Al centro commerciale Metropolis arriva Pompieropoli, dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi!

Oggi 18 settembre a partire dalle 11.00, nella Piazza M.L.King, antistante l’ingresso del Centro Commerciale Metropolis, si svolgerà l’evento “Pompieropoli”.

La manifestazione permetterà ai bambini, dai 3 ai 12 anni, di vivere l’emozione di diventare per un giorno un piccolo pompiere.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, sezione di Cosenza, in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza, allestiranno per l’occasione un campo dimostrativo con appositi percorsi e simulazioni di situazioni di emergenza.

Sarà possibile anche vedere mezzi dei pompieri esposti per l’occasione.

I bambini, accompagnati dai loro eroi in divisa, potranno cimentarsi nelle attività dei vigili del fuoco e imparare divertendosi il comportamento più corretto e sicuro da tenere in tutte quelle situazioni di emergenza in cui i vigili del fuoco sono attivi in prima linea. Non mancheranno i mezzi dei Vigili del Fuoco, da ammirare e fotografare.

I bambini indosseranno protezioni di sicurezza come un elmetto, una pettorina e verranno attuate tutte le procedure anti-covid, dovranno -pertanto - indossare la mascherina e saranno sottoposti ad igienizzazioni delle mani.

Al termine della manifestazione verrà consegnato ai giovanissimi partecipanti l’ambito diploma di “Vigile del Fuoco Junior”.

Appuntamento quindi a sabato 18, al Centro Commerciale Metropolis, per trascorrere una giornata indimenticabile, all’insegna del divertimento: l’occasione giusta per augurare ai bambini un felice rientro a scuola.