diretti a Castrovillari dove hanno sfilato per le vie del centro. Il corteo si è poi fermato sotto la sede della Coldiretti in piazza Giovanni XXIII, paralizzando le arterie di entrata e uscita dalla città del Pollino.

Contestualmente anche a Rende, nei pressi dello svincolo autostradale, gli agricoltori, con una decina di trattori in presidio fisso, hanno protestato per le scelte in campo agricolo messe in piedi dalla comunità europea promettendo di andare avanti ad oltranza fin quando il Governo non darà risposta alle loro richieste. Il presidio rendese non ha creato alcun problema alla viabilità.

Alla manifestazione a Castrovillari era presente anche Danilo Calvani, leader nazionale del C.R.A che anima la protesta dei trattori. "Stanno distruggendo l'agricoltura - ha detto Calvani - perché vogliono farci mangiare la farina di grillo e le carni sintetiche. Questa è un'imposizione indiretta che deve finire".

A fine protesta, Calvani ha lasciato Castrovillari per raggiungere il presidio di Lamezia Terme dove stasera i comitati calabresi si riuniranno per decidere le prossime iniziative da intraprendere a livello nazionale.

17:23 01 Febbraio

Sanchez difende accordo Ue-Mercosur sul commercio

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito che il governo di Madrid è favorevole a portare a termine l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur. L'accordo è fortemente contestato dagli agricoltori spagnoli ed europei, nonché dalle autorità francesi e dallo stesso presidente Emmanuel Macron. Interrogato sul futuro dell'accordo in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario, Sanchez ha affermato che questo è "nelle mani della Commissione Ue" che è responsabile della politica commerciale. "Per la Spagna il Mercosur è chiave nelle relazioni geopolitiche ed economiche che dobbiamo avere" con l'America Latina, ha detto il leader, dicendosi poi d'accordo con la posizione di Jacques Delors, ricordata ieri da Enrico Letta, secondo cui ora la sfida dell'Ue per difendere il mercato interno è quella di "proiettarsi all'estero e tendere ponti alle regioni con cui abbiamo affinità politica, culturale e complementarietà economica".

17:14 01 Febbraio

Meloni: "La politica in Europa va cambiata"

"Sono leader politico di un partito che in Europa ha votato contro la gran parte delle questioni che giustamente oggi gli agricoltori pongono. Penso si sia sbagliato molto da questo punto di vista. Abbiamo detto che la transizione ecologica non doveva essere ideologica e che non dovevamo scambiare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, e oggi cominciamo a vedere i risultati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a proposito della protesta degli agricoltori che si sta svolgendo in diverse città d'Europa tra cui Bruxelles. Per la presidente del Consiglio "la politica europea" in materia di agricoltura "va cambiata". In Italia "abbiamo fatto del nostro meglio", ha rivendicato Meloni: "Noi abbiamo fatto un lavoro sul mondo agricolo molto importante, portando da 5 a 8 miliardi le risorse del Pnrr destinate al settore agricolo" e istituendo un fondo da 300 milioni di euro per combattere l'emergenza climatica.

16:49 01 Febbraio

Trattori protestano anche nel Casertano: sabato il raduno

Una "crisi agricola ormai insopportabile". È da questa premessa che la riunione organizzativa di Altragricoltura Campania Nord, tenutasi nella serata di ieri a Cancello e Arnone (Caserta), è partita per poi decidere di scendere in campo organizzando una manifestazione sulle orme di quanto sta già accadendo in altre parti d'Italia e d'Europa. Presenti all'appuntamento casertano allevatori, agricoltori e artigiani del territorio. La protesta vedrà anche sul territorio campano la messa su strada, sabato 3 febbraio, dei trattori che si muoveranno, alle 9:30, dallo stadio di Casal di Principe fino a ridosso del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere. Ad accompagnare il corteo dei mezzi da lavoro allevatori, frutticultori, cerealicoltori, contoterzisti, trasformatori artigianali e una delegazione di pescatori. Al prefetto di Caserta e al governo nazionale sono state già avanzate richieste di incontro per presentare un documento di proposte che sarà illustrato proprio sabato mattina al termine del corteo da Adriano Noviello e dai tanti partecipanti alla manifestazione.

16:47 01 Febbraio

Milano, il corteo dei trattori marcia verso il Pirellone sede della Regione Lombardia

16:20 01 Febbraio

Trattori sfilano a Bruxelles, 1.300 mezzi bloccano il centro della città (Video)

15:57 01 Febbraio

Trattori entrano a Milano diretti al Pirellone

Una delegazione di 10 trattori è entrata a Milano città e sta attraversando Corso Lodi, diretti a palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. I trattori procedono a passo d'uomo e, oltre alle bandiere italiane, ognuno espone un cartello. "Noi 4% incolto, voi 100% incolti"; "L'Italia chiama, la Lombardia risponde". Lo scorso lunedì, alcune centinaia di agricoltori erano arrivati a Melegnano, da tutta la Lombardia, annunciando un presidio di 5 giorni e 5 notti, per chiedere un futuro per le loro aziende e più tutela del Made in Italy.

