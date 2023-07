Al Castello di Milazzo, la raffinatezza di Alice incontra la musica di Battiato

Personalità vocale unica e un percorso artistico in continua evoluzione, Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato. E incanta. Nel suggestivo scenario del Castello di Milazzo (ME) porta in tour Eri con me, live con nuovi brani in scaletta e un’inedita formazione in trio. L’appuntamento è martedì 1 agosto alle ore 21.00 per un concerto raffinato e coinvolgente, promosso in Sicilia da Arena Eventi Communication.

L’omaggio a Battiato

Eri con me Alice canta Battiato segna il più recente capitolo del pluridecennale sodalizio con il Maestro che ha rivoluzionato la canzone d’autore italiana. E non solo. Sul palco accompagnano la cantautrice Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello, in un viaggio emozionale che vibra dalle radici. Alle origini di una fortunata collaborazione che ha prodotto, tra gli altri successi, anche la hit Per Elisa vincitrice del Festival di Sanremo nel 1981.

Dal vivo la proposta di brani tratti dall’ultimo album e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice. Canzoni come La cura, quelle dai diversi periodi compositivi di Battiato e le altre scritte insieme. I loro duetti, tra cui I treni di Tozeur, fino a Veleni ed Eri con me che dà il titolo al disco e al tour.

La sensibilità artistica di Alice

Al secolo Carla Bissi, la pianista e compositrice forlivese riesce ad omaggiare il talento del geniale siciliano con autenticità ed eleganza. Sia perché amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega. Elemento imprescindibile che la rende un’interprete unica della sua musica immortale.

«Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato.» ha spiegato Alice «Da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Ora più che mai è mio profondo desiderio essere semplice strumento di ciò che lui ha trasmesso attraverso la sua musica e i suoi testi. In questo suo straordinario passaggio sulla Terra.»

Lo spettacolo

Eri con me Alice canta Battiato è un tour prodotto e organizzato da Imarts. La data siciliana è promossa e curata da Arena Eventi Communication. L’appuntamento è martedì 1 agosto al Castello di Milazzo (ME), inizio concerto ore 21.00.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 340 4751652 o inviare un’email a [email protected]. I biglietti sono disponibili anche sul circuito online TicketOne e presso i punti vendita ad esso collegati.