15:54 01 Febbraio

Agricoltori francesi contro i pomodori marocchini: in 5 anni importazione +40%

Gli agricoltori francesi dichiarano guerra ai pomodori importati, il 36% di quelli consumati, e in particolare a quelli provenienti dal Marocco. Secondo dati rilanciati dall'emittente 'Bfmtv', in soli cinque anni l'importazione di pomodori "Origine Maroc" e' cresciuta del 40%, come denunciato dall'associazione di categoria 'AOPn Tomates et concombres de France' (pomodori e cetrioli). Nei giorni scorsi sull'autostrada A7, nei pressi di Monte'limar, decine di agricoltori francesi hanno preso d'assalto camion in provenienza dall'estero e hanno scaricato per strada centinaia di chili di verdure, soprattutto di pomodori, oltre a peperoni, cavoli e melanzane. Nel giugno 2023, in segno di protesta dei produttori locali avevano fatto irruzione in un supermercato Leclerc di Arles (Sud) per incollare etichette con la scritta "origine Maroc" su confezioni di pomodorini ciliegini vendute a 0,95 centesimi.

15:32 01 Febbraio

Von der Leyen, De Croo e Rutte incontrano agricoltori

I rappresentanti delle maggiori associazioni di agricoltori del Belgio ed europee incontreranno nel pomeriggio a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier belga Alexander De Croo e il premier olandese Mark Rutte. Lo fanno sapere la presidenza di turno dell'Ue del Belgio e la Copa-Cogeca, l'associazione che riunisce le cooperative agricole Ue.

15:31 01 Febbraio

Lega e Forza Italia al Parlamento europo: "L'Europa sbaglia con ideologia green"

"Di fronte a queste proteste, Bruxelles dovrebbe iniziare a fare autocritica. Quanto sta accadendo è il risultato di anni di scelte politiche sbagliate da parte dell'Ue, che con la sua agenda vuole sacrificare l'agricoltura e interi settori produttivi fondamentali sull'altare dell'ideologia green." Lo dichiara la delegazione della Lega al Parlamento europeo, subito dopo la nota del capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello: "Se oggi è in atto in ogni angolo dell'Europa la rivolta dei contadini ne è unico responsabile l'ex commissario socialista olandese all'ambiente. Quanto alla Commissione Ue è stata incapace di arginare il furore ideologico ambientalista e oggi mostra tutta la propria debolezza. Il prossimo Parlamento - conclude Martusciello - cambierà profondamente queste politiche mettendo al centro agricoltori e imprese".

15:03 01 Febbraio

Sindaco di Bruxelles: "4 fermi, avevamo sottostimato la protesta"

Le autorità belghe finora hanno disposto quattro fermi amministrativi nell'assedio dei trattori a Bruxelles. Lo ha indicato il sindaco della capitale belga, Philippe Close, ai microfoni di Rtl. Gli agricoltori giunti in città "sono più del previsto: avevamo stimato 800 trattori, mentre sono 1300 con oltre duemila persone", ha detto Close. "Siamo riusciti a concentrare i trattori nel distretto Ue e allo stesso tempo si è potuto tenere il vertice", ha evidenziato, indicando che la priorità è "il dialogo" ma che "la polizia è pronta se la situazione dovesse degenerare".

13:03 01 Febbraio

A Brindisi 200 in corteo, blocchi anche al casello di Candela nel Foggiano

E' arrivata anche a Brindisi la protesta degli agricoltori. Più di 200 i partecipanti alla manifestazione partita in mattinata dall'area commerciale alle porte della città, lungo la strada statale 7. Il serpentone di trattori ha marciato in direzione del centro cittadino per protestare contro le politiche agricole dell'Unione europea e rivendicare attenzione da parte del Governo.

Diverse decine di trattori sono in presidio nei pressi del casello autostradale dell'A 16 a Candela. Ieri proprio dal casello di Candela era partita unamarcia di circa 200 trattori che hanno percorso una quindicina di chilometri (tra andata e ritorno) lungo la statale 655 che porta a Foggia. Presidi fissi da giorni sono anche in corso a Lucera dove sono presenti 70 trattori e in alcuni comuni dell'area del subappennino, 25 a Volturino e 10 a Biccari. Al momento - stando a quanto riferito dagli stessi agricoltori - non c'è alcuna intenzione di togliere i presidi. A breve avrà inizio in prefettura a Foggia un incontro tra una delegazione di agricoltori e il prefetto per fare il punto della situazione. "Porteremo ancora una volta le nostre istanze sul tavolo della prefettura" - sostengono gli agricoltori

12:56 01 Febbraio

Anche Codiretti in piazza a Bruxelles

Nel mirino dell’associazione le politiche “folli” della Ue sulla filiera agroalimentare. Che produce – come risulta da una analisi della Coldiretti diffusa oggi – un fatturato aggregato pari a oltre 600 miliardi di euro nel 2023.

Gli agricoltori esibiscono cartelli con “Basta terreni incolti!”, “Stop import sleale”, “Prezzi giusti per gli agricoltori”, “No Farmers no Food”, “Cibo sintetico, i cittadini europei non sono cavie”, “Mungiamo le mucche non gli allevatori”.

12:52 01 Febbraio

Presidente della Regione Piemonte Cirio: "A fianco degli agricoltori in Europa"

"Ieri a Verona il nostro ministro Lollobrigida ha espresso il sostegno agli agricoltori italiani impegnati nel rivendicare i propri diritti in Europa. Oggi lo faccio anche io, come governatore del Piemonte, proprio da qui, da Bruxelles, dove sono in corso le manifestazioni". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "E sabato sarò ad Alessandria per incontrare i comitati - aggiunge - e ribadire che il Piemonte è al fianco dei suoi agricoltori".

12:50 01 Febbraio

Intanto in Italia... centinaia di trattori davanti al casello dell'A1 Valdichiana

Gli agricoltori che dal 30 gennaio stanno protestando con centinaia di trattori davanti al casello dell'A1 Valdichiana, hanno attuato stamani un corteo sulla viabilità esterna all'autostrada e intasato la rotatoria spartitraffico davanti allo svincolo, causando dei rallentamenti ai veicoli. La protesta è quella promossa dal movimento spontaneo Riscatto agricolo e segue i temi comuni già contestati dagli agricoltori di Francia, Germania e Belgio contro le politiche agricole della Ue. Le forze dell'ordine seguono sul posto lo svolgimento della manifestazione.

12:46 01 Febbraio

La polizia risponde con gli idranti agli agricoltori davanti all'Europarlamento

12:46 01 Febbraio

Agricoltori belgi: "Ue agisca sulla sovranità alimentare"

"Ci aspettiamo una risposta dalla Commissione ben prima delle elezioni europee. La questione della sovranità alimentare in Europa è molto più importante. Deve andare oltre la comprensione politica ed elettorale europea. È ora che le varie famiglie politiche europee si facciano carico del problema agricolo e della sovranità alimentare dell'Europa". Lo dice un rappresentante ed ex presidente della Federazione dei giovani agricoltori belgi (Fja), André Pierre, tra i manifestanti presenti dalle prime luci dell'alba davanti alla sede del Parlamento europeo a Placedu Luxemburg.

"Siamo qui perché vogliamo farci ascoltare dalla Commissione europea in relazione ai vari problemi che gli agricoltori stanno incontrando in termini di reddito e di vincoli ambientali che vengono imposti sempre di più", sottolinea.

12:44 01 Febbraio

Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida: "La violenza non è mai giustificata"

"La violenza non è mai giustificata, per nessuna ragione. Le manifestazioni democratiche e pacifiche della grandissima parte degli agricoltori vanno rispettate. Quando c'è violenza invece è un problema". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento al Mimit interpellato rispetto agli atti di violenza a Bruxelles.

11:26 01 Febbraio

La statua vandalizzata

Statua vandalizzata durante la protesta degli agricoltori

10:56 01 Febbraio

Protesta agricoltori: abbattuta statua fuori da Europarlamento

Place du Luxembourg è messa a ferro e fuoco dagli agricoltori provenienti da tutta Europa che stanno protestando fuori dal Parlamento Ue. Arrivati in migliaia su trattori che hanno bloccato le strade di Bruxelles, i manifestanti hanno abbattuto la statua dedicata a John Cockerill e hanno acceso roghi, dando fuoco a paglia e letame. Uova, bottiglie di birra e petardi sono stati lanciati verso l'edificio dell'Europarlamento e contro la polizia che ha risposto puntando loro contro gli idranti. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir.

10:42 01 Febbraio

Proteste agricoltori, Metsola: “Loro voce sia ascoltata alle Europee”

"Agli ex agricoltori che sono fuori, voglio dire: vi vediamo e vi sentiamo. Vogliamo che la vostra voce sia ascoltata alle elezioni europee di giugno". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al Consiglio europeo.

10:39 01 Febbraio

Agricoltori lanciano bottiglie contro l'Europarlamento

Sale la tensione durante l'assedio dei trattori a Bruxelles. Un centinaio di agricoltori ha lanciato bottiglie e uova contro la sede del Parlamento europeo all'ingresso principale situato a Place de Luxembourg. La polizia, schierata in tenuta anti-sommossa dietro alle transenne posizionate lungo tutto il perimetro, ha azionato gli idranti.I manifestanti, presenti nelle vie adiacenti all'Eurocamera con centinaia di trattori, hanno fatto esplodere anche numerosi petardi al grido di 'Senza agricoltori non c'è agricoltura'.

10:13 01 Febbraio

Orban incontra gli agricoltori

10:24 01 Febbraio

Proteste agricoltori, De Croo: preoccupazioni legittime, vi sia prezzo giusto

"C'è una grande protesta degli agricoltori a Bruxelles, è necessario discutere questo argomento perché le preoccupazioni sono perfettamente legittime. La transizione climatica è una priorità fondamentale per le nostre società. Dobbiamo assicurarci che i nostri agricoltori possano essere partner in questi incredibili sforzi negli ultimi anni, nel corso degli anni si sono davvero adattati ai nuovi standard che abbiamo. Abbiamo una lunga strada da percorrere e dobbiamo assicurarci che possano essere partner in questo e che alla fine possano prendere parte alla discussione". Lo ha affermato il premier belga, Alexander De Croo, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario. "In Europa abbiamo un’agricoltura altamente produttiva, attività agricole. Gli agricoltori sono molto innovativi e c'è molta innovazione in arrivo. Offrono prodotti di alta qualità. Dobbiamo anche assicurarci che possano ottenere il giusto prezzo per i prodotti di alta qualità che forniscono - ha sottolineato -. Dobbiamo anche assicurarci che il loro peso amministrativo rimanga ragionevole e sono ovviamente molto soddisfatto dell’annuncio fatto ieri dalla Commissione europea. Il fatto che sul 4% dei terreni a riposo ci sia un'eccezione per un altro anno. Per me dovrebbe durare più di un anno, ma almeno quest’anno sta dando più ossigeno ai nostri agricoltori"

09:51 01 Febbraio

La protesta degli agricoltori mentre arrivano i leader europei

Mille trattori hanno bloccato strade di Bruxelles, anche nei pressi del quartiere dove si trovano le istituzioni europee e dove oggi si tiene il Consiglio straordinario Ue. La polizia di Bruxelles ha confermato che un migliaio di mezzi sono confluiti verso la capitale dell'Ue: protestano contro la Politica agricola comune e le politiche green che minacciano conseguenze sul settore agricolo.

09:49 01 Febbraio

Coldiretti a Bruxelles, per la prima volta agricoltori europei in piazza nella capitale dell'unione

Dall'agricoltura italiana nasce una filiera agroalimentare allargata che sviluppa un fatturato aggregato pari a oltre 600 miliardi di euro nel 2023 messa a rischio dalle politiche folli dell'Unione Europea. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti diffusa in occasione della prima mobilitazione con gli agricoltori da tutta Europa e la partecipazione per l'Italia della Coldiretti scesi in piazza assieme al presidente Ettore Prandini, in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, a Bruxelles, dove si tiene il Vertice straordinario dell'Ue con la presenza del premier Giorgia Meloni. E' la prima volta in piazza insieme per gli agricoltori provenienti dal sud e dal nord dell'Unione Europea dalla Coldiretti agli spagnoli di Asaja, dai portoghesi di Cap ai belgi dell'Fwa fino ai giovani della Fja e molti altri che invadono la capitale dell'Unione per trasformare le proteste in risultati concreti.

09:33 01 Febbraio

La rivolta dei gilet verdi da nord a sud del continente

La rivolta dei gilet verdi dilagata ormai da nord a sud del continente - dalla Francia al Belgio, dalla Germania all'Est Europa, dall'Italia alla Grecia, fino alla Spagna - alimenta l'angoscia dei vertici Ue sotto lo sguardo vigile della polizia schierata lungo le strade adiacenti alla sedi del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio. Le rivendicazioni sono comuni: redditi e aiuti più alti, no ai rigidi paletti del Green Deal, tutele dagli eventi climatici estremi, dal caro energia, dalle epidemie come l'aviaria e dalla concorrenza sleale del resto del mondo.

09:31 01 Febbraio

Trattori bloccano diverse strade Bruxelles

Sono già oltre un migliaio i trattori che stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Molte le esplosioni di petardi. (Rai News) (Immagine archivio)